Будет ли работать LG K8 (2017) на Android 7.0 Nougat прямо "из коробки"?

- Да, производитель предустановил последнюю версию Android на эту модель.

Сколько времени занимает зарядка от 0 до 100%?

- Телефону требуется около 2х часов.

Где в Лджи К8 2017 года находится разъем под наушники?

- 3.5 мм аудоразъем поместили на нижнюю грань корпуса. Он находится справа от USB-порта.

Где найти официальную прошивку для LG K8?

- Официальные прошивки для смартфонов компании LG можно найти на сайте LG-Firmwares.com. Укажите в поиске свою модель и нажмите кнопку "Искать".