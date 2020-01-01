Дизайн смартфона полностью состоит из металла, и хотя он не имеет премиального вида, в руке лежит очень удобно. Сканер отпечатков находится в удобном месте, куда легко дотягивается указательный палец. Физические кнопки по краям нажимаются легко, они тоже правильно расположены.

Корпус сконструирован с учетом военного стандарта MIL-STD-810G, который обеспечивает хорошую защиту от ударов. Он также подразумевает устойчивость телефона к воде.