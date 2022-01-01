Lenovo Legion Y70 Дисплей 90 Производительность 97 Батарея 85 Камера 69 Итоговая оценка 84 Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Игровой дисплей с предостаточным запасом яркости

Мощный процессор, который удовлетворяет все потребности игрока

Большая батарея, позволяющая длительный период пользоваться смартфоном без подзарядки

Есть вариант на 16/512 ГБ памяти, чего достаточно для топовых игр из Play Маркета

Быстро заряжается благодаря мощному комплектному зарядному устройству Нет поддержки беспроводной зарядки

Нельзя установить карту памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Леново Легион Y70

90 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Макс. заявленная яркость 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

64 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Lenovo Legion Y70 Высота 163.6 мм Ширина 77 мм Толщина 8 мм Вес 209 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серебристый, Красный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.3%

97 Производительность Все характеристики чипа Леново Легион Y70 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1325 Geekbench 5 (многоядерный) 4196 AnTuTu Benchmark 9 1108920 CPU 256250 GPU 583822 Memory 188953 UX 177427 Total score 1108920 Рейтинг смартфонов в AnTuTu 9 - 7 место Источники: 3DMark [3]

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI ZUI 14

85 Батарея Характеристики Объем 5100 мАч Мощность зарядки 68 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (80% за 34 минут) Время полной зарядки 0:46 ч.

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Legion Y70 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Сенсор: 1/1.55"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4624 x 3468 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

91 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

71 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Legion Y70 могут отличаться в зависимости от региона.