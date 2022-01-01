Infinix Zero Ultra Дисплей 89 Производительность 61 Батарея 80 Камера 73 Итоговая оценка 75 Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 200-мегапиксельная основная камера с оптическим стабилизатором изображения

Огромный дисплей с высоким соотношением к корпусу

Батарея заряжается за считанные минуты

Имеет целых 256 ГБ встроенной памяти и неплохой запас оперативной Нет ни беспроводной, ни реверсивной зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро Ультра

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 387 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.5% Особенности - DCI-P3

76 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Zero Ultra Высота 165.5 мм Ширина 74.5 мм Толщина 9.16 мм Вес 213 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Серебристый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.5%

61 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Зеро Ультра и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 920 Макс. частота 2500 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~684 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 808 Geekbench 5 (многоядерный) 2268 AnTuTu Benchmark 9 486744

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI XOS 12

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 180 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 5 минут) Время полной зарядки 0:12 ч.

73 Камеры Спецификации и тестирование камер Zero Ultra Основная камера Матрица 200 мегапикселей Разрешение фото 16384 x 12288 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (200 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 200 МП

- Апертура: f/2.0

- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

84 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

44 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Гарнитура

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero Ultra могут отличаться в зависимости от региона.