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Infinix Zero X Pro

Infinix Zero X Pro
Дисплей
86
Производительность
58
Батарея
74
Камера
69
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Частота обновления 120 Гц обеспечивает эталонную плавность работы
  • 108-мегапиксельная камера позволяет делать качественные фото
  • Есть 5-кратный оптический зум
  • Комплектуется 45-ваттным адаптером питания
  • Передняя камера оснащена двойной вспышкой
  • Лишен отдельного сенсора для макросъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро Х Про
86

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.5%
Максимальная яркость
700 нит
69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Zero X Pro
Высота 164.1 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 193 грамма
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.5%
58

Производительность

Все характеристики чипа Инфиникс Зеро Х Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 900 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
448
Geekbench 5 (многоядерный)
1161
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI XOS 7.6
74

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zero X Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Оптический, 5x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3456 x 4608
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B/B38/B41/B40/B66
Поддержка 5G Да
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero X Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Zero X Pro

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 10 Pro или Infinix Zero X Pro
2. Infinix Note 10 Pro или Infinix Zero X Pro
3. Tecno Phantom X или Infinix Zero X Pro

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