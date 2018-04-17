Будет ли российская модель иметь беспроводную зарядку?

- К сожалению, нет. В российской рознице появится модель без беспроводной зарядки, с более медленной памятью и без ЦАП.

Как работает сканер отпечатков пальцев?

- Для разблокировки экрана, который находится в выключенном состоянии, хватает лишь прикосновения.

Сколько времени занимает быстрая зарядка Лджи Джи 6?

- Процесс занимает чуть больше часа, что очень неплохо по нынешним меркам.

Является ли сканер отпечатков пальцев одновременно механической кнопкой?

- Да, это обычная физическая кнопка со встроенным сенсором отпечатков пальцев.