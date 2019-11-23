LG G7 ThinQ
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Очень качественный и яркий экран
- Невероятно прочный корпус
- Широкоугольные, многофункциональные камеры
- Отличный звук как из динамиков, так и наушников
- Съемка 4K при 60 кадрах/с
- Нет оптической стабилизации изображения
- Проблемы с HDR в условиях недостаточного освещения
- Средняя автономность
- Нет функции Always-On Display
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|563 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.19%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
LG G7 ThinQ — одна из немногих моделей корейского бренда, которая использует IPS-экран. Так или иначе, это очень качественная матрица с предельной яркостью 1000 нит и плотностью пикселей 563 точки на дюйм. Разрешение 6.1-дюймовой панели составляет 3120 на 1440 пикселей, что даже больше, чем в Galaxy S10.
Дизайн и корпус
|Высота
|153.2 мм
|Ширина
|71.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|162 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Серый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
По внешнему виду Джи 7 ThinQ трудно отличить от остальных флагманов 2018 года. Он имеет достаточно большую вставку в верхней части дисплея, где прячутся разговорный динамик, датчики и фронтальная камера.
По высоте смартфон имеет 153 мм, по ширине 72 мм, а его толщина — 7.9 мм. Весит гаджет 162 грамма, что не так и много.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|LG UX 7.0
|Размер системы из коробки
|8.6 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, WPC/WPA
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Его автономность далека от идеальной. Несмотря на серьезную толщину, вовнутрь поместился аккумулятор всего на 3000 мАч. Ситуацию немного спасает быстрая зарядка Quick Charge 3.0 номинальной мощности 18 Ватт. Беспроводная зарядка здесь тоже есть, что не может не радовать.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|107°
|Количество объективов
|2 (16 МП + 16 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото LG G7 ThinQ от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2500, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 600
Помимо слота для карты памяти microSD, здесь есть два отдельных лотка под SIM-карты. Обе могут работать в сетях четвертого поколения, а скорость передачи превышает 1 Гбит/с. Встроенный модуль Wi-Fi, работающий в двухдиапазонном режиме, тоже обеспечивает высокую пропускную способность.
В комплекте идут громкие наушники, звук из которых можно настраивать по собственному желанию благодаря программным фишкам.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.244 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.466 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
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