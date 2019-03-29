Meizu M5
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Январь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Есть быстрая зарядка
- Есть слот для карты памяти microSD
- Неплохая 13-мегапиксельная камера
- Компактный и удобный в использовании одной рукой
- Дисплею недостает сочности цветов
- Вторрй слот SIM-карты гибридной конструкции
- Не водостойкий корпус
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|69.79%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.2 мм
|Ширина
|72.8 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|138 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Корпус свежеиспеченного смартфона выглядит очень солидно особенно в черном и белом цветах, хотя компания предлагает еще два варианта в мятном зеленом и синем раскрасках.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6750
|Архитектура
|4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1500 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T860 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|520 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Характеристики нового Мейзу М5 вполне могут удовлетворить требования большинства потребителей. Телефон обладает неплохим 4-ядерным процессором с весьма производительной графикой от Mali.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0
|Оболочка UI
|Flyme 6.3
Батарея
|Объем
|3070 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25.81 мм
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|41.44 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900
Здесь присутствует поддержка 4G, быстрой зарядки, энергоэффективный Bluetooth и быстрый Wi-Fi с частотами 2.4 ГГц и 5 ГГц. Конечно, данный аппарат лишен модуля бесконтактной связи NFC, но зато он оборудован инфракрасным портом, которым удобно управлять домашней техникой.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Январь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для тела
|1.16 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Meizu M5
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько времени займет быстрая зарядка аккумулятора Meizu M5?
- По предварительным тестам, с 0 до 100 процентов телефон заряжается чуть больше, чем за час.
Как можно ответить на звонок, если на руках одеты рукавицы?
- В компании Meizu предусмотрели удобнейшую функцию на тот случай, если вы не можете провести пальцем по экрану, чтобы ответить на звонок. Если вы, к примеру в рукавицах, так как на улице мороз, тогда нажмите кнопку громкости вверх и удерживайте ее несколько секунд. Коротким нажатием на эту кнопку можно отключить звук во время входящего звонка.
В комплекте с Мейзу М5 нет наушников?
- Нет, к сожалению.