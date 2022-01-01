Infinix Note 11S Дисплей 78 Производительность 45 Батарея 78 Камера 63 Итоговая оценка 66 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Огромный дисплей с повышенной частотой обновления до 120 Гц

50-мегапиксельная камера делает достойного качества фотографии

Есть пара динамиков громкой связи

33-ваттный адаптер питания идет в комплекте

Оснащен модулем для макросъемки Нет сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 11s

78 Экран Тип IPS LCD Размер 6.95 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Плотность пикселей 387 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.5% Максимальная яркость 472 нит

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 11S Высота 173.06 мм Ширина 78.37 мм Толщина 8.7 мм Вес 209 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Зеленый, Синий, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.5%

45 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 11s и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G96 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 519 Geekbench 5 (многоядерный) 1819 AnTuTu Benchmark 9 341827 CPU 96448 GPU 76998 Memory 74929 UX 93138 Total score 341827

60 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI XOS 10

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Время полной зарядки 1:21 ч.

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Note 11S Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM B2/B3/B5/B8 3G сети WCDMA B1|2|4|5|8 4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|B38/B41/B40 Поддержка 5G Нет

72 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 11S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Note 11S