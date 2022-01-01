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Infinix Zero Ultra

Infinix Zero Ultra
Дисплей
89
Производительность
61
Батарея
80
Камера
73
Итоговая оценка
75
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 200-мегапиксельная основная камера с оптическим стабилизатором изображения
  • Огромный дисплей с высоким соотношением к корпусу
  • Батарея заряжается за считанные минуты
  • Имеет целых 256 ГБ встроенной памяти и неплохой запас оперативной
  • Нет ни беспроводной, ни реверсивной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро Ультра
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.5%
Особенности - DCI-P3
76

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Zero Ultra
Высота 165.5 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 9.16 мм
Вес 213 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.5%
61

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Зеро Ультра и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
808
Geekbench 5 (многоядерный)
2268
AnTuTu Benchmark 9
486744
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 12
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 180 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 5 минут)
Время полной зарядки 0:12 ч.
73

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zero Ultra
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей
Разрешение фото 16384 x 12288
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (200 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
84

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
44

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco X3 Pro против Infinix Zero Ultra
2. Infinix Zero X Pro против Zero Ultra
3. Infinix Zero 5G против Zero Ultra
4. Infinix Note 12 Pro против Zero Ultra
5. Infinix Note 12 Pro 5G против Zero Ultra

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