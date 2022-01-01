Infinix Zero 20 Дисплей 83 Производительность 58 Батарея 80 Камера 61 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Плавный в работе дисплей большой диагонали

Отличная 60-мегапиксельная фронтальная камера с оптической стабилизацией

45-ваттный адаптер идет в комплекте, который заряжает батарею меньше, чем за час

Качественный сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания Относительно небольшая по емкости батарея

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро 20

83 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86% Особенности - DCI-P3

54 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Zero 20 Высота 164.43 мм Ширина 76.76 мм Толщина 7.98 мм Вес 196 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Золотой, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86%

58 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Зеро 20 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G99 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 738 Geekbench 5 (многоядерный) 2851 AnTuTu Benchmark 9 370414

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 12

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 45 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Время полной зарядки 0:55 ч.

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Zero 20 Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 60 мегапикселей Разрешение фото 9152 x 6592 Размер пикселя 0.61 микрон Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1440p при 30 FPS

69 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 2G сети GSM B2|3|5|8 3G сети WCDMA B1|2|4|5|8 4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|40|41 Поддержка 5G Нет

72 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Адаптер с USB-C на 3.5 мм

- Гарнитура

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero 20 могут отличаться в зависимости от региона.