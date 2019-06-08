LG K8 (2017)
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Съемный аккумулятор
- Приятный на ощупь пластик, из которого сделана задняя крышка
- Android 7.0 Nougat
- Отдельный слот для карты памяти
- Нет сканера отпечатков пальцев
- Плохая автономность
- Отсутствует NFC
- Недостаточное количество ОЗУ
- Нет поддержки Wi-Fi ac
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|66.23%
Тесты дисплея
LG K8 (2017) оснащен неплохим, по нынешним меркам, экраном с диагональю 5 дюймов и разрешением 1280x720 пикселей. Это IPS-матрица, обладающая технология In-cell Touch, характеризируется отличной цветопередачей и контрастностью. Плотность пикселей в такой конфигурации составляет 294 точки на дюйм, а соотношение экрана к корпусу превышает 66 процентов.
Дизайн и корпус
|Высота
|147.1 мм
|Ширина
|72.5 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6735
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP2
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|1.5, 2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 32 ГБ
Тесты в бенчмарках
Характеристики LG K8 2017 года включают 4-ядерный процессор Snapdragon 425 с 1.5 гигабайт ОЗУ, видеоускоритель Adreno 308 и поддержку карт памяти microSD. Он имеет 16 ГБ встроенной памяти, которую можно легко расширить до 32 ГБ. Чипсет телефона работает с тактовой частотой 1.4 ГГц, чего более чем достаточно для повседневных задач. Вместо современного USB Type-C здесь имеется старый и медленный MicroUSB версии 2.0.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0
|Размер системы из коробки
|7.2 ГБ
Батарея
|Объем
|2500 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.29 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|25.44 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, HDP, GAVDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.433 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.22 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на LG K8 (2017)
FAQ - Ответы на частые вопросы
Будет ли работать LG K8 (2017) на Android 7.0 Nougat прямо "из коробки"?
- Да, производитель предустановил последнюю версию Android на эту модель.
Сколько времени занимает зарядка от 0 до 100%?
- Телефону требуется около 2х часов.
Где в Лджи К8 2017 года находится разъем под наушники?
- 3.5 мм аудоразъем поместили на нижнюю грань корпуса. Он находится справа от USB-порта.
Где найти официальную прошивку для LG K8?
- Официальные прошивки для смартфонов компании LG можно найти на сайте LG-Firmwares.com. Укажите в поиске свою модель и нажмите кнопку "Искать".