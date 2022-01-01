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Infinix Note 11S

Infinix Note 11S
Дисплей
78
Производительность
45
Батарея
78
Камера
63
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный дисплей с повышенной частотой обновления до 120 Гц
  • 50-мегапиксельная камера делает достойного качества фотографии
  • Есть пара динамиков громкой связи
  • 33-ваттный адаптер питания идет в комплекте
  • Оснащен модулем для макросъемки
  • Нет сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 11s
78

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
Максимальная яркость
472 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 11S
Высота 173.06 мм
Ширина 78.37 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 209 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
45

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 11s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
519
Geekbench 5 (многоядерный)
1819
AnTuTu Benchmark 9
341827
CPU 96448
GPU 76998
Memory 74929
UX 93138
Total score 341827
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI XOS 10
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:21 ч.
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 11S
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1|2|4|5|8
4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|B38/B41/B40
Поддержка 5G Нет
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 11S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Note 11S

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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