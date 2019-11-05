FM-приемник поддерживает RDS?

- Пока неизвестно. Производитель не сообщает о наличии поддержки стандарта RDS.

Могут ли две сим-карты в LG K10 (2017) работать одновременно?

- Поскольку в этом телефоне только один радиомодуль, SIM-карты работают в режиме Dual stand-by. Это означает, что во время разговора с одного номера, второй работать не будет.

Сколькими ядрами обладает графический ускоритель данного устройства?

- Всего двумя, но их будет достаточно для простых игр различных жанров.

Царапается ли задняя крышка Лджи К10 2017?

- Она выполнена из качественного материала, который хорошо противостоит ударам и царапинам.