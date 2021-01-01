Infinix Note 8
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Основная камера имеет 64-мегапиксельный сенсор и макросъемку
- Большой дисплей, защищенный стеклом Gorilla Glass
- Батарея на 5200 мАч обеспечивает чуть ли не полных 4 дня автономной работы
- Фронтальная камера умеет делать портретные фотографии
- Низкое для такой диагонали экрана разрешение
- Нет поддержки съемки 4K-видео
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 8
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.95 дюймов
|Разрешение
|720 x 1640 пикселей
|Соотношение сторон
|20.5:9
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|83%
Infinix Note 8 может похвастаться IPS-дисплеем с хорошими углами обзора и достаточно высокой яркостью, однако разрешения HD+ не хватает для такой большой диагонали. В левый верхний угол врезана двойная фронтальная камера, но она не мешает во время эксплуатации смартфона.
Дизайн и корпус
|Высота
|175.3 мм
|Ширина
|78.8 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G80
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|XOS 7.1
Батарея
|Объем
|5200 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 85 минут)
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
Батарея способна выдержать 4 заявленных производителем дня в автономном режиме, но если фотографировать или играть игры, то время существенно сокращается. Благо здесь есть быстрая зарядка, и она помогает ускорить время зарядки аккумулятора.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|4 (64 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3456 x 4608
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера делает приличного качества фотографии днем и ночью. Она получила такую фишку, как автофокус по глазам, что редко встречается на устройствах такого ценового диапазона. Кадры получаются хорошими даже в автоматическом режиме. Макрокамера не выделяется четкостью, но свою работу она делает.
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B/38/B41/B40/B66
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол