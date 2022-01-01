Infinix Zero Ultra
Дисплей
89
Производительность
61
Батарея
80
Камера
73
Итоговая оценка
75
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 200-мегапиксельная основная камера с оптическим стабилизатором изображения
- Огромный дисплей с высоким соотношением к корпусу
- Батарея заряжается за считанные минуты
- Имеет целых 256 ГБ встроенной памяти и неплохой запас оперативной
- Нет ни беспроводной, ни реверсивной зарядки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро Ультра
89
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.5%
|Особенности
|- DCI-P3
76
Дизайн и корпус
|Высота
|165.5 мм
|Ширина
|74.5 мм
|Толщина
|9.16 мм
|Вес
|213 граммов
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серебристый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.5%
61
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 920
|Макс. частота
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~684 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
808
Geekbench 5 (многоядерный)
2268
AnTuTu Benchmark 9
486744
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 12
80
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|180 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 5 минут)
|Время полной зарядки
|0:12 ч.
73
Камеры
|Матрица
|200 мегапикселей
|Разрешение фото
|16384 x 12288
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (200 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 200 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
84
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
44
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero Ultra могут отличаться в зависимости от региона.