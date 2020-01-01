LG V20
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Ударопрочный корпус
- Большой и качественный экран
- Широкоугольная камера
- Дополнительный дисплей для уведомлений
- Съемная батарея
- Быстрая и беспроводная зарядка
- Плохая оптимизация ПО
- Плохая работа оптической стабилизации
- Автономность
- Отсутствует влагозащита
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|72.04%
Тесты дисплея
5.7-дюймовый экран с 2K-разрешением имеет хорошо откалиброванную цветопередачу, высокую яркость и достойное соотношение к корпусу (72.4%). Дополнительный дисплей с диагональю 2.1 дюйма имеет разрешение 160 x 1040 пикселей.
Дизайн и корпус
|Высота
|159.5 мм
|Ширина
|78.1 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Да
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Розовый, Серебристый, Титановый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 820
|Архитектура
|2 ядра по 2.15 ГГц (Kryo), 2 ядра по 1.6 ГГц (Kryo)
|CPU ядер
|4
|Частота
|2150 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 530
|Частота GPU
|624 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2 ГБ
Тесты в бенчмарках
Устройство работает на не самом современном процессоре Qualcomm Snapdragon 820 с тактовой частотой 2.1 ГГц, однако запаса его производительности более чем достаточно. Используемый видеоускоритель Adreno 530 обеспечивает высокую производительность в играх. Отзывы о LG V20 подтверждают тот факт, что программное обеспечение в лице Android 7.0 Nougat недостаточно оптимизированное. Компания также использует фирменную оболочку LG UX 5.0+.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|LG UX 5
Батарея
|Объем
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|1:26 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Батарея может заряжаться как проводным, так и беспроводным путем. Второй способ подразумевает использование технологии Qi.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 8 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 1.132 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/1.9
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.824 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.892 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Hi-Fi наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на LG V20
FAQ - Ответы на частые вопросы
Поддерживает ли смартфон формат RAW?
- Да, камера может делать фотографии в формате RAW без сжатия.
Какие параметры камеры можно настроить через ручной режим в Лджи V20?
- В частности, пользователь смартфона может взять под контроль параметры баланса белого, скорость срабатывания спуска, ISO, фокус и не только.
Как улучшить автономность LG V20?
- Понизьте яркость экрана, переведите работу GPS в экономичный режим, а также выключайте Bluetooth, Wi-Fi и передачу мобильных данных, когда они вам не нужны.