Какой усилитель используется в LG V30?

- Внутри этой модели находится 32-битный Quad DAC. Он обеспечивает качественное звучание, но разницу сможете услышать только в хороших наушниках.

Насколько хорошо он противостоит ударам и влаге?

- Данный аппарат сертифицирован по распространенному стандарту IP68, что делает его водонепроницаемым. Он также способен выдерживать серьезные падения и удары благодаря военной сертификации MIL STD 810G.

Когда Лджи V30 появится в России?

- Компания LG пока не сообщает, появится ли он в России вообще.