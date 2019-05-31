Главная > Смартфоны Meizu > Meizu 16Xs: цена, технические характеристики и отзывы

Meizu 16Xs

Meizu 16Xs
Дисплей
66
Производительность
47
Батарея
76
Камера
65
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июль 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Высокий процент полезной площади лицевой панели
  • Отличная камера – четкие фотографии
  • Сканер отпечатков пальцев в экране
  • Мощный аккумулятор
  • Небольшой вес и очень компактные размеры
  • Слабая стабилизация в видео
  • Отсутствует влагозащита
  • Нет ни microSD, ни радио
  • Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу 16Xs
66

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2232 пикселей
Соотношение сторон 18.6:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит

Meizu 16Xs получил экран со встроенным сканером отпечатков пальцев Super mTouch, а работает он так же быстро, как и обычный mTouch. Производитель заявляет о впечатляющем времени его срабатывании в 0.2 секунды. Еще одним достоинством панели является очень высокое соотношение к корпусу, а это значит, что рамки вокруг минимальны.

59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu 16Xs
Инфо
Высота 152 мм
Ширина 74.4 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 165 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
47

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу 16Xs и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 612
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2462
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5900
Geekbench 5 (одноядерный)
483
Geekbench 5 (многоядерный)
987
AnTuTu Benchmark 7
174334
AnTuTu Benchmark 8
213962

Смартфон использует процессор Snapdragon 675, который относится к среднему ценовому диапазону, но он обладает отличным быстродействием. С потреблением энергии тоже все в порядке. Более того, система OneMind 3.0 на базе искусственного интеллекта улучшает показатели производительности и энергопотребления до 50 процентов.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Flyme UI
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Туда установили большой аккумулятор на 4000 мАч, которого, по заявлениям производителя, хватает на 20 часов разговоров режиме 4G, а это вполне достойный результат.

65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Meizu 16Xs
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/1.9
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 15
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июль 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu 16Xs могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu 16Xs

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (15 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Слава 11 июня 2019 08:52
Дожили блин 6.2 дюйма компактный телефон
0 Ответить
Mari 31 мая 2019 15:26
ой сделали бы уже без рамочек вообще, а так как-то странно выглядит(
0 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях