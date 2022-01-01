Главная > Смартфоны Other > Infinix Note 12 G96: цена, технические характеристики и отзывы

Infinix Note 12 G96

Infinix Note 12 G96
Дисплей
73
Производительность
47
Батарея
78
Камера
63
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей обладает четкой передачей изображения
  • Имеет тройную основную камеру на 50 мегапикселей
  • Получил большой объем как оперативной, так и постоянной памяти
  • 33-ваттная быстрая зарядка идет в комплекте
  • Есть чехол и гарнитура в комплекте
  • Нет поддержки NFC, поэтому бесконтактная оплата не работает
  • Камера лишена сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 12 G96
73

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.7%
Особенности - DCI-P3
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 12 G96
Высота 164.57 мм
Ширина 76.8 мм
Толщина 7.89 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.7%
47

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 12 G96 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
533
Geekbench 5 (многоядерный)
1866
AnTuTu Benchmark 9
343019
CPU 91128
GPU 84159
Memory 72817
UX 95963
Total score 343019
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 10.6
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 12 G96
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28A
Поддержка 5G Нет
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 12 G96 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Infinix Note 12 G96 vs Infinix Note 10 Pro
2. Infinix Note 12 G96 vs Xiaomi Redmi Note 11
3. Infinix Note 12 G96 vs Xiaomi Poco M4 Pro
4. Infinix Note 12 G96 vs Oppo Realme C35
5. Infinix Note 12 G96 vs Infinix Zero 5G
6. Infinix Note 12 G96 vs Infinix Note 12
7. Infinix Note 12 G96 vs Infinix Hot 12
8. Infinix Note 12 G96 vs Tecno Pova 3
9. Infinix Note 12 G96 vs Infinix Note 12 Pro

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры