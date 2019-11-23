По внешнему виду Джи 7 ThinQ трудно отличить от остальных флагманов 2018 года. Он имеет достаточно большую вставку в верхней части дисплея, где прячутся разговорный динамик, датчики и фронтальная камера.

По высоте смартфон имеет 153 мм, по ширине 72 мм, а его толщина — 7.9 мм. Весит гаджет 162 грамма, что не так и много.