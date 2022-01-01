Infinix Zero 2023 Дисплей 80 Производительность 56 Батарея 84 Камера 63 Итоговая оценка 70 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки На большом экране с повышенной частотой обновления приятно потреблять контент

Внутри находится достаточно быстрый процессор, который наделяет смартфон возможностью подключаться к 5G

Батарея имеет солидную емкость и благодаря 33-ваттному адаптеру быстро заряжается

Способен подключаться к точкам доступа Wi-Fi 6 Без сверхширокоугольного объектива камера существенно ограничена в возможностях

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро 2023

80 Экран Тип IPS LCD Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Плотность пикселей 396 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.6%

45 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Zero 2023 Высота 168.7 мм Ширина 76.5 мм Толщина 8.9 мм Вес 201 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Белый, Оранжевый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.6%

56 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Зеро 2023 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Макс. частота 2600 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 774 Geekbench 5 (многоядерный) 1991

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 12

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (30% за 29 минут) Время полной зарядки 1:53 ч.

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Zero 2023 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Размер сенсора 1/2.76" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

85 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

67 Звук 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero 2023 могут отличаться в зависимости от региона.