Infinix Hot 12 Pro
Дисплей
66
Производительность
33
Батарея
75
Камера
51
Итоговая оценка
57
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Быстрый 90-герцовый дисплей большого размера
- В базе доступно много свободной памяти как оперативной, так и постоянной
- Хорошая по емкости батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Двухдиапазонный Wi-Fi работает без нареканий
- Есть отдельный слот для карты памяти
- Камеры у смартфона оказались весьма слабыми
- Нет запаса производительности процессора и графического ускорителя
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 12 Про
66
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
51
Дизайн и корпус
|Высота
|164.22 мм
|Ширина
|75.75 мм
|Толщина
|8.42 мм
|Вес
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
33
Производительность
|Чипсет
|Unisoc Tiger T616
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|750 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
396
Geekbench 5 (многоядерный)
1426
AnTuTu Benchmark 9
259691
|CPU
|70549
|GPU
|38873
|Memory
|78894
|UX
|70724
|Total score
|259691
3DMark Wild Life Performance
469
|PCMark 3.0 score
|7459
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
54
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 10.6
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
75
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (49% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
51
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4208 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (50 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
71
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|Поддержка 5G
|Нет
54
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 12 Pro могут отличаться в зависимости от региона.