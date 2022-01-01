Infinix Note 12 G96
Дисплей
73
Производительность
47
Батарея
78
Камера
63
Итоговая оценка
65
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- AMOLED-дисплей обладает четкой передачей изображения
- Имеет тройную основную камеру на 50 мегапикселей
- Получил большой объем как оперативной, так и постоянной памяти
- 33-ваттная быстрая зарядка идет в комплекте
- Есть чехол и гарнитура в комплекте
- Нет поддержки NFC, поэтому бесконтактная оплата не работает
- Камера лишена сверхширокоугольной съемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 12 G96
73
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
|Особенности
|- DCI-P3
53
Дизайн и корпус
|Высота
|164.57 мм
|Ширина
|76.8 мм
|Толщина
|7.89 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Голубой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.7%
47
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G96
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
533
Geekbench 5 (многоядерный)
1866
AnTuTu Benchmark 9
343019
|CPU
|91128
|GPU
|84159
|Memory
|72817
|UX
|95963
|Total score
|343019
Источники: 3DMark [3]
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 10.6
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
63
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
73
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|12
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA B1/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28A
|Поддержка 5G
|Нет
72
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 12 G96 могут отличаться в зависимости от региона.