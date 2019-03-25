Meizu 16 Plus
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хорошие камеры
- Качественный экран со встроенным сканером отпечатков
- Привлекательный дизайн
- Современная начинка
- Распознавание лиц для разблокировки экрана
- Относительно небольшая емкость батареи
- Нет беспроводной зарядки
- Отсутствует NFC
- Не поддерживает карты памяти
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|372 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.21%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.4 мм
|Ширина
|78.2 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Meizu 16 Plus, по сравнению с предшественниками, кажется почти полностью безрамочным. При этом, у него нет никаких вырезов в экране и на передней панели присутствуют все необходимые сенсоры, включая фронтальную камеру на 20 МП. Сканер отпечатков пальцев тоже есть, и он встроен в сенсорную панель.
Всего в России будет продаваться два варианта расцветки телефона: черная и белая. Средняя цена 16 Plus, независимо от цвета, составит 37 990 рублей.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Flyme UI 8,1
Батарея
|Объем
|3640 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (60% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой (без потери качества), 3x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.78"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Смартфоны Meizu одни из немногих, что по-прежнему имеют 3.5-мм аудиоразъем для наушников. Начитавшись отзывов о Мейзу 16 Плюс, стало понятно, что этот вход часто является причиной покупки. С другой стороны, здесь нет NFC, который необходим для работы системы бесконтактных платежей Android Pay.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Meizu 16 Plus
FAQ - Ответы на частые вопросы
Оснащен ли Meizu 16 Plus жидкостной системой охлаждения?
- Компания Meizu поместила во внутрь смартфона медные трубки с охлаждающей жидкостью.
Каким приближением обладает камера устройства?
- Производитель заявляет, что Мейзу 16 Plus оборудован гибридным трехкратным приближением.
Какие звуковые кодеки он поддерживает?
- Во-первых, смартфон получил стереодинамики. Во-вторых, он поддерживает Qualcomm aptX и Sony LDAC.