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Infinix Zero 2023

Infinix Zero 2023
Дисплей
80
Производительность
56
Батарея
84
Камера
63
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • На большом экране с повышенной частотой обновления приятно потреблять контент
  • Внутри находится достаточно быстрый процессор, который наделяет смартфон возможностью подключаться к 5G
  • Батарея имеет солидную емкость и благодаря 33-ваттному адаптеру быстро заряжается
  • Способен подключаться к точкам доступа Wi-Fi 6
  • Без сверхширокоугольного объектива камера существенно ограничена в возможностях

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро 2023
80

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6%
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Zero 2023
Высота 168.7 мм
Ширина 76.5 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Оранжевый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
56

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Зеро 2023 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080
Макс. частота 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
774
Geekbench 5 (многоядерный)
1991
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 12
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 29 минут)
Время полной зарядки 1:53 ч.
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zero 2023
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер сенсора 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
67

Звук

3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero 2023 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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3. Zero 2023 vs Note 12 Pro 5G
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5. Zero 2023 vs Note 12 (2023)

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