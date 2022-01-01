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Infinix Zero 5G 2023

Infinix Zero 5G 2023
Дисплей
83
Производительность
53
Батарея
80
Камера
65
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой LTPS-дисплей с повышенной частотой обновления
  • Процессор Dimensity имеет солидный запас производительности и поддержку 5G
  • Неплохая тройная основная камера с мощной вспышкой
  • Достаточно быстро заряжается за счет 33-ваттной быстрой зарядки
  • Поддерживает съемку в 4K
  • Может работать со сбоями из-за слабо оптимизированного программного обеспечения
  • Нет возможности делать сверхширокоугольные фотографии

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро 5G 2023
83

Экран

Тип LTPS LCD
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 3460 пикселей
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7%
Особенности - DCI-P3
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Zero 5G 2023
Высота 168.7 мм
Ширина 76.5 мм
Толщина 8.83 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Оранжевый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
53

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Зеро 5G 2023 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080
Макс. частота 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
915
Geekbench 5 (многоядерный)
2250
AnTuTu Benchmark 9
536766
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS
80

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zero 5G 2023
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM B2|3|5|8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/B38/40/41/66
Поддержка 5G Да
42

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero 5G 2023 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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