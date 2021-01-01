Камера на 48 МП не выделяется качеством снимков, но если обеспечить хорошее освещение, то можно получить достойную картинку. Серьезным недостатком считается отсутствие сверхширокоугольного объектива, а также макросъемки. Портретные фотографии имеют неплохую четкость, но заметны огрехи в отделении фона от объекта.