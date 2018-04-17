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LG G6

LG G6
Дисплей
66
Производительность
39
Батарея
64
Камера
55
Итоговая оценка
56
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Полностью пыле- и водонепроницаемый корпус
  • Большой экран с высоким разрешением
  • Наличие USB Type-C
  • Двойная камера с широкоугольным объективом
  • Быстрая и беспроводная зарядки
  • Очень тонкие рамки
  • Поддержка Google Assistant
  • Несъемный аккумулятор
  • Стеклянная поверхность сильно пачкается
  • Объем встроенной памяти не впечатляет
  • Лицевая панель защищена Gorilla Glass 3
  • Bluetooth 4.2, а не 5.0

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Лджи Джи 6
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 565 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 78.57%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
564 нит

LG G6 — новый флагман южнокорейского бренда характеризуется необычным соотношением сторон 18:9 и закругленными углами экрана, которые позволяют ему лучше противостоять сильным ударам. Сам дисплей имеет диагональ 5.7-дюймов с разрешением QHD+ (2880x1440 пикселей).

62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса LG G6
Инфо
Высота 148.9 мм
Ширина 71.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 163 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
78.57%
39

Производительность

Все характеристики чипа Лджи Джи 6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 821
Архитектура 2 ядра по 2.35 ГГц (Kryo), 2 ядра по 1.6 ГГц (Kryo)
CPU ядер 4
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 530
Частота GPU 653 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1765
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4285
AnTuTu Benchmark 7
141755
AnTuTu Benchmark 8
134964

Новинка получила процессор Snapdragon 821, 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ встроенной памяти на выбор пользователя. За обработку 3D-графики отвечает мощный видеоускоритель 530, благодаря которому пользователь получает лучший игровой опыт.

59

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI LG UX 6
Размер системы из коробки 10 ГБ
64

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, WPC/PMA
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8:31 ч.
Время просмотра видео
10:27 ч.
Время разговора (3G)
22:30 ч.
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер LG G6
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 125°
Количество объективов 2 (13 МП + 13 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото LG G6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Как и предшественник, флагман от LG 2017 года получил двойную основную камеру с широкоугольными линзами на борту. Она способна делать 13-мегапиксельные снимки с углом обзора до 125 градусов, а также 4K-видео при 30 кадрах в секунду. Цена Лджи Джи 6 может сперва показаться завышенной, однако качество используемых материалов и первоклассные камеры говорят за себя.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
67

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
68 дБ
Звонок
74 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.393 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации LG G6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на LG G6

FAQ - Ответы на частые вопросы

Будет ли российская модель иметь беспроводную зарядку?

- К сожалению, нет. В российской рознице появится модель без беспроводной зарядки, с более медленной памятью и без ЦАП.

Как работает сканер отпечатков пальцев?

- Для разблокировки экрана, который находится в выключенном состоянии, хватает лишь прикосновения.

Сколько времени занимает быстрая зарядка Лджи Джи 6?

- Процесс занимает чуть больше часа, что очень неплохо по нынешним меркам.

Является ли сканер отпечатков пальцев одновременно механической кнопкой?

- Да, это обычная физическая кнопка со встроенным сенсором отпечатков пальцев.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (79 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Юлия 11 мая 2019 21:34
Пользуюсь уже год. За это времня меняли стекло по гарантии,на стекло давали год гарантии, так как производитель заявлял о что оно не бьётся. Какой-то время спустя начал выдавать бесконечную ошибку о влаги в раземе. Поняли снова в сервисный центр. Блин хочу сказать телефон не плохой, но очень завышена цена.
+6 Ответить
Гость Сергей 17 апреля 2018 07:20
Купил в декабре 2017г. Работал исправно. Утром 17.04 2018г. Снял с зарядки. Телефон выключен и не запускается. На зарядку ставил включенным. Что это?
-13 Ответить
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