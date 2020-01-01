LG K40
Дисплей
55
Производительность
19
Батарея
57
Камера
45
Итоговая оценка
48
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран IPS с тонкими рамками по бокам
- Сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810
- Быстрый сканер с поддержкой жестов
- Хороший звук как из динамиков, так и наушников
- Небольшая плотность пикселей
- Средняя автономность
- Гибридный слот для карты памяти
- Мало оперативной памяти
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Лджи К40
55
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|76.46%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
485 нит
43
Дизайн и корпус
|Высота
|153 мм
|Ширина
|71.9 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Да
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
76.46%
Дизайн смартфона полностью состоит из металла, и хотя он не имеет премиального вида, в руке лежит очень удобно. Сканер отпечатков находится в удобном месте, куда легко дотягивается указательный палец. Физические кнопки по краям нажимаются легко, они тоже правильно расположены.
Корпус сконструирован с учетом военного стандарта MIL-STD-810G, который обеспечивает хорошую защиту от ударов. Он также подразумевает устойчивость телефона к воде.
19
Производительность
|Чипсет
|Mediatek MT6762 Helio P22
|Архитектура
|8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
407
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1874
AnTuTu Benchmark 7
75510
AnTuTu Benchmark 8
94719
59
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|LG UX 7
|Размер системы из коробки
|11 ГБ
57
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
45
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
64
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|10
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1700, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 600
53
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.518 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.579 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации LG K40 могут отличаться в зависимости от региона.