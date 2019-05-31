Тесты дисплея

Meizu 16Xs получил экран со встроенным сканером отпечатков пальцев Super mTouch, а работает он так же быстро, как и обычный mTouch. Производитель заявляет о впечатляющем времени его срабатывании в 0.2 секунды. Еще одним достоинством панели является очень высокое соотношение к корпусу, а это значит, что рамки вокруг минимальны.