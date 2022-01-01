Infinix Hot 20S
Дисплей
83
Производительность
36
Батарея
75
Камера
59
Итоговая оценка
63
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый дисплей с неплохим уровнем яркости
- Диагональ панели большая, но и разрешение соответствующее
- Тройная камера умеет делать макро и портретные фотографии
- Солидная емкость батареи, которая достаточно быстро заряжается
- Есть мощная двойная вспышка спереди смартфона
- Отсутствует гироскоп, который необходим в некоторых играх
- Камера лишена сверхширокоугольной съемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 20с
83
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
53
Дизайн и корпус
|Высота
|168.65 мм
|Ширина
|76.75 мм
|Толщина
|8.47 мм
|Вес
|168.7 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Фиолетовый, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.3%
36
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
539
Geekbench 5 (многоядерный)
1862
AnTuTu Benchmark 9
338113
|CPU
|88551
|GPU
|82077
|Memory
|71861
|UX
|98923
|Total score
|338113
3DMark Wild Life Performance
1154
|Stability
|99%
|Graphics test
|6 FPS
|Graphics score
|1154
|PCMark 3.0 score
|9329
Источники: 3DMark [3]
54
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 12
75
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 31 минут)
|Время полной зарядки
|2:23 ч.
59
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
74
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|13
|2G сети
|GSM Bands B3|8
|3G сети
|WCDMA Bands B1|8
|4G сети
|LTE B1|3|7|8|20|28A
|Поддержка 5G
|Нет
72
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 20S могут отличаться в зависимости от региона.