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LG K10 (2017)

LG K10 (2017)
Дисплей
45
Производительность
20
Батарея
49
Камера
40
Итоговая оценка
40
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2017 года
Дата начала продаж Февраль 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть сканер отпечатков пальцев
  • Экран защищен стеклом Gorilla Glass
  • Есть LED-вспышка около основной камеры
  • Поддержка карт памяти до 2 ТБ
  • Актуальная версия Android
  • Фронтальная широкоугольная камера
  • Сенсор отпечатков пальцев находится на задней крышке
  • Смартфон оснащен старым портом microUSB 2.0
  • Небольшая плотность пикселей на экране

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Лджи К10 (2017)
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Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.3 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 277 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 69.38%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит

LG K10 (2017) - свежеанонсированный смартфон из серии бюджетников 17-го года от компании LG. Он оборудован 5.3-дюймовой IPS LCD-панелью, в производстве которой использовалась технология In-Cell Touch. Плотность пикселей (277 ppi) оставляет желать лучшего, однако соотношение экрана к корпусу на достойном уровне - 69.1%.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса LG K10 (2017)
Инфо
Высота 148.7 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 142 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.38%
20

Производительность

Все характеристики чипа Лджи К10 (2017) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6750
Архитектура 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1500 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T860 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 520 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
619
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2579
AnTuTu Benchmark 7
55485

Телефон получил 2 ГБ ОЗУ, а также 16 ГБ или 32 ГБ встроенной памяти на выбор. Естественно, мы рекомендуем вам взять версию с большим объемом постоянной памяти, несмотря на то, что смартфон поддерживает карту памяти до 2-х терабайт.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Размер системы из коробки 5 ГБ
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Батарея

Характеристики
Объем 2800 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
40

Камеры

Спецификации и тестирование камер K10 (2017)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

K10 имеет отличную фронтальную камеру с 5-мегапиксельным сенсором и экранной вспышкой. Основная камера обладает 13-мегапиксельным сенсором и настоящей LED-вспышкой. Сзади под объектив камеры находится сенсор отпечатков пальцев.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2017 года
Дата начала продаж Февраль 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.47 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.937 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации K10 (2017) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на LG K10 (2017)

FAQ - Ответы на частые вопросы

FM-приемник поддерживает RDS?

- Пока неизвестно. Производитель не сообщает о наличии поддержки стандарта RDS.

Могут ли две сим-карты в LG K10 (2017) работать одновременно? 

- Поскольку в этом телефоне только один радиомодуль, SIM-карты работают в режиме Dual stand-by. Это означает, что во время разговора с одного номера, второй работать не будет. 

Сколькими ядрами обладает графический ускоритель данного устройства?

- Всего двумя, но их будет достаточно для простых игр различных жанров.

Царапается ли задняя крышка Лджи К10 2017?

- Она выполнена из качественного материала, который хорошо противостоит ударам и царапинам.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (72 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Евгений 05 ноября 2019 16:50
Отличный телефон. Купил такой б/у с рук за 1 т.р., и на него стекло битое заменил за 60 р., итого за 1060 р отличное устройство! Пользуюсь уже полгода, а ему хоть бы что. За время использования успел поменять аккумулятор 2й раз, т.к при покупке он был сильно б/у, а второй который купил прожил 6 месяцев, и вот опять новый аккумулятор купил. Думаю продавать его или нет, и все-таки думаю нет
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