Infinix Hot 20 Дисплей: 6.82" TFT LCD - 720 x 1640

6.82" TFT LCD - 720 x 1640 Чип: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 Камера: 2 (50 MP)

2 (50 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 198 г.

Обзор Дисплей 66 Производительность 24 Батарея 75 Камера 59 Коммуникации 74 Итоговая оценка 57

Преимущества и недостатки Крупный дисплей с частотой обновления 90 Гц

Крупный дисплей с частотой обновления 90 Гц Фронтальная камера работает в тандеме с двойной светодиодной вспышкой

Фронтальная камера работает в тандеме с двойной светодиодной вспышкой Емкая батарея поддерживает неплохую по скорости 18-ваттную зарядку

Емкая батарея поддерживает неплохую по скорости 18-ваттную зарядку Есть 5-ваттная реверсивная зарядка Слабая камера, которая лишена сверхширокоугольной оптики

Слабая камера, которая лишена сверхширокоугольной оптики Нет NFC в модели с 4 ГБ оперативной памяти

Нет NFC в модели с 4 ГБ оперативной памяти TFT-экран не радует качеством передаваемой картинки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 20

66 Экран Тип TFT LCD Размер 6.82 дюймов Разрешение 720 x 1640 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 263 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.6%

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 20 Высота 170.67 мм Ширина 77.44 мм Толщина 8.32 мм Вес 198 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.6%

24 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Хот 20 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G85 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~59 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 362 Geekbench 5 (многоядерный) 1314 AnTuTu Benchmark 9 245319 CPU 65788 GPU 59349 Memory 43597 UX 75209 Total score 245319 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

54 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 12

75 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (30% за 20 минут) Время полной зарядки 1:41 ч.

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Hot 20 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 4208 x 3120 Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив Да Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

74 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Нет

72 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 20 могут отличаться в зависимости от региона.