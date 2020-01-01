Тесты в бенчмарках

Обычно смартфоны компании Meizu строятся на процессорах MediaTek или Exynos, однако 16-я модель — не тот случай. В ее основе используется топовый Snapdragon 845, 8 ядер которого работает на частоте 2.8 ГГц. Встроенный в чипсет графический ускоритель Adreno 630 обладает соответствующей производительностью. Смартфон с такими характеристиками набирает в среднем 291 144 балла в бенчмарке AnTuTu.

Цена Meizu 16 исходит от аппаратной платформы, а значит он находится в верхнем ценовом диапазоне. Всего было представлено две модификации устройства: 6/64 ГБ и 8/128 ГБ памяти. Если младшая версия обойдется примерно в 28 тысяч рублей, то старшая — в 35 тысяч.