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Infinix Hot 20

Infinix Hot 20
  • Дисплей: 6.82" TFT LCD - 720 x 1640
  • Чип: MediaTek Helio G85
  • Камера: 2 (50 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 198 г.

Обзор

Дисплей
66
Производительность
24
Батарея
75
Камера
59
Коммуникации
74
Итоговая оценка
57

Преимущества и недостатки

  • Крупный дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Фронтальная камера работает в тандеме с двойной светодиодной вспышкой
  • Емкая батарея поддерживает неплохую по скорости 18-ваттную зарядку
  • Есть 5-ваттная реверсивная зарядка
  • Слабая камера, которая лишена сверхширокоугольной оптики
  • Нет NFC в модели с 4 ГБ оперативной памяти
  • TFT-экран не радует качеством передаваемой картинки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 20
66

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.82 дюймов
Разрешение 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 263 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6%
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 20
Высота 170.67 мм
Ширина 77.44 мм
Толщина 8.32 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
24

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Хот 20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
362
Geekbench 5 (многоядерный)
1314
AnTuTu Benchmark 9
245319
CPU 65788
GPU 59349
Memory 43597
UX 75209
Total score 245319
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 12
75

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (30% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:41 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Hot 20
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 4208 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 20 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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