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Meizu C9 Pro

Meizu C9 Pro
Дисплей
54
Производительность
17
Батарея
51
Камера
52
Итоговая оценка
48
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Январь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Много флеш-памяти
  • Мощный аккумулятор
  • FM-радио
  • Соотношение цена\качество
  • Практичный дизайн
  • Хороший ассортимент конфигураций памяти
  • Съемная батарея
  • “Чистый” Android
  • Нет NFC
  • Нет быстрой зарядки
  • Среднее качество экрана
  • Недостаточно детализированные фотографии
  • Устаревшая память eMMC 5.0

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу С9 Про
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 73.87%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
350 нит

Смартфон обзавелся IPS-дисплеем диагональю 5.45 дюймов и высоким показателем яркости. Вам не нужно будет прикрывать его рукой, чтобы увидеть то, что на нем отображается. Не менее важным показателем экрана является его прочность. Мейзу защищен стеклом Gorilla Glass 3, которое отлично противостоит царапинам.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu C9 Pro
Инфо
Высота 146.2 мм
Ширина 71.2 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Нет
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.87%
17

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу С9 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc SC9832E
Архитектура 4 ядра Cortex-A53
CPU ядер 4
Частота 1300 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T820 MP1
GPU-ядер 1
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
704
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1865
AnTuTu Benchmark 7
15934

4-ядерный процессор Unisoc SC9832E, по сути, ничего из себя не представляет. Он работает на низкой тактовой частоте 1.3 ГГц, чего достаточно для повседневных задач, но не для игр. Учитывая невысокую цену, не стоит ожидать большего.

56

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0
Оболочка UI "Чистый" Android
51

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер C9 Pro
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.27 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS BSI
Разрешение видео 720p при 30 FPS
56

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300
67

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Январь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик приближения
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации C9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu C9 Pro

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (40 голосов)

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