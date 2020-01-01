Поддерживает ли смартфон формат RAW?

- Да, камера может делать фотографии в формате RAW без сжатия.

Какие параметры камеры можно настроить через ручной режим в Лджи V20?

- В частности, пользователь смартфона может взять под контроль параметры баланса белого, скорость срабатывания спуска, ISO, фокус и не только.

Как улучшить автономность LG V20?

- Понизьте яркость экрана, переведите работу GPS в экономичный режим, а также выключайте Bluetooth, Wi-Fi и передачу мобильных данных, когда они вам не нужны.