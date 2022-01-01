Infinix Note 12 G96 Дисплей 73 Производительность 47 Батарея 78 Камера 63 Итоговая оценка 65 Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки AMOLED-дисплей обладает четкой передачей изображения

Имеет тройную основную камеру на 50 мегапикселей

Получил большой объем как оперативной, так и постоянной памяти

33-ваттная быстрая зарядка идет в комплекте

Есть чехол и гарнитура в комплекте Нет поддержки NFC, поэтому бесконтактная оплата не работает

Камера лишена сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 12 G96

73 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 85.7% Особенности - DCI-P3

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 12 G96 Высота 164.57 мм Ширина 76.8 мм Толщина 7.89 мм Вес 185 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Голубой Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.7%

47 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 12 G96 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio G96 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali G57 MC2 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 533 Geekbench 5 (многоядерный) 1866 AnTuTu Benchmark 9 343019 CPU 91128 GPU 84159 Memory 72817 UX 95963 Total score 343019 Источники: 3DMark [3]

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 10.6

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Note 12 G96 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8160 x 6120 Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Сенсор: 1/2.8"

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

73 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM B2/B3/B5/B8 3G сети WCDMA B1/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28A Поддержка 5G Нет

72 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Гарнитура

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 12 G96 могут отличаться в зависимости от региона.