Meizu 17
Дисплей
87
Производительность
92
Батарея
87
Камера
74
Итоговая оценка
83
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромный 6.6-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц
- Топовый процессор обеспечивает высокую производительность
- Неплохая камера со сверхширокоугольным и макро объективами
- 30-ваттная зарядка в комплекте
- Стерео динамики
- Нет оптического увеличения
- Смартфон лишен беспроводной зарядки
- Отсутствует слот для карты памяти
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу 17
87
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|390 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- DC Dimming
Тесты дисплея
Максимальная яркость
686 нит
Meizu 17 гордится своим 6.6-дюймовым дисплеем, который характеризуется солидным уровнем яркости 700 нит и увеличенной частотой обновления до 90 Гц. Последнее сильно влияет на плавность работы интерфейса, из-за чего пользоваться смартфоном очень приятно.
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Дизайн и корпус
|Высота
|160 мм
|Ширина
|77.2 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.6%
92
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
920
Geekbench 5 (многоядерный)
3074
AnTuTu Benchmark 8
579142
Производительность здесь очень высокая благодаря топовому процессору Qualcomm Snapdragon 865. Он имеет 8 ядер и мощный графический ускоритель Adreno 650, который позволяет играть в любые игры.
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|FlyMe 9
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Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
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Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 MP + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Фронтальная камера получила широкий набор возможностей благодаря 4 отдельным объективам. Главный и самый удачный на 64 МП делает четкие и контрастные кадры. Помимо него, еще есть сверхширокоугольный и макро объектив, каждый из которых позволяет создать хороший снимок.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM B2/B3/B8
|3G сети
|HSDPA B1/B2/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B34/B38/B39/B40/B41
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu 17 могут отличаться в зависимости от региона.