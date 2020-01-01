Meizu 16s
Дисплей
71
Производительность
79
Батарея
77
Камера
70
Итоговая оценка
73
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- AMOLED-экран с удобной функцией Always On Display
- Производительная начинка с функциональным ПО
- Есть телеобъектив с 2-кратным приближением
- Смартфон оборудован NFC-модулем
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Нет слота для карты памяти
- Нельзя подключить 3.5 мм гарнитуру
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу 16s
71
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2232 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
788 нит
65
Дизайн и корпус
|Высота
|151.9 мм
|Ширина
|73.4 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.2%
Meizu 16s получил оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Передняя панель лишена отверстий или вырезов, поэтому верхняя рамка больше, чем у многих его конкурентов. Тем не менее, полезная площадь дисплея впечатляет – 87.2 процента.
79
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|585 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2033 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3561
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10492
Geekbench 5 (одноядерный)
711
Geekbench 5 (многоядерный)
2670
AnTuTu Benchmark 7
355722
AnTuTu Benchmark 8
433264
Внутри телефона поместили процессор Snapdragon 855 – это удачное решение, которое не перегревается, обеспечивая при этом высокую производительность. Там установлено 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, но можно взять и на 8 ГБ с 256 ГБ внутреннего хранилища. Имейте в виду, что слот для MicroSD отсутствует.
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Flyme 7.3
77
Батарея
|Объем
|3600 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
70
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5376 x 3657
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
80
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300)
54
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu 16s могут отличаться в зависимости от региона.