Infinix Zero 5G 2023
Дисплей
83
Производительность
53
Батарея
80
Камера
65
Итоговая оценка
69
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой LTPS-дисплей с повышенной частотой обновления
- Процессор Dimensity имеет солидный запас производительности и поддержку 5G
- Неплохая тройная основная камера с мощной вспышкой
- Достаточно быстро заряжается за счет 33-ваттной быстрой зарядки
- Поддерживает съемку в 4K
- Может работать со сбоями из-за слабо оптимизированного программного обеспечения
- Нет возможности делать сверхширокоугольные фотографии
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро 5G 2023
83
Экран
|Тип
|LTPS LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 3460 пикселей
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|Особенности
|- DCI-P3
45
Дизайн и корпус
|Высота
|168.7 мм
|Ширина
|76.5 мм
|Толщина
|8.83 мм
|Вес
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Оранжевый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
53
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1080
|Макс. частота
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
915
Geekbench 5 (многоядерный)
2250
AnTuTu Benchmark 9
536766
54
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS
80
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
65
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
|Макро объектив
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
86
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM B2|3|5|8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/B38/40/41/66
|Поддержка 5G
|Да
42
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero 5G 2023 могут отличаться в зависимости от региона.