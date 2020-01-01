Главная > Смартфоны Meizu > Meizu 16s: цена, технические характеристики и отзывы

Meizu 16s

Meizu 16s
Дисплей
71
Производительность
79
Батарея
77
Камера
70
Итоговая оценка
73
Класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-экран с удобной функцией Always On Display
  • Производительная начинка с функциональным ПО
  • Есть телеобъектив с 2-кратным приближением
  • Смартфон оборудован NFC-модулем
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Нет слота для карты памяти
  • Нельзя подключить 3.5 мм гарнитуру

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу 16s
71

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2232 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
788 нит
65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu 16s
Инфо
Высота 151.9 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 165 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.2%

Meizu 16s получил оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Передняя панель лишена отверстий или вырезов, поэтому верхняя рамка больше, чем у многих его конкурентов. Тем не менее, полезная площадь дисплея впечатляет – 87.2 процента.

79

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу 16s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2033 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3561
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10492
Geekbench 5 (одноядерный)
711
Geekbench 5 (многоядерный)
2670
AnTuTu Benchmark 7
355722
AnTuTu Benchmark 8
433264

Внутри телефона поместили процессор Snapdragon 855 – это удачное решение, которое не перегревается, обеспечивая при этом высокую производительность. Там установлено 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, но можно взять и на 8 ГБ с 256 ГБ внутреннего хранилища. Имейте в виду, что слот для MicroSD отсутствует.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Flyme 7.3
77

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч
Мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Meizu 16s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 20 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5376 x 3657
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300)
54

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu 16s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu 16s

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (9 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях