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Meizu 17

Meizu 17
Дисплей
87
Производительность
92
Батарея
87
Камера
74
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный 6.6-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Топовый процессор обеспечивает высокую производительность
  • Неплохая камера со сверхширокоугольным и макро объективами
  • 30-ваттная зарядка в комплекте
  • Стерео динамики
  • Нет оптического увеличения
  • Смартфон лишен беспроводной зарядки
  • Отсутствует слот для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу 17
87

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 390 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.6%
Особенности - DCI-P3
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
686 нит

Meizu 17 гордится своим 6.6-дюймовым дисплеем, который характеризуется солидным уровнем яркости 700 нит и увеличенной частотой обновления до 90 Гц. Последнее сильно влияет на плавность работы интерфейса, из-за чего пользоваться смартфоном очень приятно.

62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu 17
Инфо
Высота 160 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.6%
92

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу 17 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
920
Geekbench 5 (многоядерный)
3074
AnTuTu Benchmark 8
579142

Производительность здесь очень высокая благодаря топовому процессору Qualcomm Snapdragon 865. Он имеет 8 ядер и мощный графический ускоритель Adreno 650, который позволяет играть в любые игры.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI FlyMe 9
87

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Meizu 17
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Фронтальная камера получила широкий набор возможностей благодаря 4 отдельным объективам. Главный и самый удачный на 64 МП делает четкие и контрастные кадры. Помимо него, еще есть сверхширокоугольный и макро объектив, каждый из которых позволяет создать хороший снимок.

88

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM B2/B3/B8
3G сети HSDPA B1/B2/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B34/B38/B39/B40/B41
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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu 17 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu 17

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (16 голосов)

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