Тесты в бенчмарках

Внутри телефона поместили процессор Snapdragon 855 – это удачное решение, которое не перегревается, обеспечивая при этом высокую производительность. Там установлено 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, но можно взять и на 8 ГБ с 256 ГБ внутреннего хранилища. Имейте в виду, что слот для MicroSD отсутствует.