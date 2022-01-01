Infinix Note 12 VIP
Дисплей
89
Производительность
42
Батарея
74
Камера
63
Итоговая оценка
66
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркий 120-герцовый дисплей
- 108-мегапиксельная камера с лазерной автофокусировкой
- 120-ваттный адаптер питания идет в комплекте
- Большой объем встроенной памяти
- Богатая комплектация включает чехол и защитное стекло на экран
- Камера лишена поддержки 4K-видео
- Программное обеспечение не всегда работает стабильно
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 12 VIP
89
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.4%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
705 нит
61
Дизайн и корпус
|Высота
|163.5 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|7.89 мм
|Вес
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.4%
42
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
509
Geekbench 5 (многоядерный)
1755
AnTuTu Benchmark 9
338225
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 10.5
74
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 7 минут)
|Время полной зарядки
|0:17 ч.
63
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.76"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
73
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|12
|Поддержка 5G
|Нет
53
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитное стекло
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 12 VIP могут отличаться в зависимости от региона.