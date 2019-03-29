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Meizu M5

Meizu M5
Дисплей
46
Производительность
19
Батарея
53
Камера
41
Итоговая оценка
39
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2016 года
Дата начала продаж Январь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть быстрая зарядка
  • Есть слот для карты памяти microSD
  • Неплохая 13-мегапиксельная камера
  • Компактный и удобный в использовании одной рукой
  • Дисплею недостает сочности цветов
  • Вторрй слот SIM-карты гибридной конструкции
  • Не водостойкий корпус

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу М5
46

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 69.79%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит
42

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu M5
Инфо
Высота 147.2 мм
Ширина 72.8 мм
Толщина 8 мм
Вес 138 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.79%

Корпус свежеиспеченного смартфона выглядит очень солидно особенно в черном и белом цветах, хотя компания предлагает еще два варианта в мятном зеленом и синем раскрасках.

19

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу М5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6750
Архитектура 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1500 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T860 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 520 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
667
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2754
AnTuTu Benchmark 7
37770

Характеристики нового Мейзу М5 вполне могут удовлетворить требования большинства потребителей. Телефон обладает неплохим 4-ядерным процессором с весьма производительной графикой от Mali.

34

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0
Оболочка UI Flyme 6.3
53

Батарея

Характеристики
Объем 3070 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:27 ч.
Время просмотра видео
10:26 ч.
Время разговора (3G)
15:26 ч.
41

Камеры

Спецификации и тестирование камер Meizu M5
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25.81 мм
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 41.44 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800
3G сети HSDPA 850, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900

Здесь присутствует поддержка 4G, быстрой зарядки, энергоэффективный Bluetooth и быстрый Wi-Fi с частотами 2.4 ГГц и 5 ГГц. Конечно, данный аппарат лишен модуля бесконтактной связи NFC, но зато он оборудован инфракрасным портом, которым удобно управлять домашней техникой.

64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
63 дБ
Музыка
69 дБ
Звонок
82 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2016 года
Дата начала продаж Январь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для тела 1.16 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu M5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu M5

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько времени займет быстрая зарядка аккумулятора Meizu M5?

- По предварительным тестам, с 0 до 100 процентов телефон заряжается чуть больше, чем за час.

Как можно ответить на звонок, если на руках одеты рукавицы?

- В компании Meizu предусмотрели удобнейшую функцию на тот случай, если вы не можете провести пальцем по экрану, чтобы ответить на звонок. Если вы, к примеру в рукавицах, так как на улице мороз, тогда нажмите кнопку громкости вверх и удерживайте ее несколько секунд. Коротким нажатием на эту кнопку можно отключить звук во время входящего звонка. 

В комплекте с Мейзу М5 нет наушников?

- Нет, к сожалению. 

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (64 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Сюзанна 29 марта 2019 18:44
Мне не нравится что он сильно перегреваетя （где находится фронтальная камера) и начинает тормозить, зарядка у меня не держит может из-за неправильного заряда и не очень быстрая зарядка－пока что это все минусы. Плюсы － камера задняя фоткает отлично, при съёмке видео чётко звуки слышно.
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