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Infinix Zero 20

Infinix Zero 20
Дисплей
83
Производительность
58
Батарея
80
Камера
61
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Плавный в работе дисплей большой диагонали
  • Отличная 60-мегапиксельная фронтальная камера с оптической стабилизацией
  • 45-ваттный адаптер идет в комплекте, который заряжает батарею меньше, чем за час
  • Качественный сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания
  • Относительно небольшая по емкости батарея

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро 20
83

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86%
Особенности - DCI-P3
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Zero 20
Высота 164.43 мм
Ширина 76.76 мм
Толщина 7.98 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Золотой, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86%
58

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Зеро 20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
738
Geekbench 5 (многоядерный)
2851
AnTuTu Benchmark 9
370414
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 12
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zero 20
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 9152 x 6592
Размер пикселя 0.61 микрон
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS
69

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM B2|3|5|8
3G сети WCDMA B1|2|4|5|8
4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|40|41
Поддержка 5G Нет
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер с USB-C на 3.5 мм
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero 20 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco X3 Pro и Infinix Zero 20
2. Infinix Zero 5G и Infinix Zero 20
3. Infinix Note 12 и Infinix Zero 20
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