LG V40 ThinQ
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 5 камер (две спереди и три сзади)
- Оптическое приближение
- Высокое соотношение экрана к корпусу
- Есть беспроводная зарядка
- Type-C 3.1
- Вторая камера лишена оптической стабилизации
- Корпус легко царапается
- Слабая автономность смартфона
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|537 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.85%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Экраны этой серии смартфонов остаются существенным преимуществом. 6.4-дюймовая панель изготовлена по технологии P-OLED, и в совокупности с впечатляющим разрешением 3120 x 1440 пикселей плотность составляет 538 точек на дюйм. Соотношение экрана к корпусу, по подсчетам, равно 90 процентам, а соотношение сторон — 19.5:9.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.8 мм
|Ширина
|75.7 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2 ГБ
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики LG V40 ThinQ тоже на высоте. Он получил 8-ядерный процессор Snapdragon 845, который функционирует на частоте 2.8 ГГц. Вместе с ним идет мощный графический ускоритель Adreno 630. В базовой конфигурации доступно 64 ГБ памяти, а в максимальной — 128 ГБ. Независимо это этого, объем оперативной памяти остается неизменным — 6 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|LG UX 7.1
|Размер системы из коробки
|20.8 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:31 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 36 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|107°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото LG V40 ThinQ от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
LG V40 ThinQ стал первым телефоном с 5 камерами на борту, которые обеспечивают изобилие вариантов фотографирования. Сзади производитель разместил 3 объектива, и 12-мегапиксельный с апертурой f/1.5 снимает лучше остальных. Второй модуль получил 16-мегапиксельный сенсор (f/1.9), а третий — 12-мегапиксельный (f/2.4). Спереди разместили один 8-мегапиксельный сенсор с апертурой f/1.9 и один 5-мегапиксельный с апертурой f/2.2. Размер пикселей у обоих сенсоров составляет 1.12 мкм.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900
V40 ThinQ имеет на борту Bluetooth 5.0, NFC и двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и даже поддержку OTG.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.318 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.2 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на LG V40 ThinQ
FAQ - Ответы на частые вопросы
Удобно ли пользоваться сканером отпечатков пальцев?
- Размещенный на тыльной стороне корпуса сканер отпечатков не такой удобный, как тот, что находится спереди, однако на этом телефоне он находится в удачном месте и работает очень быстро.
Смогу ли я настроить на V40 ThinQ бесконтактную оплату Android Pay?
- Да, здесь есть поддержка NFC и, естественно, Android Pay от Google.
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Google Pixel 3 или LG V40 ThinQ
- Samsung Galaxy S9 или LG V40 ThinQ
- Samsung Galaxy S9 Plus или LG V40 ThinQ
- Samsung Galaxy Note 9 или LG V40 ThinQ
- Huawei Mate 20 Pro или LG V40 ThinQ
- Samsung Galaxy S10 или LG V40 ThinQ
- Samsung Galaxy S10 Plus или LG V40 ThinQ
- Samsung Galaxy S10e или LG V40 ThinQ
- LG G7 ThinQ или LG V40 ThinQ
- Huawei Mate 20 или LG V40 ThinQ
- Apple iPhone XR или LG V40 ThinQ