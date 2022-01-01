Infinix Note 12 VIP Дисплей 89 Производительность 42 Батарея 74 Камера 63 Итоговая оценка 66 Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Яркий 120-герцовый дисплей

108-мегапиксельная камера с лазерной автофокусировкой

120-ваттный адаптер питания идет в комплекте

Большой объем встроенной памяти

Богатая комплектация включает чехол и защитное стекло на экран Камера лишена поддержки 4K-видео

Программное обеспечение не всегда работает стабильно

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 12 VIP

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.4% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 705 нит

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 12 VIP Высота 163.5 мм Ширина 76.7 мм Толщина 7.89 мм Вес 198 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.4%

42 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 12 VIP и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G96 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali G57 MC2 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 509 Geekbench 5 (многоядерный) 1755 AnTuTu Benchmark 9 338225

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 10.5

74 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 120 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Время полной зарядки 0:17 ч.

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Note 12 VIP Основная камера Матрица 108 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)

- Лазерный автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.76" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

73 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 Поддержка 5G Нет

53 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Защитное стекло

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 12 VIP могут отличаться в зависимости от региона.