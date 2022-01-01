Infinix Zero 20
Дисплей
83
Производительность
58
Батарея
80
Камера
61
Итоговая оценка
69
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Плавный в работе дисплей большой диагонали
- Отличная 60-мегапиксельная фронтальная камера с оптической стабилизацией
- 45-ваттный адаптер идет в комплекте, который заряжает батарею меньше, чем за час
- Качественный сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания
- Относительно небольшая по емкости батарея
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро 20
83
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
|Особенности
|- DCI-P3
54
Дизайн и корпус
|Высота
|164.43 мм
|Ширина
|76.76 мм
|Толщина
|7.98 мм
|Вес
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Золотой, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86%
58
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
738
Geekbench 5 (многоядерный)
2851
AnTuTu Benchmark 9
370414
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 12
80
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (75% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:55 ч.
61
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|60 мегапикселей
|Разрешение фото
|9152 x 6592
|Размер пикселя
|0.61 микрон
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
69
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|4
|2G сети
|GSM B2|3|5|8
|3G сети
|WCDMA B1|2|4|5|8
|4G сети
|LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|40|41
|Поддержка 5G
|Нет
72
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер с USB-C на 3.5 мм
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero 20 могут отличаться в зависимости от региона.