Главная > Смартфоны Other > Lenovo Legion Y90: цена, технические характеристики и отзывы

Lenovo Legion Y90

Lenovo Legion Y90
Дисплей
89
Производительность
93
Батарея
90
Камера
69
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Топовый дисплей огромной диагонали с частотой обновления 144 Гц
  • Внутри встроено два кулера для активного охлаждения процессора
  • Неплохая камера со сверхширокоугольной съемкой
  • Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания, который идет в комплекте
  • Топовый вариант оснащен SSD-диском на 128 ГБ
  • Лишен поддержки карт памяти и 3.5 мм аудиоразъема

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Леново Легион Y90
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.92 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
70

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Lenovo Legion Y90
Высота 177 мм
Ширина 78.4 мм
Толщина 10.1 мм
Вес 252 грамма
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
81.9%
93

Производительность

Все характеристики чипа Леново Легион Y90 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 18 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1184
Geekbench 5 (многоядерный)
3681
AnTuTu Benchmark 9
1006882
CPU 207539
GPU 451163
Memory 197359
UX 154605
Total score 1006882
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI ZUI 13
90

Батарея

Характеристики
Объем 5600 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Legion Y90
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.32", Omnivision OV64A
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
71

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Legion Y90 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion Y90 и Asus ROG Phone 5
2. Lenovo Legion Y90 и Apple iPhone 13 Pro Max
3. Lenovo Legion Y90 и Samsung Galaxy S22 Ultra
4. Lenovo Legion Y90 и Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
5. Lenovo Legion Y90 и ZTE nubia Red Magic 7
6. Lenovo Legion Y90 и Xiaomi Black Shark 5 Pro
7. Lenovo Legion Y90 и ZTE nubia Red Magic 7 Pro
8. Lenovo Legion Y90 и Xiaomi Poco F4 GT
9. Lenovo Legion Y90 и Asus ROG Phone 6

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры