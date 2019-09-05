Главная > Смартфоны Meizu > Meizu C9: цена, технические характеристики и отзывы

Meizu C9

Meizu C9
Дисплей
53
Производительность
16
Батарея
51
Камера
44
Итоговая оценка
45
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Легкий и прочный корпус
  • Хорошая фронтальная камера
  • Двухсимочный
  • Большой аккумулятор
  • Яркий экран с хорошей цветопередачей
  • Нет NFC
  • Малопроизводительный процессор
  • Качество фотографий ниже среднего
  • Нет наушников в комплекте

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу С9
53

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.87%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
350 нит

Его дисплей обладает диагональю 5.45 дюйма, а благодаря технологии IGZO от Sharp панель очень яркая и имеет отличную цветопередачу. Четкость изображения обеспечивает разрешение HD+ (1440 на 720 пикселей). Соотношение сторон в Мейзу С9 – 18:9, почти как на Galaxy A7 2018 или Galaxy S9. Плотность пикселей составляет 295 точек на дюйм.

42

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu C9
Инфо
Высота 146.2 мм
Ширина 71.2 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.87%
16

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу С9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Spreadtrum SC9832E
Архитектура 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1300 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T820 MP1
GPU-ядер 1
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
697
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1892
AnTuTu Benchmark 7
15758

Процессор в Meizu C9 не из лучших, но свою функцию выполняет хорошо. Это решение под названием Unisoc SC9832E — состоит из четырех малопроизводительных ядер Cortex-A53, разогнанных до частоты 1300 МГц. Графический ускоритель Mali-820MP1 на 1 ядро способен на простые задачи, такие как обработка анимаций интерфейса или легкие 2D-игры.

Остальные характеристики тоже не впечатляют, но, учитывая цену Мейзу С9 – все становится на свои места. Девайс также имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной.

Аппарат работает на операционной системе Android Oreo. Здесь используется не фирменная оболочка компании, а "чистый" Android.

56

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0
Оболочка UI Flyme UI
Размер системы из коробки 9 ГБ
51

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:49 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Meizu C9
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS
49

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.162 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu C9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu C9

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (42 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Лидия Тимофеева 05 сентября 2019 11:53
Телефон не очень,виснет и Камера слабая
+11 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях