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Infinix Hot 20 5G

Infinix Hot 20 5G
Дисплей
83
Производительность
39
Батарея
84
Камера
59
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большая диагональ с высоким разрешением и частотой обновления дисплея 120 Гц
  • Достаточно быстрый процессор, обеспечивающий работу телефона в сети 5G
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Вполне удобный боковой сканер отпечатков пальцев
  • Ограниченная по возможностям основная камера
  • Дисплей не выделяется цветопередачей

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 20 5G
83

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82%
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 20 5G
Высота 166.25 мм
Ширина 76.45 мм
Толщина 8.93 мм
Вес 204 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82%
39

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Хот 20 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
599
Geekbench 5 (многоядерный)
1803
AnTuTu Benchmark 9
335651
CPU 108599
GPU 63470
Memory 56995
UX 103716
Total score 335651
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 10.6
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Hot 20 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
Поддержка 5G Да
59

Звук

3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 20 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 10S и Hot 20 5G
2. Hot 11 и Hot 20 5G
3. Hot 12 и Hot 20 5G

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