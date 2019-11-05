LG K10 (2017)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2017 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Есть сканер отпечатков пальцев
- Экран защищен стеклом Gorilla Glass
- Есть LED-вспышка около основной камеры
- Поддержка карт памяти до 2 ТБ
- Актуальная версия Android
- Фронтальная широкоугольная камера
- Сенсор отпечатков пальцев находится на задней крышке
- Смартфон оснащен старым портом microUSB 2.0
- Небольшая плотность пикселей на экране
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.3 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|277 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|69.38%
Тесты дисплея
LG K10 (2017) - свежеанонсированный смартфон из серии бюджетников 17-го года от компании LG. Он оборудован 5.3-дюймовой IPS LCD-панелью, в производстве которой использовалась технология In-Cell Touch. Плотность пикселей (277 ppi) оставляет желать лучшего, однако соотношение экрана к корпусу на достойном уровне - 69.1%.
Дизайн и корпус
|Высота
|148.7 мм
|Ширина
|75.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|142 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6750
|Архитектура
|4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1500 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T860 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|520 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2 ГБ
Тесты в бенчмарках
Телефон получил 2 ГБ ОЗУ, а также 16 ГБ или 32 ГБ встроенной памяти на выбор. Естественно, мы рекомендуем вам взять версию с большим объемом постоянной памяти, несмотря на то, что смартфон поддерживает карту памяти до 2-х терабайт.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Размер системы из коробки
|5 ГБ
Батарея
|Объем
|2800 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.4
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
K10 имеет отличную фронтальную камеру с 5-мегапиксельным сенсором и экранной вспышкой. Основная камера обладает 13-мегапиксельным сенсором и настоящей LED-вспышкой. Сзади под объектив камеры находится сенсор отпечатков пальцев.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2017 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.47 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.937 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на LG K10 (2017)
FAQ - Ответы на частые вопросы
FM-приемник поддерживает RDS?
- Пока неизвестно. Производитель не сообщает о наличии поддержки стандарта RDS.
Могут ли две сим-карты в LG K10 (2017) работать одновременно?
- Поскольку в этом телефоне только один радиомодуль, SIM-карты работают в режиме Dual stand-by. Это означает, что во время разговора с одного номера, второй работать не будет.
Сколькими ядрами обладает графический ускоритель данного устройства?
- Всего двумя, но их будет достаточно для простых игр различных жанров.
Царапается ли задняя крышка Лджи К10 2017?
- Она выполнена из качественного материала, который хорошо противостоит ударам и царапинам.