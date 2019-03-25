Meizu 16 Plus, по сравнению с предшественниками, кажется почти полностью безрамочным. При этом, у него нет никаких вырезов в экране и на передней панели присутствуют все необходимые сенсоры, включая фронтальную камеру на 20 МП. Сканер отпечатков пальцев тоже есть, и он встроен в сенсорную панель.

Всего в России будет продаваться два варианта расцветки телефона: черная и белая. Средняя цена 16 Plus, независимо от цвета, составит 37 990 рублей.