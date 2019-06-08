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LG K8 (2017)

LG K8 (2017)
Дисплей
45
Производительность
15
Батарея
46
Камера
40
Итоговая оценка
37
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2016 года
Дата начала продаж Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Съемный аккумулятор
  • Приятный на ощупь пластик, из которого сделана задняя крышка
  • Android 7.0 Nougat
  • Отдельный слот для карты памяти
  • Нет сканера отпечатков пальцев
  • Плохая автономность
  • Отсутствует NFC
  • Недостаточное количество ОЗУ
  • Нет поддержки Wi-Fi ac

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Лджи К8 (2017)
45

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 66.23%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
318 нит

LG K8 (2017) оснащен неплохим, по нынешним меркам, экраном с диагональю 5 дюймов и разрешением 1280x720 пикселей. Это IPS-матрица, обладающая технология In-cell Touch, характеризируется отличной цветопередачей и контрастностью. Плотность пикселей в такой конфигурации составляет 294 точки на дюйм, а соотношение экрана к корпусу превышает 66 процентов.

29

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса LG K8 (2017)
Инфо
Высота 147.1 мм
Ширина 72.5 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 144 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
66.23%
15

Производительность

Все характеристики чипа Лджи К8 (2017) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6735
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T720 MP2
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5, 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 32 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
560
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1456
AnTuTu Benchmark 7
32769

Характеристики LG K8 2017 года включают 4-ядерный процессор Snapdragon 425 с 1.5 гигабайт ОЗУ, видеоускоритель Adreno 308 и поддержку карт памяти microSD. Он имеет 16 ГБ встроенной памяти, которую можно легко расширить до 32 ГБ. Чипсет телефона работает с тактовой частотой 1.4 ГГц, чего более чем достаточно для повседневных задач. Вместо современного USB Type-C здесь имеется старый и медленный MicroUSB версии 2.0.

36

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0
Размер системы из коробки 7.2 ГБ
46

Батарея

Характеристики
Объем 2500 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:20 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
40

Камеры

Спецификации и тестирование камер K8 (2017)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.29 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 25.44 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
54

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, HDP, GAVDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2016 года
Дата начала продаж Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.433 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации K8 (2017) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на LG K8 (2017)

FAQ - Ответы на частые вопросы

Будет ли работать LG K8 (2017) на Android 7.0 Nougat прямо "из коробки"?

- Да, производитель предустановил последнюю версию Android на эту модель.

Сколько времени занимает зарядка от 0 до 100%?

- Телефону требуется около 2х часов. 

Где в Лджи К8 2017 года находится разъем под наушники?

- 3.5 мм аудоразъем поместили на нижнюю грань корпуса. Он находится справа от USB-порта.

Где найти официальную прошивку для LG K8?

- Официальные прошивки для смартфонов компании LG можно найти на сайте LG-Firmwares.com. Укажите в поиске свою модель и нажмите кнопку "Искать".

Оценка пользователей

2.3 из 5 баллов (8 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Алекс 08 июня 2019 07:40
Привет!У меня к примеру_ телефон LG K8 US215 по внешности,такой же но вот режима панорамы и ночного режима нет явно а диафрагма f/2.4. NFC нет и это правда.Не понимаю такой разницы
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