Infinix Note 11 Pro Дисплей 79 Производительность 51 Батарея 83 Камера 65 Итоговая оценка 68 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Плавный и отзывчивый в играх дисплей с неплохой яркостью

Процессор обеспечивает солидный уровень производительности

Практичный пластиковый корпус, который хорошо лежит в руке

Больше суток автономной работы Наблюдаются проблемы с цветопередачей дисплея, автояркость работает слабо

Качество фотографий могло быть лучше

Не поддерживает съемку видео в 4K

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 11 Про

79 Экран Тип IPS LCD Размер 6.95 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Плотность пикселей 387 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.5% Максимальная яркость 472 нит

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 11 Pro Высота 173.1 мм Ширина 78.4 мм Толщина 8.7 мм Вес 209 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серебристый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.5%

51 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 11 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G96 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 523 Geekbench 5 (многоядерный) 1817 AnTuTu Benchmark 9 353132

60 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI XOS 10

83 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Время полной зарядки 2:07 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 17:34 ч. Время просмотра видео 14:25 ч. Время разговора (3G) 31:57 ч. Рейтинг смартфонов по автономности - 89 место

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Note 11 Pro Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9216 x 6912 Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV64C

- Фазовый автофокус

Телефото объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.5

- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM B2/B3/B5/B8 3G сети WCDMA B1/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28A/B38/B40/B41 Поддержка 5G Нет

72 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 11 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Note 11 Pro