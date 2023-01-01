Infinix Hot 12 Pro Дисплей 66 Производительность 33 Батарея 75 Камера 51 Итоговая оценка 57 Класс Бюджетный Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Быстрый 90-герцовый дисплей большого размера

Быстрый 90-герцовый дисплей большого размера В базе доступно много свободной памяти как оперативной, так и постоянной

В базе доступно много свободной памяти как оперативной, так и постоянной Хорошая по емкости батарея с поддержкой быстрой зарядки

Хорошая по емкости батарея с поддержкой быстрой зарядки Двухдиапазонный Wi-Fi работает без нареканий

Двухдиапазонный Wi-Fi работает без нареканий Есть отдельный слот для карты памяти Камеры у смартфона оказались весьма слабыми

Камеры у смартфона оказались весьма слабыми Нет запаса производительности процессора и графического ускорителя

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 12 Про

66 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 720 x 1612 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 267 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.1%

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 12 Pro Высота 164.22 мм Ширина 75.75 мм Толщина 8.42 мм Вес 191 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 84.1%

33 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Хот 12 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc Tiger T616 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G57 MP1 Частота GPU 750 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 396 Geekbench 5 (многоядерный) 1426 AnTuTu Benchmark 9 259691 CPU 70549 GPU 38873 Memory 78894 UX 70724 Total score 259691 3DMark Wild Life Performance 469 PCMark 3.0 score 7459 Источники: 3DMark [3] Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

54 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 10.6 Размер системы из коробки 16 ГБ

75 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (49% за 60 минут) Время полной зарядки 2:30 ч.

51 Камеры Спецификации и тестирование камер Hot 12 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 4208 x 3120 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (50 МП + 0.3 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 0.3 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

71 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

54 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 12 Pro могут отличаться в зависимости от региона.