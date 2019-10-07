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LG V30

LG V30
Дисплей
72
Производительность
46
Батарея
73
Камера
59
Итоговая оценка
62
Класс Флагман
Дата выхода Август 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Выбор между 4 и 6 ГБ оперативной памяти
  • OLED-экран с поддержкой HDR 10
  • Наушники от B&O
  • Ударопрочный и водонепроницаемый корпус
  • Мощный усилитесь звука
  • Легкий
  • Несъемная батарея
  • Сильно пачкается
  • Много предустановленного ПО

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Лджи V30
72

Экран

Тип POLED
Размер 6 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.48%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
616 нит

Дисплейная панель, выполненная по технологии OLED, может похвастаться очень высоким физическим разрешением 2880 на 1440 пикселей (Quad HD+). Плотность пикселей при этом составляет 538 точек на дюйм, соотношение сторон вполне стандартное — 18:9. Этот экран лишен рамок практически со всех сторон, поддерживает современный стандарт воспроизведения видео HDR 10 и обладает функцией Always On Display.

69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса LG V30
Инфо
Высота 151.7 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 158 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.48%

LG V30 обладает беспрецедентной ударостойкостью и водонепроницаемостью. Его корпус сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810G, а также по IP68, благодаря чему он с легкостью выдерживает сильные падения и попадания в воду. С обеих сторон данный смартфон защищен стеклом Gorilla Glass 5, но специальные технологии предотвращают какие-либо повреждения. Габариты и масса при этом не вызывают дискомфорта. Устройство с 6-дюймовым экраном весит всего 158 грамм, его высота составляет 151.7 мм, ширина 75.4 мм, а толщина — 7.3 мм.

46

Производительность

Все характеристики чипа Лджи V30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835
Архитектура 4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
CPU ядер 8
Частота 2450 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 540
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1911
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6201
Geekbench 5 (одноядерный)
388
Geekbench 5 (многоядерный)
1664
AnTuTu Benchmark 7
159776
AnTuTu Benchmark 8
208589

Характеристики LG V30 — топовые. Данный фаблет полагается на высокопроизводительный чипсет Snapdragon 835, графический ускоритель Adreno 540 и 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти на выбор. Хотя доступной встроенной памяти (64 ГБ) для хранения данных не так и много, но сохранять фотографии и видео можно на флешке объемом до 2 ТБ.

59

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI LG UX 6
Размер системы из коробки 14 ГБ
73

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Да (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:30 ч.
Время просмотра видео
14:56 ч.
Время разговора (3G)
33:30 ч.

Флагман имеет аккумулятор на 3300 мАч, поддержку быстрой и беспроводной зарядки. В комплекте идет достаточно мощный адаптер питания, который позволяет зарядить устройство полностью всего за полтора часа. По отзывам, V30 при этом не перегревается, а регресс батареи практически незаметный.

59

Камеры

Спецификации и тестирование камер LG V30
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 107°
Количество объективов 2 (16 МП + 13 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото LG V30 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
87
Качества видео
73
Итоговая оценка камеры
82
83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
84 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.375 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации LG V30 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на LG V30

FAQ - Ответы на частые вопросы

Какой усилитель используется в LG V30?

- Внутри этой модели находится 32-битный Quad DAC. Он обеспечивает качественное звучание, но разницу сможете услышать только в хороших наушниках.

Насколько хорошо он противостоит ударам и влаге?

- Данный аппарат сертифицирован по распространенному стандарту IP68, что делает его водонепроницаемым. Он также способен выдерживать серьезные падения и удары благодаря военной сертификации MIL STD 810G.

Когда Лджи V30 появится в России?

- Компания LG пока не сообщает, появится ли он в России вообще.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (100 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Александр 05 февраля 2020 07:34
Телефон супер. Из минусов селфи камера слабая очень
+4 Ответить
Ф.м 07 октября 2019 13:02
Дисплей отвратительный 10 минут работает с камерой всё на экране размазенные цветные штрихы. когда пропадёт не знаешь но пропадёт снова появиться то ли после зарядки.яркость поднимешь за 40 процент пропадёт опускаешь снова размазня
+12 Ответить
Эдуард 09 января 2020 19:32
Тел.супер все четко работает. по музыке лучше чем айфон 8. цвета супер камера снимает четко
+9 Ответить
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