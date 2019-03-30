Тесты в бенчмарках

Цена Мейзу М3 Ноте как никогда низкая, но вы по-прежнему получаете отличный 8-ядерный процессор Helio P10, который работает в тандеме с двухъядерной графикой от Mali. В минимальной модификации пользователю доступно 16 ГБ постоянной памяти и 2 ГБ оперативной, чего уже сейчас может быть недостаточно для многих пользователей, поэтому мы рекомендуем взять более дорогой вариант смартфона с 3 ГБ ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти.