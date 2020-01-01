Чем Meizu 16s Pro отличается от обычного 16s?

- Для начала, он новее, поэтому работает на более свежей версии Flyme UI. Pro-шка обладает лучшей производительностью за счет современного процессора Snapdragon 855 Plus. Также здесь есть сверхширокоугольный модуль основной камеры, тогда как у 16s имеется только телеобъектив. Цена Meizu 16s Pro выше, но это понятно почему.