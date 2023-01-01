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Infinix Hot 12 Pro

Infinix Hot 12 Pro
Дисплей
66
Производительность
33
Батарея
75
Камера
51
Итоговая оценка
57
Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Быстрый 90-герцовый дисплей большого размера
  • В базе доступно много свободной памяти как оперативной, так и постоянной
  • Хорошая по емкости батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Двухдиапазонный Wi-Fi работает без нареканий
  • Есть отдельный слот для карты памяти
  • Камеры у смартфона оказались весьма слабыми
  • Нет запаса производительности процессора и графического ускорителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 12 Про
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1%
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 12 Pro
Высота 164.22 мм
Ширина 75.75 мм
Толщина 8.42 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
33

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Хот 12 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Tiger T616
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1
Частота GPU 750 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
396
Geekbench 5 (многоядерный)
1426
AnTuTu Benchmark 9
259691
CPU 70549
GPU 38873
Memory 78894
UX 70724
Total score 259691
3DMark Wild Life Performance
469
PCMark 3.0 score 7459
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 10.6
Размер системы из коробки 16 ГБ
75

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (49% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч.
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Hot 12 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 4208 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
71

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
54

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 12 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (3 голосов)

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