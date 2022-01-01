Infinix Note 12 Pro 5G
Дисплей
71
Производительность
46
Батарея
84
Камера
60
Итоговая оценка
65
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- AMOLED-экран обладает неплохим запасом яркости
- Основная камера оснащена тремя датчиками, один из которых имеет разрешение 108 МП
- Имеет на борту большую батарею с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 33 Вт
- 128 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации
- Поддерживает работу в сети 5G
- Пластиковый корпус без влагозащиты
- Нет поддержки записи 4K-видео
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 12 Про 5G
71
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.6%
|Особенности
|- DCI-P3
46
Дизайн и корпус
|Высота
|164.7 мм
|Ширина
|76.9 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.6%
46
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 810
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
594
Geekbench 5 (многоядерный)
1817
AnTuTu Benchmark 9
388280
|CPU
|106076
|GPU
|93218
|Memory
|81637
|UX
|106321
|Total score
|388280
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 10.6
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
60
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4672 x 3504
|Апертура
|f/2.0
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
59
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 12 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.