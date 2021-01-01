Infinix Zero X Pro Дисплей 86 Производительность 58 Батарея 74 Камера 69 Итоговая оценка 71 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Частота обновления 120 Гц обеспечивает эталонную плавность работы

108-мегапиксельная камера позволяет делать качественные фото

Есть 5-кратный оптический зум

Комплектуется 45-ваттным адаптером питания

Передняя камера оснащена двойной вспышкой Лишен отдельного сенсора для макросъемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Инфиникс Зеро Х Про

86 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 20.5:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.5% Максимальная яркость 700 нит

69 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Infinix Zero X Pro Высота 164.1 мм Ширина 75.7 мм Толщина 7.8 мм Вес 193 грамма Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серебристый, Коричневый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 86.5%

58 Производительность Все характеристики чипа Инфиникс Зеро Х Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G95 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G76 3EEMC4 Частота GPU 900 МГц FLOPS ~195.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 448 Geekbench 5 (многоядерный) 1161

60 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI XOS 7.6

74 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 45 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (40% за 15 минут) Время полной зарядки 0:43 ч.

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Zero X Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Оптический, 5x Вспышка Quad LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 8 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.52" (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/3.4

- Фокусное расстояние: 125 мм

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 3456 x 4608 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM B2/B3/B5/B8 3G сети WCDMA B1/2/4/5/8 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B/B38/B41/B40/B66 Поддержка 5G Да

72 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zero X Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Infinix Zero X Pro