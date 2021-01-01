Infinix Note 11 Pro
Дисплей
79
Производительность
51
Батарея
83
Камера
65
Итоговая оценка
68
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Плавный и отзывчивый в играх дисплей с неплохой яркостью
- Процессор обеспечивает солидный уровень производительности
- Практичный пластиковый корпус, который хорошо лежит в руке
- Больше суток автономной работы
- Наблюдаются проблемы с цветопередачей дисплея, автояркость работает слабо
- Качество фотографий могло быть лучше
- Не поддерживает съемку видео в 4K
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 11 Про
79
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.95 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
Максимальная яркость
472 нит
52
Дизайн и корпус
|Высота
|173.1 мм
|Ширина
|78.4 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
51
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
523
Geekbench 5 (многоядерный)
1817
AnTuTu Benchmark 9
353132
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|XOS 10
83
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (25% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:07 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:34 ч.
Время просмотра видео
14:25 ч.
Время разговора (3G)
31:57 ч.
Рейтинг смартфонов по автономности - 89 место
65
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV64C
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
75
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|12
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA B1/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28A/B38/B40/B41
|Поддержка 5G
|Нет
72
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 11 Pro могут отличаться в зависимости от региона.