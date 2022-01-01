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Infinix Hot 20S

Infinix Hot 20S
Дисплей
83
Производительность
36
Батарея
75
Камера
59
Итоговая оценка
63
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый дисплей с неплохим уровнем яркости
  • Диагональ панели большая, но и разрешение соответствующее
  • Тройная камера умеет делать макро и портретные фотографии
  • Солидная емкость батареи, которая достаточно быстро заряжается
  • Есть мощная двойная вспышка спереди смартфона
  • Отсутствует гироскоп, который необходим в некоторых играх
  • Камера лишена сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Хот 20с
83

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3%
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 20S
Высота 168.65 мм
Ширина 76.75 мм
Толщина 8.47 мм
Вес 168.7 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Фиолетовый, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.3%
36

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Хот 20с и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
539
Geekbench 5 (многоядерный)
1862
AnTuTu Benchmark 9
338113
CPU 88551
GPU 82077
Memory 71861
UX 98923
Total score 338113
3DMark Wild Life Performance
1154
Stability 99%
Graphics test 6 FPS
Graphics score 1154
PCMark 3.0 score 9329
Источники: 3DMark [3]
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54

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 12
75

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 31 минут)
Время полной зарядки 2:23 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Hot 20S
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
2G сети GSM Bands B3|8
3G сети WCDMA Bands B1|8
4G сети LTE B1|3|7|8|20|28A
Поддержка 5G Нет
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 20S могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Infinix Hot 20S или Xiaomi Redmi Note 10S
2. Infinix Hot 20S или Xiaomi Redmi Note 11
3. Infinix Hot 20S или Hot 11S
4. Infinix Hot 20S или Note 12
5. Infinix Hot 20S или Tecno Pova 3
6. Infinix Hot 20S или Note 12 Pro
7. Infinix Hot 20S или Xiaomi Poco M5
8. Infinix Hot 20S или Tecno Pova 4
9. Infinix Hot 20S или Tecno Pova 4 Pro
10. Infinix Hot 20S или Note 12 (2023)

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