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LG V40 ThinQ

LG V40 ThinQ
Дисплей
77
Производительность
56
Батарея
64
Камера
72
Итоговая оценка
69
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 5 камер (две спереди и три сзади)
  • Оптическое приближение
  • Высокое соотношение экрана к корпусу
  • Есть беспроводная зарядка
  • Type-C 3.1
  • Вторая камера лишена оптической стабилизации
  • Корпус легко царапается
  • Слабая автономность смартфона

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Лджи V40 ThinQ
77

Экран

Тип OLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.85%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
633 нит

Экраны этой серии смартфонов остаются существенным преимуществом. 6.4-дюймовая панель изготовлена по технологии P-OLED, и в совокупности с впечатляющим разрешением 3120 x 1440 пикселей плотность составляет 538 точек на дюйм. Соотношение экрана к корпусу, по подсчетам, равно 90 процентам, а соотношение сторон — 19.5:9.

74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса LG V40 ThinQ
Инфо
Высота 158.8 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.85%
56

Производительность

Все характеристики чипа Лджи V40 ThinQ и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2143
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6066
AnTuTu Benchmark 7
245264
AnTuTu Benchmark 8
295847

Технические характеристики LG V40 ThinQ тоже на высоте. Он получил 8-ядерный процессор Snapdragon 845, который функционирует на частоте 2.8 ГГц. Вместе с ним идет мощный графический ускоритель Adreno 630. В базовой конфигурации доступно 64 ГБ памяти, а в максимальной — 128 ГБ. Независимо это этого, объем оперативной памяти остается неизменным — 6 ГБ.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI LG UX 7.1
Размер системы из коробки 20.8 ГБ
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Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:31 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 36 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8:12 ч.
Время просмотра видео
10:17 ч.
Время разговора (3G)
21:41 ч.
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер V40 ThinQ
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 107°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото LG V40 ThinQ от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

LG V40 ThinQ стал первым телефоном с 5 камерами на борту, которые обеспечивают изобилие вариантов фотографирования. Сзади производитель разместил 3 объектива, и 12-мегапиксельный с апертурой f/1.5 снимает лучше остальных. Второй модуль получил 16-мегапиксельный сенсор (f/1.9), а третий — 12-мегапиксельный (f/2.4). Спереди разместили один 8-мегапиксельный сенсор с апертурой f/1.9 и один 5-мегапиксельный с апертурой f/2.2. Размер пикселей у обоих сенсоров составляет 1.12 мкм.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900

V40 ThinQ имеет на борту Bluetooth 5.0, NFC и двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и даже поддержку OTG.

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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
77 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.318 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V40 ThinQ могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на LG V40 ThinQ

FAQ - Ответы на частые вопросы

Удобно ли пользоваться сканером отпечатков пальцев?

- Размещенный на тыльной стороне корпуса сканер отпечатков не такой удобный, как тот, что находится спереди, однако на этом телефоне он находится в удачном месте и работает очень быстро.

Смогу ли я настроить на V40 ThinQ бесконтактную оплату Android Pay?

- Да, здесь есть поддержка NFC и, естественно, Android Pay от Google.

Оценка пользователей

3.1 из 5 баллов (31 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Rio 06 февраля 2020 22:39
I've owned this device for over a year now and it has proven to be a quality, sturdy, feature-filled phone. The cameras provide great photos and videos, the processor is fast and the device is light for such a large screened phone. Honestly, I am very happy with this device.
+3 Ответить
Alexander 06 апреля 2019 09:12
одна звезда не за телефон а за ложные сведения. 4K пишет 60 fps FullHD 240
+12 Ответить
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