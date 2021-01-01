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Infinix Note 8

Infinix Note 8
Дисплей
67
Производительность
54
Батарея
80
Камера
60
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Основная камера имеет 64-мегапиксельный сенсор и макросъемку
  • Большой дисплей, защищенный стеклом Gorilla Glass
  • Батарея на 5200 мАч обеспечивает чуть ли не полных 4 дня автономной работы
  • Фронтальная камера умеет делать портретные фотографии
  • Низкое для такой диагонали экрана разрешение
  • Нет поддержки съемки 4K-видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Ноут 8
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.95 дюймов
Разрешение 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 83%
Максимальная яркость
471 нит

Infinix Note 8 может похвастаться IPS-дисплеем с хорошими углами обзора и достаточно высокой яркостью, однако разрешения HD+ не хватает для такой большой диагонали. В левый верхний угол врезана двойная фронтальная камера, но она не мешает во время эксплуатации смартфона.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 8
Высота 175.3 мм
Ширина 78.8 мм
Толщина 9 мм
Вес 206 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83%
54

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Ноут 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
370
Geekbench 5 (многоядерный)
1288
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51

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI XOS 7.1
80

Батарея

Характеристики
Объем 5200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 85 минут)
Время полной зарядки 2:50 ч.

Батарея способна выдержать 4 заявленных производителем дня в автономном режиме, но если фотографировать или играть игры, то время существенно сокращается. Благо здесь есть быстрая зарядка, и она помогает ускорить время зарядки аккумулятора.

60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 8
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (64 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3456 x 4608
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера делает приличного качества фотографии днем и ночью. Она получила такую фишку, как автофокус по глазам, что редко встречается на устройствах такого ценового диапазона. Кадры получаются хорошими даже в автоматическом режиме. Макрокамера не выделяется четкостью, но свою работу она делает.

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Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B/38/B41/B40/B66
Поддержка 5G Нет
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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Note 8

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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