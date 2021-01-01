Infinix Note 11
Дисплей
83
Производительность
35
Батарея
78
Камера
57
Итоговая оценка
63
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- AMOLED-дисплей обладает четким и контрастным изображением
- Использует неплохой по производительности процессор
- Имеет большую батарею с поддержкой быстрой зарядки
- Заряжается чуть больше, чем за один час
- Поддерживается NFC для бесконтактной оплаты
- Камера лишена достойной стабилизации и сверхширокоугольной съемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 11
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Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
503 нит
Infinix Note 11 имеет AMOLED-дисплей, что дает ему преимущество перед смартфонами, которые оснащены IPS-дисплеем. У него хороший запас яркости, а также хорошая контрастность. Разрешение 1920 на 1080 пикселей обеспечивает высокую плотность пикселей, а значит изображение выглядит четко. Единственный нюанс заключается в стандартной частоте обновления 60 Гц, хотя дискомфорта в процессе использования не возникает.
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Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Зеленый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86%
35
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G88
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Частота GPU
|100 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
372
Geekbench 5 (многоядерный)
1262
AnTuTu Benchmark 9
253624
|CPU
|67946
|GPU
|57095
|Memory
|47036
|UX
|81522
|Total score
|253624
Источники: 3DMark [3]
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|XOS 10
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
57
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера получила неплохой 50-мегапиксельный сенсор, показывающий хорошие результаты в фотосъемке. Она позволяет делать приличные кадры в условиях слабого освещения, но недостатком является слабая стабилизация. Сверхширокоугольной съемки нет, что тоже мы относим к существенным минусам смартфона.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|4
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA B1/B3/B4/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28A/B38/B40/B41
|Поддержка 5G
|Нет
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 11 могут отличаться в зависимости от региона.