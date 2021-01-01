Meizu 18 Дисплей 96 Производительность 100 Батарея 76 Камера 76 Итоговая оценка 85 Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит

Камера с оптическим зумом и стабилизацией

Быстрый процессор Snapdragon 888 с поддержкой 5G

Заряжается менее чем за 1 час Нет слота для карты памяти MicroSD

Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу 18

96 Экран Тип AMOLED Размер 6.2 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 563 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 88.9% Особенности - DCI-P3

- DC Dimming Максимальная яркость 692 нит

65 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Meizu 18 Высота 152.4 мм Ширина 69.2 мм Толщина 8.2 мм Вес 162 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Металл Материал рамки Металл Доступные цвета Синий, Белый, Аврора Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88.9%

100 Производительность Все характеристики чипа Мейзу 18 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1113 Geekbench 5 (многоядерный) 3597 AnTuTu Benchmark 8 693342 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu 8 - 15 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Flyme 9

76 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 36 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (40% за 15 минут) Время полной зарядки 0:50 ч.

76 Камеры Спецификации и тестирование камер Meizu 18 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 122° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 16 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.6

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 79 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 16 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 15 мм

- Размер пикселя: 2 микрон

- Сенсор: 1/3.0", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 5963 x 3354 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM B2/B3/B8 3G сети HSDPA B1/B2/B5/B8 4G сети LTE 1, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 Поддержка 5G Да

73 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu 18 могут отличаться в зависимости от региона.

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