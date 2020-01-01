Фронтальная камера получила широкий набор возможностей благодаря 4 отдельным объективам. Главный и самый удачный на 64 МП делает четкие и контрастные кадры. Помимо него, еще есть сверхширокоугольный и макро объектив, каждый из которых позволяет создать хороший снимок.