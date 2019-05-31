Meizu 16Xs
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Высокий процент полезной площади лицевой панели
- Отличная камера – четкие фотографии
- Сканер отпечатков пальцев в экране
- Мощный аккумулятор
- Небольшой вес и очень компактные размеры
- Слабая стабилизация в видео
- Отсутствует влагозащита
- Нет ни microSD, ни радио
- Нет беспроводной зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2232 пикселей
|Соотношение сторон
|18.6:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Meizu 16Xs получил экран со встроенным сканером отпечатков пальцев Super mTouch, а работает он так же быстро, как и обычный mTouch. Производитель заявляет о впечатляющем времени его срабатывании в 0.2 секунды. Еще одним достоинством панели является очень высокое соотношение к корпусу, а это значит, что рамки вокруг минимальны.
Дизайн и корпус
|Высота
|152 мм
|Ширина
|74.4 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 675
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 612
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Смартфон использует процессор Snapdragon 675, который относится к среднему ценовому диапазону, но он обладает отличным быстродействием. С потреблением энергии тоже все в порядке. Более того, система OneMind 3.0 на базе искусственного интеллекта улучшает показатели производительности и энергопотребления до 50 процентов.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Flyme UI
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Туда установили большой аккумулятор на 4000 мАч, которого, по заявлениям производителя, хватает на 20 часов разговоров режиме 4G, а это вполне достойный результат.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/1.9
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|15
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM