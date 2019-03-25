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Meizu 16 Plus

Meizu 16 Plus
Дисплей
62
Производительность
60
Батарея
73
Камера
62
Итоговая оценка
65
Класс Флагман
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хорошие камеры
  • Качественный экран со встроенным сканером отпечатков
  • Привлекательный дизайн
  • Современная начинка
  • Распознавание лиц для разблокировки экрана
  • Относительно небольшая емкость батареи
  • Нет беспроводной зарядки
  • Отсутствует NFC
  • Не поддерживает карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу 16 Плюс
62

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 372 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.21%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu 16 Plus
Инфо
Высота 160.4 мм
Ширина 78.2 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 182 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.21%

Meizu 16 Plus, по сравнению с предшественниками, кажется почти полностью безрамочным. При этом, у него нет никаких вырезов в экране и на передней панели присутствуют все необходимые сенсоры, включая фронтальную камеру на 20 МП. Сканер отпечатков пальцев тоже есть, и он встроен в сенсорную панель.

Всего в России будет продаваться два варианта расцветки телефона: черная и белая. Средняя цена 16 Plus, независимо от цвета, составит 37 990 рублей.

60

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу 16 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2370
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9019
Geekbench 5 (одноядерный)
501
Geekbench 5 (многоядерный)
1983
AnTuTu Benchmark 7
290682
AnTuTu Benchmark 8
247986
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Flyme UI 8,1
73

Батарея

Характеристики
Объем 3640 мАч
Мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер 16 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой (без потери качества), 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.78"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Смартфоны Meizu одни из немногих, что по-прежнему имеют 3.5-мм аудиоразъем для наушников. Начитавшись отзывов о Мейзу 16 Плюс, стало понятно, что этот вход часто является причиной покупки. С другой стороны, здесь нет NFC, который необходим для работы системы бесконтактных платежей Android Pay.

62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 16 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu 16 Plus

FAQ - Ответы на частые вопросы

Оснащен ли Meizu 16 Plus жидкостной системой охлаждения?

- Компания Meizu поместила во внутрь смартфона медные трубки с охлаждающей жидкостью.

Каким приближением обладает камера устройства?

- Производитель заявляет, что Мейзу 16 Plus оборудован гибридным трехкратным приближением.

Какие звуковые кодеки он поддерживает?

- Во-первых, смартфон получил стереодинамики. Во-вторых, он поддерживает Qualcomm aptX и Sony LDAC.

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Sir 25 марта 2019 12:37
Цена уже чутка ниже чем указал обзорщик :)
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