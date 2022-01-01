Infinix Note 11S
Дисплей
78
Производительность
45
Батарея
78
Камера
63
Итоговая оценка
66
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромный дисплей с повышенной частотой обновления до 120 Гц
- 50-мегапиксельная камера делает достойного качества фотографии
- Есть пара динамиков громкой связи
- 33-ваттный адаптер питания идет в комплекте
- Оснащен модулем для макросъемки
- Нет сверхширокоугольной съемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 11s
78
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.95 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
Максимальная яркость
472 нит
51
Дизайн и корпус
|Высота
|173.06 мм
|Ширина
|78.37 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
45
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
519
Geekbench 5 (многоядерный)
1819
AnTuTu Benchmark 9
341827
|CPU
|96448
|GPU
|76998
|Memory
|74929
|UX
|93138
|Total score
|341827
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|XOS 10
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|1:21 ч.
63
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
75
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|12
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA B1|2|4|5|8
|4G сети
|LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|B38/B41/B40
|Поддержка 5G
|Нет
72
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 11S могут отличаться в зависимости от региона.