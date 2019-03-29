Сколько времени займет быстрая зарядка аккумулятора Meizu M5?

- По предварительным тестам, с 0 до 100 процентов телефон заряжается чуть больше, чем за час.

Как можно ответить на звонок, если на руках одеты рукавицы?

- В компании Meizu предусмотрели удобнейшую функцию на тот случай, если вы не можете провести пальцем по экрану, чтобы ответить на звонок. Если вы, к примеру в рукавицах, так как на улице мороз, тогда нажмите кнопку громкости вверх и удерживайте ее несколько секунд. Коротким нажатием на эту кнопку можно отключить звук во время входящего звонка.

В комплекте с Мейзу М5 нет наушников?

- Нет, к сожалению.