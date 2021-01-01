Infinix Note 8 может похвастаться IPS-дисплеем с хорошими углами обзора и достаточно высокой яркостью, однако разрешения HD+ не хватает для такой большой диагонали. В левый верхний угол врезана двойная фронтальная камера, но она не мешает во время эксплуатации смартфона.