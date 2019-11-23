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LG G7 ThinQ

LG G7 ThinQ
Дисплей
75
Производительность
59
Батарея
66
Камера
62
Итоговая оценка
67
Класс Флагман
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Очень качественный и яркий экран
  • Невероятно прочный корпус
  • Широкоугольные, многофункциональные камеры
  • Отличный звук как из динамиков, так и наушников
  • Съемка 4K при 60 кадрах/с
  • Нет оптической стабилизации изображения
  • Проблемы с HDR в условиях недостаточного освещения
  • Средняя автономность
  • Нет функции Always-On Display

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Лджи Джи 7 ThinQ
75

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.19%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
919 нит

LG G7 ThinQ — одна из немногих моделей корейского бренда, которая использует IPS-экран. Так или иначе, это очень качественная матрица с предельной яркостью 1000 нит и плотностью пикселей 563 точки на дюйм. Разрешение 6.1-дюймовой панели составляет 3120 на 1440 пикселей, что даже больше, чем в Galaxy S10.

72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса LG G7 ThinQ
Инфо
Высота 153.2 мм
Ширина 71.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 162 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Серый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.19%

По внешнему виду Джи 7 ThinQ трудно отличить от остальных флагманов 2018 года. Он имеет достаточно большую вставку в верхней части дисплея, где прячутся разговорный динамик, датчики и фронтальная камера.

По высоте смартфон имеет 153 мм, по ширине 72 мм, а его толщина — 7.9 мм. Весит гаджет 162 грамма, что не так и много.

59

Производительность

Все характеристики чипа Лджи Джи 7 ThinQ и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2328
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8846
Geekbench 5 (одноядерный)
501
Geekbench 5 (многоядерный)
2056
AnTuTu Benchmark 7
258709
AnTuTu Benchmark 8
283867
70

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI LG UX 7.0
Размер системы из коробки 8.6 ГБ
66

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, WPC/WPA
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:41 ч.
Время просмотра видео
9:49 ч.
Время разговора (3G)
23:14 ч.

Его автономность далека от идеальной. Несмотря на серьезную толщину, вовнутрь поместился аккумулятор всего на 3000 мАч. Ситуацию немного спасает быстрая зарядка Quick Charge 3.0 номинальной мощности 18 Ватт. Беспроводная зарядка здесь тоже есть, что не может не радовать.

62

Камеры

Спецификации и тестирование камер G7 ThinQ
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 107°
Количество объективов 2 (16 МП + 16 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото LG G7 ThinQ от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
84
Качества видео
79
Итоговая оценка камеры
83
83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2500, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 600

Помимо слота для карты памяти microSD, здесь есть два отдельных лотка под SIM-карты. Обе могут работать в сетях четвертого поколения, а скорость передачи превышает 1 Гбит/с. Встроенный модуль Wi-Fi, работающий в двухдиапазонном режиме, тоже обеспечивает высокую пропускную способность.

В комплекте идут громкие наушники, звук из которых можно настраивать по собственному желанию благодаря программным фишкам.

67

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
78 дБ
Музыка
76 дБ
Звонок
82 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.244 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.466 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации G7 ThinQ могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на LG G7 ThinQ

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (17 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Степан 23 ноября 2019 17:48
В телефоне есть оптическая стабилизация изображения
+4 Ответить
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