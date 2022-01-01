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Infinix Note 12 Pro 5G

Infinix Note 12 Pro 5G
Дисплей
71
Производительность
46
Батарея
84
Камера
60
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-экран обладает неплохим запасом яркости
  • Основная камера оснащена тремя датчиками, один из которых имеет разрешение 108 МП
  • Имеет на борту большую батарею с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 33 Вт
  • 128 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации
  • Поддерживает работу в сети 5G
  • Пластиковый корпус без влагозащиты
  • Нет поддержки записи 4K-видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 12 Про 5G
71

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.6%
Особенности - DCI-P3
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 12 Pro 5G
Высота 164.7 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 9 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.6%
46

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 12 Про 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
594
Geekbench 5 (многоядерный)
1817
AnTuTu Benchmark 9
388280
CPU 106076
GPU 93218
Memory 81637
UX 106321
Total score 388280
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 10.6
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 12 Pro 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4672 x 3504
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1440p при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
59

Звук

3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 12 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Note 12 Pro 5G или Moto G60
2. Note 12 Pro 5G или Nord CE 5G
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5. Note 12 Pro 5G или T1 Pro
6. Note 12 Pro 5G или Note 12
7. Note 12 Pro 5G или Note 12 VIP

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