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LG V20

LG V20
Дисплей
62
Производительность
43
Батарея
57
Камера
56
Итоговая оценка
54
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Ударопрочный корпус
  • Большой и качественный экран
  • Широкоугольная камера
  • Дополнительный дисплей для уведомлений
  • Съемная батарея
  • Быстрая и беспроводная зарядка
  • Плохая оптимизация ПО
  • Плохая работа оптической стабилизации
  • Автономность
  • Отсутствует влагозащита

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Лджи V20
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 72.04%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
620 нит

5.7-дюймовый экран с 2K-разрешением имеет хорошо откалиброванную цветопередачу, высокую яркость и достойное соотношение к корпусу (72.4%). Дополнительный дисплей с диагональю 2.1 дюйма имеет разрешение 160 x 1040 пикселей.

40

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса LG V20
Инфо
Высота 159.5 мм
Ширина 78.1 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 174 грамма
Водонепроницаемость Да
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Розовый, Серебристый, Титановый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
72.04%
43

Производительность

Все характеристики чипа Лджи V20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 820
Архитектура 2 ядра по 2.15 ГГц (Kryo), 2 ядра по 1.6 ГГц (Kryo)
CPU ядер 4
Частота 2150 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 530
Частота GPU 624 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1513
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3843
AnTuTu Benchmark 7
144726

Устройство работает на не самом современном процессоре Qualcomm Snapdragon 820 с тактовой частотой 2.1 ГГц, однако запаса его производительности более чем достаточно. Используемый видеоускоритель Adreno 530 обеспечивает высокую производительность в играх. Отзывы о LG V20 подтверждают тот факт, что программное обеспечение в лице Android 7.0 Nougat недостаточно оптимизированное. Компания также использует фирменную оболочку LG UX 5.0+.

59

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI LG UX 5
57

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Время полной зарядки 1:26 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7:35 ч.
Время просмотра видео
8:04 ч.
Время разговора (3G)
19:48 ч.

Батарея может заряжаться как проводным, так и беспроводным путем. Второй способ подразумевает использование технологии Qi.

56

Камеры

Спецификации и тестирование камер LG V20
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 8 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 1.132 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/1.9
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
68 дБ
Звонок
80 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.824 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.892 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Hi-Fi наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации LG V20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на LG V20

FAQ - Ответы на частые вопросы

Поддерживает ли смартфон формат RAW?

- Да, камера может делать фотографии в формате RAW без сжатия.

Какие параметры камеры можно настроить через ручной режим в Лджи V20?

- В частности, пользователь смартфона может взять под контроль параметры баланса белого, скорость срабатывания спуска, ISO, фокус и не только.

Как улучшить автономность LG V20?

- Понизьте яркость экрана, переведите работу GPS в экономичный режим, а также выключайте Bluetooth, Wi-Fi и передачу мобильных данных, когда они вам не нужны.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (22 голосов)

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