Meizu C9
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Легкий и прочный корпус
- Хорошая фронтальная камера
- Двухсимочный
- Большой аккумулятор
- Яркий экран с хорошей цветопередачей
- Нет NFC
- Малопроизводительный процессор
- Качество фотографий ниже среднего
- Нет наушников в комплекте
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|73.87%
Тесты дисплея
Его дисплей обладает диагональю 5.45 дюйма, а благодаря технологии IGZO от Sharp панель очень яркая и имеет отличную цветопередачу. Четкость изображения обеспечивает разрешение HD+ (1440 на 720 пикселей). Соотношение сторон в Мейзу С9 – 18:9, почти как на Galaxy A7 2018 или Galaxy S9. Плотность пикселей составляет 295 точек на дюйм.
Дизайн и корпус
|Высота
|146.2 мм
|Ширина
|71.2 мм
|Толщина
|9.7 мм
|Вес
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Spreadtrum SC9832E
|Архитектура
|4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1300 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T820 MP1
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор в Meizu C9 не из лучших, но свою функцию выполняет хорошо. Это решение под названием Unisoc SC9832E — состоит из четырех малопроизводительных ядер Cortex-A53, разогнанных до частоты 1300 МГц. Графический ускоритель Mali-820MP1 на 1 ядро способен на простые задачи, такие как обработка анимаций интерфейса или легкие 2D-игры.
Остальные характеристики тоже не впечатляют, но, учитывая цену Мейзу С9 – все становится на свои места. Девайс также имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной.
Аппарат работает на операционной системе Android Oreo. Здесь используется не фирменная оболочка компании, а "чистый" Android.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0
|Оболочка UI
|Flyme UI
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:49 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.27 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.162 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты