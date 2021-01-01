Infinix Note 10
Дисплей
67
Производительность
54
Батарея
78
Камера
56
Итоговая оценка
64
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран имеет большую диагональ и соответствующее разрешение
- Можно с комфортом поиграть в игры – есть неплохой запас производительности
- Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев
- Экран со стандартной частотой обновления 60 Гц
- Нет сверхширокоугольной съемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 10
67
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.95 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20.5:9
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
Максимальная яркость
486 нит
Infinix Note 10 получил огромный IPS-экран, но благодаря высокому разрешению изображение получается четким без видимых по отдельности пикселей. Он имеет стандартную частоту обновления 60 Гц и круглый вырез посередине экрана, который не бросается в глаза.
52
Дизайн и корпус
|Высота
|172.8 мм
|Ширина
|78.3 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Черный, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
54
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~54 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
377
Geekbench 5 (многоядерный)
1351
Рейтинг AnTuTu Benchmark 9 - 113 место
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|XOS 7.6
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 70 минут)
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
56
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|6000 x 4000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3456 x 4608
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера на 48 МП не выделяется качеством снимков, но если обеспечить хорошее освещение, то можно получить достойную картинку. Серьезным недостатком считается отсутствие сверхширокоугольного объектива, а также макросъемки. Портретные фотографии имеют неплохую четкость, но заметны огрехи в отделении фона от объекта.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA B1|2|4|5|8
|4G сети
|LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38/B41/B40/B66
|Поддержка 5G
|Нет
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 10 могут отличаться в зависимости от региона.