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LG K40

LG K40
Дисплей
55
Производительность
19
Батарея
57
Камера
45
Итоговая оценка
48
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран IPS с тонкими рамками по бокам
  • Сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810
  • Быстрый сканер с поддержкой жестов
  • Хороший звук как из динамиков, так и наушников
  • Небольшая плотность пикселей
  • Средняя автономность
  • Гибридный слот для карты памяти
  • Мало оперативной памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Лджи К40
55

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.46%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
485 нит
43

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса LG K40
Инфо
Высота 153 мм
Ширина 71.9 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Да
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
76.46%

Дизайн смартфона полностью состоит из металла, и хотя он не имеет премиального вида, в руке лежит очень удобно. Сканер отпечатков находится в удобном месте, куда легко дотягивается указательный палец. Физические кнопки по краям нажимаются легко, они тоже правильно расположены.

Корпус сконструирован с учетом военного стандарта MIL-STD-810G, который обеспечивает хорошую защиту от ударов. Он также подразумевает устойчивость телефона к воде.

19

Производительность

Все характеристики чипа Лджи К40 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek MT6762 Helio P22
Архитектура 8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
407
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1874
AnTuTu Benchmark 7
75510
AnTuTu Benchmark 8
94719
59

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI LG UX 7
Размер системы из коробки 11 ГБ
57

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:05 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
45

Камеры

Спецификации и тестирование камер LG K40
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
64

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 10
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 600
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.518 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.579 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации LG K40 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на LG K40

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (51 голосов)

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