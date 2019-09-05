Все характеристики чипа Мейзу С9 и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Процессор в Meizu C9 не из лучших, но свою функцию выполняет хорошо. Это решение под названием Unisoc SC9832E — состоит из четырех малопроизводительных ядер Cortex-A53, разогнанных до частоты 1300 МГц. Графический ускоритель Mali-820MP1 на 1 ядро способен на простые задачи, такие как обработка анимаций интерфейса или легкие 2D-игры.

Остальные характеристики тоже не впечатляют, но, учитывая цену Мейзу С9 – все становится на свои места. Девайс также имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной.

Аппарат работает на операционной системе Android Oreo. Здесь используется не фирменная оболочка компании, а "чистый" Android.