Удобно ли пользоваться сканером отпечатков пальцев?

- Размещенный на тыльной стороне корпуса сканер отпечатков не такой удобный, как тот, что находится спереди, однако на этом телефоне он находится в удачном месте и работает очень быстро.

Смогу ли я настроить на V40 ThinQ бесконтактную оплату Android Pay?

- Да, здесь есть поддержка NFC и, естественно, Android Pay от Google.