Infinix Note 12 Pro 5G Дисплей 71 Производительность 46 Батарея 84 Камера 60 Итоговая оценка 65 Класс Средний класс Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки AMOLED-экран обладает неплохим запасом яркости

Основная камера оснащена тремя датчиками, один из которых имеет разрешение 108 МП

Имеет на борту большую батарею с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 33 Вт

128 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации

Поддерживает работу в сети 5G Пластиковый корпус без влагозащиты

Нет поддержки записи 4K-видео

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 12 Про 5G

71 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 700 нит Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 85.6% Особенности - DCI-P3

46 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 12 Pro 5G Высота 164.7 мм Ширина 76.9 мм Толщина 9 мм Вес 188 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.6%

46 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 12 Про 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 810 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 594 Geekbench 5 (многоядерный) 1817 AnTuTu Benchmark 9 388280 CPU 106076 GPU 93218 Memory 81637 UX 106321 Total score 388280

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 10.6

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Note 12 Pro 5G Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4672 x 3504 Апертура f/2.0 Разрешение видео 1440p при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

59 Звук 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB

- Скрепка для извлечения SIM-карты

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 12 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.