Тесты дисплея

Смартфон обзавелся IPS-дисплеем диагональю 5.45 дюймов и высоким показателем яркости. Вам не нужно будет прикрывать его рукой, чтобы увидеть то, что на нем отображается. Не менее важным показателем экрана является его прочность. Мейзу защищен стеклом Gorilla Glass 3, которое отлично противостоит царапинам.