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Infinix Note 10

Infinix Note 10
Дисплей
67
Производительность
54
Батарея
78
Камера
56
Итоговая оценка
64
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет большую диагональ и соответствующее разрешение
  • Можно с комфортом поиграть в игры – есть неплохой запас производительности
  • Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев
  • Экран со стандартной частотой обновления 60 Гц
  • Нет сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 10
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2%
Максимальная яркость
486 нит

Infinix Note 10 получил огромный IPS-экран, но благодаря высокому разрешению изображение получается четким без видимых по отдельности пикселей. Он имеет стандартную частоту обновления 60 Гц и круглый вырез посередине экрана, который не бросается в глаза.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 10
Высота 172.8 мм
Ширина 78.3 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
54

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
377
Geekbench 5 (многоядерный)
1351
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI XOS 7.6
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 70 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч.
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 6000 x 4000
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3456 x 4608
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на 48 МП не выделяется качеством снимков, но если обеспечить хорошее освещение, то можно получить достойную картинку. Серьезным недостатком считается отсутствие сверхширокоугольного объектива, а также макросъемки. Портретные фотографии имеют неплохую четкость, но заметны огрехи в отделении фона от объекта.

72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1|2|4|5|8
4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38/B41/B40/B66
Поддержка 5G Нет
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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Note 10

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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