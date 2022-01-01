Infinix Hot 20 5G Дисплей 83 Производительность 39 Батарея 84 Камера 59 Итоговая оценка 65 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Большая диагональ с высоким разрешением и частотой обновления дисплея 120 Гц

Достаточно быстрый процессор, обеспечивающий работу телефона в сети 5G

Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки

Вполне удобный боковой сканер отпечатков пальцев Ограниченная по возможностям основная камера

Дисплей не выделяется цветопередачей

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 20 5G

83 Экран Тип IPS LCD Размер 6.58 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82%

50 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 20 5G Высота 166.25 мм Ширина 76.45 мм Толщина 8.93 мм Вес 204 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82%

39 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Хот 20 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 810 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 599 Geekbench 5 (многоядерный) 1803 AnTuTu Benchmark 9 335651 CPU 108599 GPU 63470 Memory 56995 UX 103716 Total score 335651

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 10.6

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Hot 20 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП + 0 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Сенсор: 1/2.8"

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив Да Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

74 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 Поддержка 5G Да

59 Звук 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 20 5G могут отличаться в зависимости от региона.