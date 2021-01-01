Infinix Note 11 имеет AMOLED-дисплей, что дает ему преимущество перед смартфонами, которые оснащены IPS-дисплеем. У него хороший запас яркости, а также хорошая контрастность. Разрешение 1920 на 1080 пикселей обеспечивает высокую плотность пикселей, а значит изображение выглядит четко. Единственный нюанс заключается в стандартной частоте обновления 60 Гц, хотя дискомфорта в процессе использования не возникает.