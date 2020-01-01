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Meizu 16

Meizu 16
Дисплей
63
Производительность
61
Батарея
66
Камера
57
Итоговая оценка
64
Класс Флагман
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Современнейшая начинка
  • Встроенный в дисплей сканер отпечатков
  • Привлекательный, безрамочный дизайн
  • Хорошие камеры
  • Соотношение экрана к корпусу составляет более 91 процента
  • Относительно небольшая емкость батареи
  • Нет беспроводной зарядки
  • Нет NFC и, соответственно, Android Pay
  • Отсутствует поддержка карт памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу 16
63

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит
57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu 16
Инфо
Высота 150.5 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 152 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
61

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу 16 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2401
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9012
Geekbench 5 (одноядерный)
500
Geekbench 5 (многоядерный)
1986
AnTuTu Benchmark 7
286761
AnTuTu Benchmark 8
280228

Обычно смартфоны компании Meizu строятся на процессорах MediaTek или Exynos, однако 16-я модель — не тот случай. В ее основе используется топовый Snapdragon 845, 8 ядер которого работает на частоте 2.8 ГГц. Встроенный в чипсет графический ускоритель Adreno 630 обладает соответствующей производительностью. Смартфон с такими характеристиками набирает в среднем 291 144 балла в бенчмарке AnTuTu.

Цена Meizu 16 исходит от аппаратной платформы, а значит он находится в верхнем ценовом диапазоне. Всего было представлено две модификации устройства: 6/64 ГБ и 8/128 ГБ памяти. Если младшая версия обойдется примерно в 28 тысяч рублей, то старшая — в 35 тысяч.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Flyme UI 8.1
66

Батарея

Характеристики
Объем 3010 мАч
Мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Meizu 16
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой (без потери качества), 3x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.78"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu 16 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu 16

FAQ - Ответы на частые вопросы

Удобно ли пользоваться смартфоном с такими тонкими рамками?

- Соотношение экрана к корпусу в Мейзу 16 составляет 91.2 процента, а значит рамки у него очень тонкие. Тем не менее, пользоваться устройством достаточно комфортно — главное привыкнуть.

Можно ли как-нибудь настроить бесконтактные платежи Android Pay?

- Нет, в смартфоне нет NFC-модуля, необходимого для работы системы мобильной оплаты Android Pay.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (45 голосов)

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