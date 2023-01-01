Infinix Hot 20
- Дисплей: 6.82" TFT LCD - 720 x 1640
- Чип: MediaTek Helio G85
- Камера: 2 (50 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 198 г.
Обзор
Дисплей
66
Производительность
24
Батарея
75
Камера
59
Коммуникации
74
Итоговая оценка
57
Преимущества и недостатки
- Крупный дисплей с частотой обновления 90 Гц
- Фронтальная камера работает в тандеме с двойной светодиодной вспышкой
- Емкая батарея поддерживает неплохую по скорости 18-ваттную зарядку
- Есть 5-ваттная реверсивная зарядка
- Слабая камера, которая лишена сверхширокоугольной оптики
- Нет NFC в модели с 4 ГБ оперативной памяти
- TFT-экран не радует качеством передаваемой картинки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 20
66
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.82 дюймов
|Разрешение
|720 x 1640 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|263 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
51
Дизайн и корпус
|Высота
|170.67 мм
|Ширина
|77.44 мм
|Толщина
|8.32 мм
|Вес
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
24
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~59 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
362
Geekbench 5 (многоядерный)
1314
AnTuTu Benchmark 9
245319
|CPU
|65788
|GPU
|59349
|Memory
|43597
|UX
|75209
|Total score
|245319
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
54
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 12
75
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|1:41 ч.
59
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4208 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
74
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Нет
72
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 20 могут отличаться в зависимости от региона.