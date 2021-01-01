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Infinix Note 11 Pro

Infinix Note 11 Pro
Дисплей
79
Производительность
51
Батарея
83
Камера
65
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Плавный и отзывчивый в играх дисплей с неплохой яркостью
  • Процессор обеспечивает солидный уровень производительности
  • Практичный пластиковый корпус, который хорошо лежит в руке
  • Больше суток автономной работы
  • Наблюдаются проблемы с цветопередачей дисплея, автояркость работает слабо
  • Качество фотографий могло быть лучше
  • Не поддерживает съемку видео в 4K

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 11 Про
79

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
Максимальная яркость
472 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 11 Pro
Высота 173.1 мм
Ширина 78.4 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 209 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
51

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 11 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
523
Geekbench 5 (многоядерный)
1817
AnTuTu Benchmark 9
353132
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI XOS 10
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:07 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:34 ч.
Время просмотра видео
14:25 ч.
Время разговора (3G)
31:57 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 11 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV64C
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28A/B38/B40/B41
Поддержка 5G Нет
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 11 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Note 11 Pro

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

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