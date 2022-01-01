Infinix Hot 20 5G
Дисплей
83
Производительность
39
Батарея
84
Камера
59
Итоговая оценка
65
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большая диагональ с высоким разрешением и частотой обновления дисплея 120 Гц
- Достаточно быстрый процессор, обеспечивающий работу телефона в сети 5G
- Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Вполне удобный боковой сканер отпечатков пальцев
- Ограниченная по возможностям основная камера
- Дисплей не выделяется цветопередачей
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 20 5G
83
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.58 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
50
Дизайн и корпус
|Высота
|166.25 мм
|Ширина
|76.45 мм
|Толщина
|8.93 мм
|Вес
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82%
39
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 810
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
599
Geekbench 5 (многоядерный)
1803
AnTuTu Benchmark 9
335651
|CPU
|108599
|GPU
|63470
|Memory
|56995
|UX
|103716
|Total score
|335651
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 10.6
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
59
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
74
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|13
|Поддержка 5G
|Да
59
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 20 5G могут отличаться в зависимости от региона.