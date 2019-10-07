LG V30
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Выбор между 4 и 6 ГБ оперативной памяти
- OLED-экран с поддержкой HDR 10
- Наушники от B&O
- Ударопрочный и водонепроницаемый корпус
- Мощный усилитесь звука
- Легкий
- Несъемная батарея
- Сильно пачкается
- Много предустановленного ПО
Технические характеристики
Экран
|Тип
|POLED
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2880 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|537 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.48%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дисплейная панель, выполненная по технологии OLED, может похвастаться очень высоким физическим разрешением 2880 на 1440 пикселей (Quad HD+). Плотность пикселей при этом составляет 538 точек на дюйм, соотношение сторон вполне стандартное — 18:9. Этот экран лишен рамок практически со всех сторон, поддерживает современный стандарт воспроизведения видео HDR 10 и обладает функцией Always On Display.
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|158 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
LG V30 обладает беспрецедентной ударостойкостью и водонепроницаемостью. Его корпус сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810G, а также по IP68, благодаря чему он с легкостью выдерживает сильные падения и попадания в воду. С обеих сторон данный смартфон защищен стеклом Gorilla Glass 5, но специальные технологии предотвращают какие-либо повреждения. Габариты и масса при этом не вызывают дискомфорта. Устройство с 6-дюймовым экраном весит всего 158 грамм, его высота составляет 151.7 мм, ширина 75.4 мм, а толщина — 7.3 мм.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|Архитектура
|4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2450 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2 ГБ
Тесты в бенчмарках
Характеристики LG V30 — топовые. Данный фаблет полагается на высокопроизводительный чипсет Snapdragon 835, графический ускоритель Adreno 540 и 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти на выбор. Хотя доступной встроенной памяти (64 ГБ) для хранения данных не так и много, но сохранять фотографии и видео можно на флешке объемом до 2 ТБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|LG UX 6
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Флагман имеет аккумулятор на 3300 мАч, поддержку быстрой и беспроводной зарядки. В комплекте идет достаточно мощный адаптер питания, который позволяет зарядить устройство полностью всего за полтора часа. По отзывам, V30 при этом не перегревается, а регресс батареи практически незаметный.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|107°
|Количество объективов
|2 (16 МП + 13 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото LG V30 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.375 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.12 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на LG V30
FAQ - Ответы на частые вопросы
Какой усилитель используется в LG V30?
- Внутри этой модели находится 32-битный Quad DAC. Он обеспечивает качественное звучание, но разницу сможете услышать только в хороших наушниках.
Насколько хорошо он противостоит ударам и влаге?
- Данный аппарат сертифицирован по распространенному стандарту IP68, что делает его водонепроницаемым. Он также способен выдерживать серьезные падения и удары благодаря военной сертификации MIL STD 810G.
Когда Лджи V30 появится в России?
- Компания LG пока не сообщает, появится ли он в России вообще.