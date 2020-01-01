Meizu C9 Pro
Дисплей
54
Производительность
17
Батарея
51
Камера
52
Итоговая оценка
48
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Много флеш-памяти
- Мощный аккумулятор
- FM-радио
- Соотношение цена\качество
- Практичный дизайн
- Хороший ассортимент конфигураций памяти
- Съемная батарея
- “Чистый” Android
- Нет NFC
- Нет быстрой зарядки
- Среднее качество экрана
- Недостаточно детализированные фотографии
- Устаревшая память eMMC 5.0
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу С9 Про
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|73.87%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
350 нит
Смартфон обзавелся IPS-дисплеем диагональю 5.45 дюймов и высоким показателем яркости. Вам не нужно будет прикрывать его рукой, чтобы увидеть то, что на нем отображается. Не менее важным показателем экрана является его прочность. Мейзу защищен стеклом Gorilla Glass 3, которое отлично противостоит царапинам.
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Дизайн и корпус
|Высота
|146.2 мм
|Ширина
|71.2 мм
|Толщина
|9.7 мм
|Вес
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.87%
17
Производительность
|Чипсет
|Unisoc SC9832E
|Архитектура
|4 ядра Cortex-A53
|CPU ядер
|4
|Частота
|1300 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T820 MP1
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
704
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1865
AnTuTu Benchmark 7
15934
4-ядерный процессор Unisoc SC9832E, по сути, ничего из себя не представляет. Он работает на низкой тактовой частоте 1.3 ГГц, чего достаточно для повседневных задач, но не для игр. Учитывая невысокую цену, не стоит ожидать большего.
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0
|Оболочка UI
|"Чистый" Android
51
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
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Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.27 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS BSI
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
|- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Акселерометр
- Датчик приближения
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации C9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.