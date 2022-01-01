Infinix Zero 2023
Дисплей
80
Производительность
56
Батарея
84
Камера
63
Итоговая оценка
70
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- На большом экране с повышенной частотой обновления приятно потреблять контент
- Внутри находится достаточно быстрый процессор, который наделяет смартфон возможностью подключаться к 5G
- Батарея имеет солидную емкость и благодаря 33-ваттному адаптеру быстро заряжается
- Способен подключаться к точкам доступа Wi-Fi 6
- Без сверхширокоугольного объектива камера существенно ограничена в возможностях
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро 2023
80
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
45
Дизайн и корпус
|Высота
|168.7 мм
|Ширина
|76.5 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Оранжевый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
56
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1080
|Макс. частота
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
774
Geekbench 5 (многоядерный)
1991
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 12
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 29 минут)
|Время полной зарядки
|1:53 ч.
63
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Размер сенсора
|1/2.76"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
85
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
67
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero 2023 могут отличаться в зависимости от региона.