Meizu 16s Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Удобный в работе дисплей с большим процентом полезной площади
- Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
- Очень быстрый процессор
- Есть сверхширокоугольная камера на 16 МП
- Умеет снимать 4K-видео при 60 кадрах/с
- Оптическая стабилизация работает только для основного модуля
- Нет возможности расширить объем внутреннего хранилища
- Отсутствует беспроводная зарядка
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2232 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|151.9 мм
|Ширина
|73.4 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|166 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Белый, Градиентовый белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Meizu 16s Pro имеет традиционный внешний вид, который не портят отверстия в экране. Это сплошная панель со встроенным датчиком отпечатков пальцев, а фронталка находится на верхней рамке, обладающая компактными размерами.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2960 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|625 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2266 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Гордостью смартфона является современный чипсет Snapdragon 855 Plus, не имеющий себе равных среди Android-устройств. Он отлично показывает себя во всех тестах: как на производительность, так и на энергопотребление. Несколько доступных вариантов памяти покрывает большинство пользовательским потребностей.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Flyme 8
Батарея
|Объем
|3600 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 20 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5504 x 3572
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Meizu 16s Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Чем Meizu 16s Pro отличается от обычного 16s?
- Для начала, он новее, поэтому работает на более свежей версии Flyme UI. Pro-шка обладает лучшей производительностью за счет современного процессора Snapdragon 855 Plus. Также здесь есть сверхширокоугольный модуль основной камеры, тогда как у 16s имеется только телеобъектив. Цена Meizu 16s Pro выше, но это понятно почему.