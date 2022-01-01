Infinix Zero 5G 2023 Дисплей 83 Производительность 53 Батарея 80 Камера 65 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Большой LTPS-дисплей с повышенной частотой обновления

Процессор Dimensity имеет солидный запас производительности и поддержку 5G

Неплохая тройная основная камера с мощной вспышкой

Достаточно быстро заряжается за счет 33-ваттной быстрой зарядки

Поддерживает съемку в 4K Может работать со сбоями из-за слабо оптимизированного программного обеспечения

Нет возможности делать сверхширокоугольные фотографии

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро 5G 2023

83 Экран Тип LTPS LCD Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 3460 пикселей Плотность пикселей 396 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.7% Особенности - DCI-P3

45 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Zero 5G 2023 Высота 168.7 мм Ширина 76.5 мм Толщина 8.83 мм Вес 201 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Белый, Оранжевый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.7%

53 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Зеро 5G 2023 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Макс. частота 2600 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 915 Geekbench 5 (многоядерный) 2250 AnTuTu Benchmark 9 536766

54 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS

80 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Время полной зарядки 1:55 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Zero 5G 2023 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8160 x 6120 Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

Макро объектив - 2 МП

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM B2|3|5|8 3G сети WCDMA B1/2/4/5/8 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/B38/40/41/66 Поддержка 5G Да

42 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero 5G 2023 могут отличаться в зависимости от региона.