Meizu M3 Note
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2016 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Шустрый и весьма производительный аппарат
- Красивый экран с высоким разрешением
- Монолитный металлический корпус
- Неплохая камера и мощный аккумулятор
- Нет быстрой и безпроводной зарядки
- Второй слот под SIM-карту совмещен с картой памяти microSD
- Нельзя одновременно вставить две SIM-карты и microSD
- Нет поддержки NFC
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|72.14%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|153.6 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6755
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.2 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T860 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|700 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Цена Мейзу М3 Ноте как никогда низкая, но вы по-прежнему получаете отличный 8-ядерный процессор Helio P10, который работает в тандеме с двухъядерной графикой от Mali. В минимальной модификации пользователю доступно 16 ГБ постоянной памяти и 2 ГБ оперативной, чего уже сейчас может быть недостаточно для многих пользователей, поэтому мы рекомендуем взять более дорогой вариант смартфона с 3 ГБ ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 5.1
|Оболочка UI
|Flyme UI
Батарея
|Объем
|4100 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24.99 мм
- Размер пикселя: 1.144 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|41.95 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
Технические характеристики Мейзу М3 Ноте также включают действительно неплохой сканер отпечатков пальцев, встроенный инфракрасный порт, энергоэффективный Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой стандартов b, g и n. К сожалению, здесь нет модуля NFC, а также более современного стандарта беспроводной связи AC, хотя с этим можно смириться, учитывая стоимость телефона. Благодаря встроенному датчику освещения здесь имеет автоматическая регулировка яркости.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2016 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Meizu M3 Note
FAQ - Ответы на частые вопросы
В Meizu M3 Note два стереодинамика?
- Нет, здесь только один динамик громкой связи.
Будет ли Мейзу М3 Ноте обновлен до Android 6.0.1 Marshmallow?
- Компания Meizu не планирует обновить устройство в ближайшем будущем.
Греется ли телефон во время зарядки?
- Немного греется, но это вполне нормально. Также будет теплым и зарядное устройство.
Сколько длится зарядка?
- Чуть больше трех часов.