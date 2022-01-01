Lenovo Legion Y90 Дисплей 89 Производительность 93 Батарея 90 Камера 69 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Топовый дисплей огромной диагонали с частотой обновления 144 Гц

Внутри встроено два кулера для активного охлаждения процессора

Неплохая камера со сверхширокоугольной съемкой

Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания, который идет в комплекте

Топовый вариант оснащен SSD-диском на 128 ГБ Лишен поддержки карт памяти и 3.5 мм аудиоразъема

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Леново Легион Y90

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.92 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 388 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Макс. заявленная яркость 700 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

70 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Lenovo Legion Y90 Высота 177 мм Ширина 78.4 мм Толщина 10.1 мм Вес 252 грамма Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 81.9%

93 Производительность Все характеристики чипа Леново Легион Y90 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц FLOPS ~2236 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 12, 16, 18 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1184 Geekbench 5 (многоядерный) 3681 AnTuTu Benchmark 9 1006882 CPU 207539 GPU 451163 Memory 197359 UX 154605 Total score 1006882 Рейтинг телефонов в AnTuTu 9 - 18 место Источники: 3DMark [3]

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI ZUI 13

90 Батарея Характеристики Объем 5600 мАч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Время полной зарядки 0:37 ч.

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Legion Y90 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 2 (64 МП + 13 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.32", Omnivision OV64A

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

71 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Legion Y90 могут отличаться в зависимости от региона.