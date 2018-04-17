LG G6
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Полностью пыле- и водонепроницаемый корпус
- Большой экран с высоким разрешением
- Наличие USB Type-C
- Двойная камера с широкоугольным объективом
- Быстрая и беспроводная зарядки
- Очень тонкие рамки
- Поддержка Google Assistant
- Несъемный аккумулятор
- Стеклянная поверхность сильно пачкается
- Объем встроенной памяти не впечатляет
- Лицевая панель защищена Gorilla Glass 3
- Bluetooth 4.2, а не 5.0
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2880 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|565 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|78.57%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
LG G6 — новый флагман южнокорейского бренда характеризуется необычным соотношением сторон 18:9 и закругленными углами экрана, которые позволяют ему лучше противостоять сильным ударам. Сам дисплей имеет диагональ 5.7-дюймов с разрешением QHD+ (2880x1440 пикселей).
Дизайн и корпус
|Высота
|148.9 мм
|Ширина
|71.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 821
|Архитектура
|2 ядра по 2.35 ГГц (Kryo), 2 ядра по 1.6 ГГц (Kryo)
|CPU ядер
|4
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 530
|Частота GPU
|653 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2 ГБ
Тесты в бенчмарках
Новинка получила процессор Snapdragon 821, 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ встроенной памяти на выбор пользователя. За обработку 3D-графики отвечает мощный видеоускоритель 530, благодаря которому пользователь получает лучший игровой опыт.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|LG UX 6
|Размер системы из коробки
|10 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, WPC/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|125°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 13 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото LG G6 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Как и предшественник, флагман от LG 2017 года получил двойную основную камеру с широкоугольными линзами на борту. Она способна делать 13-мегапиксельные снимки с углом обзора до 125 градусов, а также 4K-видео при 30 кадрах в секунду. Цена Лджи Джи 6 может сперва показаться завышенной, однако качество используемых материалов и первоклассные камеры говорят за себя.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.393 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.12 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на LG G6
FAQ - Ответы на частые вопросы
Будет ли российская модель иметь беспроводную зарядку?
- К сожалению, нет. В российской рознице появится модель без беспроводной зарядки, с более медленной памятью и без ЦАП.
Как работает сканер отпечатков пальцев?
- Для разблокировки экрана, который находится в выключенном состоянии, хватает лишь прикосновения.
Сколько времени занимает быстрая зарядка Лджи Джи 6?
- Процесс занимает чуть больше часа, что очень неплохо по нынешним меркам.
Является ли сканер отпечатков пальцев одновременно механической кнопкой?
- Да, это обычная физическая кнопка со встроенным сенсором отпечатков пальцев.