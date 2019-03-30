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Meizu M3 Note

Meizu M3 Note
Дисплей
53
Производительность
22
Батарея
66
Камера
41
Итоговая оценка
41
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2016 года
Дата начала продаж Июнь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Шустрый и весьма производительный аппарат
  • Красивый экран с высоким разрешением
  • Монолитный металлический корпус
  • Неплохая камера и мощный аккумулятор
  • Нет быстрой и безпроводной зарядки
  • Второй слот под SIM-карту совмещен с картой памяти microSD
  • Нельзя одновременно вставить две SIM-карты и microSD
  • Нет поддержки NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу М3 Ноте
53

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.14%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
459 нит
39

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu M3 Note
Инфо
Высота 153.6 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 163 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
72.14%
22

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу М3 Ноте и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6755
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.2 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T860 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
881
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3011
AnTuTu Benchmark 7
44310

Цена Мейзу М3 Ноте как никогда низкая, но вы по-прежнему получаете отличный 8-ядерный процессор Helio P10, который работает в тандеме с двухъядерной графикой от Mali. В минимальной модификации пользователю доступно 16 ГБ постоянной памяти и 2 ГБ оперативной, чего уже сейчас может быть недостаточно для многих пользователей, поэтому мы рекомендуем взять более дорогой вариант смартфона с 3 ГБ ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти.

24

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1
Оболочка UI Flyme UI
66

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:05 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:33 ч.
Время просмотра видео
11:18 ч.
Время разговора (3G)
48:35 ч.
41

Камеры

Спецификации и тестирование камер M3 Note
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24.99 мм
- Размер пикселя: 1.144 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 41.95 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800
3G сети HSDPA 850, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900

Технические характеристики Мейзу М3 Ноте также включают действительно неплохой сканер отпечатков пальцев, встроенный инфракрасный порт, энергоэффективный Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой стандартов b, g и n. К сожалению, здесь нет модуля NFC, а также более современного стандарта беспроводной связи AC, хотя с этим можно смириться, учитывая стоимость телефона. Благодаря встроенному датчику освещения здесь имеет автоматическая регулировка яркости.

61

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
64 дБ
Звонок
71 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2016 года
Дата начала продаж Июнь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации M3 Note могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu M3 Note

FAQ - Ответы на частые вопросы

В Meizu M3 Note два стереодинамика?

- Нет, здесь только один динамик громкой связи. 

Будет ли Мейзу М3 Ноте обновлен до Android 6.0.1 Marshmallow?

- Компания Meizu не планирует обновить устройство в ближайшем будущем.

Греется ли телефон во время зарядки?

- Немного греется, но это вполне нормально. Также будет теплым и зарядное устройство.

Сколько длится зарядка?

- Чуть больше трех часов.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (33 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

arkascha.boikov 30 марта 2019 10:54
Тел. пользуюсь с лета этого года, тел нравится, неплохая камера, проблем не было бы, если бы я не устанавил рут права, и не начал мудрить с прошивками ,пришлось все снести и переустановить заново, батарея то что надо мне, держит два дня, а если как я пользуюсь то на день, а предыдущий тел зел. пользуюсь с лета этого года, тел нравится, неплохая камера, проблем не было бы, если бы я не устанавил рут права, и не начал мудрить с прошивками ,пришлось все снести и переустановить заново, батарея то что надо мне, держит два дня, а если как я пользуюсь то на день, а предыдущий тел заряжал раза два, три, за это время. Вот только что мне не понятно, отпечаток пальца не всегда срабатывает, приходится вводить пароль, не знаю может сам не так нажимаю , а может так и должно быть, не критично. Так что кто ещё думает о покупки данной модели, мой вам совет, берите, не пожалеете
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