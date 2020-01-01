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Meizu 16s Pro

Meizu 16s Pro
Дисплей
66
Производительность
84
Батарея
77
Камера
72
Итоговая оценка
73
Класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Удобный в работе дисплей с большим процентом полезной площади
  • Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
  • Очень быстрый процессор
  • Есть сверхширокоугольная камера на 16 МП
  • Умеет снимать 4K-видео при 60 кадрах/с
  • Оптическая стабилизация работает только для основного модуля
  • Нет возможности расширить объем внутреннего хранилища
  • Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу 16s Про
66

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2232 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
400 нит
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu 16s Pro
Инфо
Высота 151.9 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 166 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый, Градиентовый белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.2%

Meizu 16s Pro имеет традиционный внешний вид, который не портят отверстия в экране. Это сплошная панель со встроенным датчиком отпечатков пальцев, а фронталка находится на верхней рамке, обладающая компактными размерами.

84

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу 16s Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 625 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2266 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3701
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11260
Geekbench 5 (одноядерный)
735
Geekbench 5 (многоядерный)
2669
AnTuTu Benchmark 7
389547
AnTuTu Benchmark 8
485564

Гордостью смартфона является современный чипсет Snapdragon 855 Plus, не имеющий себе равных среди Android-устройств. Он отлично показывает себя во всех тестах: как на производительность, так и на энергопотребление. Несколько доступных вариантов памяти покрывает большинство пользовательским потребностей.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Flyme 8
77

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч
Мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер 16s Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 3 (48 МП + 20 MP + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5504 x 3572
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
54

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 16s Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu 16s Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Чем Meizu 16s Pro отличается от обычного 16s?

- Для начала, он новее, поэтому работает на более свежей версии Flyme UI. Pro-шка обладает лучшей производительностью за счет современного процессора Snapdragon 855 Plus. Также здесь есть сверхширокоугольный модуль основной камеры, тогда как у 16s имеется только телеобъектив. Цена Meizu 16s Pro выше, но это понятно почему.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (7 голосов)

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