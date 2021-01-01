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Infinix Note 11

Infinix Note 11
Дисплей
83
Производительность
35
Батарея
78
Камера
57
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей обладает четким и контрастным изображением
  • Использует неплохой по производительности процессор
  • Имеет большую батарею с поддержкой быстрой зарядки
  • Заряжается чуть больше, чем за один час
  • Поддерживается NFC для бесконтактной оплаты
  • Камера лишена достойной стабилизации и сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 11
83

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
503 нит

Infinix Note 11 имеет AMOLED-дисплей, что дает ему преимущество перед смартфонами, которые оснащены IPS-дисплеем. У него хороший запас яркости, а также хорошая контрастность. Разрешение 1920 на 1080 пикселей обеспечивает высокую плотность пикселей, а значит изображение выглядит четко. Единственный нюанс заключается в стандартной частоте обновления 60 Гц, хотя дискомфорта в процессе использования не возникает.

54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 11
Высота 164.4 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 184 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86%
35

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
Частота GPU 100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
372
Geekbench 5 (многоядерный)
1262
AnTuTu Benchmark 9
253624
CPU 67946
GPU 57095
Memory 47036
UX 81522
Total score 253624
Источники: 3DMark [3]
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI XOS 10
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 45 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера получила неплохой 50-мегапиксельный сенсор, показывающий хорошие результаты в фотосъемке. Она позволяет делать приличные кадры в условиях слабого освещения, но недостатком является слабая стабилизация. Сверхширокоугольной съемки нет, что тоже мы относим к существенным минусам смартфона.

71

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/B3/B4/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28A/B38/B40/B41
Поддержка 5G Нет
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 11 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Note 11

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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