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Infinix Note 12 VIP

Infinix Note 12 VIP
Дисплей
89
Производительность
42
Батарея
74
Камера
63
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий 120-герцовый дисплей
  • 108-мегапиксельная камера с лазерной автофокусировкой
  • 120-ваттный адаптер питания идет в комплекте
  • Большой объем встроенной памяти
  • Богатая комплектация включает чехол и защитное стекло на экран
  • Камера лишена поддержки 4K-видео
  • Программное обеспечение не всегда работает стабильно

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 12 VIP
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.4%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
705 нит
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 12 VIP
Высота 163.5 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 7.89 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.4%
42

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 12 VIP и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
509
Geekbench 5 (многоядерный)
1755
AnTuTu Benchmark 9
338225
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 10.5
74

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:17 ч.
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 12 VIP
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитное стекло
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 12 VIP могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Infinix Note 12 VIP или Xiaomi Redmi Note 10 Pro
2. Infinix Note 12 VIP или Xiaomi Poco X3 Pro
3. Infinix Note 12 VIP или Zero X Pro
4. Infinix Note 12 VIP или Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global)
5. Infinix Note 12 VIP или Note 11 Pro
6. Infinix Note 12 VIP или Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
7. Infinix Note 12 VIP или Zero 5G
8. Infinix Note 12 VIP или Oppo F21 Pro
9. Infinix Note 12 VIP или Note 12

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