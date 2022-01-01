Infinix Hot 20S Дисплей 83 Производительность 36 Батарея 75 Камера 59 Итоговая оценка 63 Класс Бюджетный Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 120-герцовый дисплей с неплохим уровнем яркости

Диагональ панели большая, но и разрешение соответствующее

Тройная камера умеет делать макро и портретные фотографии

Солидная емкость батареи, которая достаточно быстро заряжается

Есть мощная двойная вспышка спереди смартфона Отсутствует гироскоп, который необходим в некоторых играх

Камера лишена сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 20с

83 Экран Тип IPS LCD Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Плотность пикселей 396 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.3%

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 20S Высота 168.65 мм Ширина 76.75 мм Толщина 8.47 мм Вес 168.7 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Фиолетовый, Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.3%

36 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Хот 20с и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G96 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali G57 MC2 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 539 Geekbench 5 (многоядерный) 1862 AnTuTu Benchmark 9 338113 CPU 88551 GPU 82077 Memory 71861 UX 98923 Total score 338113 3DMark Wild Life Performance 1154 Stability 99% Graphics test 6 FPS Graphics score 1154 PCMark 3.0 score 9329 Источники: 3DMark [3]

54 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 12

75 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (30% за 31 минут) Время полной зарядки 2:23 ч.

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Hot 20S Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

74 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 2G сети GSM Bands B3|8 3G сети WCDMA Bands B1|8 4G сети LTE B1|3|7|8|20|28A Поддержка 5G Нет

72 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 20S могут отличаться в зависимости от региона.