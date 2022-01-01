Lenovo Legion Y90
Дисплей
89
Производительность
93
Батарея
90
Камера
69
Итоговая оценка
83
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Топовый дисплей огромной диагонали с частотой обновления 144 Гц
- Внутри встроено два кулера для активного охлаждения процессора
- Неплохая камера со сверхширокоугольной съемкой
- Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания, который идет в комплекте
- Топовый вариант оснащен SSD-диском на 128 ГБ
- Лишен поддержки карт памяти и 3.5 мм аудиоразъема
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Леново Легион Y90
89
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.92 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|388 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
70
Дизайн и корпус
|Высота
|177 мм
|Ширина
|78.4 мм
|Толщина
|10.1 мм
|Вес
|252 грамма
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
81.9%
93
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|818 МГц
|FLOPS
|~2236 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12, 16, 18 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1184
Geekbench 5 (многоядерный)
3681
AnTuTu Benchmark 9
1006882
|CPU
|207539
|GPU
|451163
|Memory
|197359
|UX
|154605
|Total score
|1006882
Рейтинг телефонов в AnTuTu 9 - 18 место
Источники: 3DMark [3]
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|ZUI 13
90
Батарея
|Объем
|5600 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
69
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|2 (64 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.32", Omnivision OV64A
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
71
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Legion Y90 могут отличаться в зависимости от региона.