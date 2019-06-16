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Meizu M5 Note

Meizu M5 Note
Дисплей
54
Производительность
22
Батарея
71
Камера
40
Итоговая оценка
43
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть радио и инфракрасный порт
  • Поддерживается быстрая зарядка
  • Большой экран с прекрасной плотностью пикселей
  • Поддержка двух сим-карт
  • Отличная двойная двухцветная вспышка
  • Малопроизводительный процессор
  • Гибридный слот для карты памяти
  • Всего один динамик громкой связи
  • Несъемная батарея
  • Нет USB Type-C

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу М5 Ноте
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.86%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
463 нит

Новый смартфон от Meizu также получил 5.5-дюймовый дисплей с Full HD-разрешением, и при этом его плотность составляет 403 ppi. Вся лицевая панель защищена ударопрочным стеклом Gorilla Glass, выполненным по технологии 2.5D.

42

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu M5 Note
Инфо
Высота 153.6 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.86%
22

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу М5 Ноте и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6755
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.2 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T860 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
711
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2885
AnTuTu Benchmark 7
55119

По сравнению с Meizu M3 Note начинка свежеиспеченного M5 Note спрятана под металлической оболочкой, напоминающую другие устройства бренда. Что касается характеристик, аппарат работает на базе восьмиядерного решения Helio P10, который не выделяется хорошей производительностью. В зависимости от выбранного варианта, вы получаете 3/16 ГБ, 3/32 ГБ или 4/64 ГБ памяти.

34

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0
Оболочка UI Flyme 5.2
71

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (35% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:16 ч.
Время просмотра видео
8:31 ч.
Время разговора (3G)
35:38 ч.

Meizu M5 Note, в отличие от многих других бюджетных телефонов, имеет быструю зарядку. Эта возможность использует технологию MediaTek PumpExpress 3.0, которая позволяет зарядить современный телефона до 70% за 20 минут.

40

Камеры

Спецификации и тестирование камер M5 Note
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24.99 мм
- Размер пикселя: 1.157 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2576 x 1936
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 52.49 мм
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800
3G сети HSDPA 850, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900
67

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
65 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
86 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации M5 Note могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu M5 Note

FAQ - Ответы на частые вопросы

Имеет ли Meizu M5 Note поддержку русского языка?

- Да, но только международная модель смартфона. Это вопрос необходимо уточнить у продавца перед покупкой.

Он будет работать в 4G-сетях России?

- Международная версия имеет радиомодуль, который дружит со всеми российскими частотами 4G LTE.

А в Мейзу М5 Ноте есть поддержка OTG-подключения?

- По заявлениям производителя, каждый смартфон бренда Meizu имеет поддержку OTG.

Смогу ли я поставить на паузу запись видео и через некоторое время продолжить съемку?

- Конечно, вы сможете без проблем приостановить видеосъемку и даже делать в этом время фотографии.

Как сделать скриншот экрана на Meizu M5 Note?

- Зажмите одновременно кнопки "Громкость вниз" и "Питание". За секунду раздастся щелчок, который оповестит вас, что скриншот был создан.

Сколько нужно времени для полной зарядки аккумулятора?

- Процесс займет примерно полтора часа.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (60 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Настя 16 июня 2019 10:06
Начались проблемы с батареей.Раньше зарядка загружала быстро,сейчас же показывает что заряд набирается,а сам не грузит,с чем это связано?
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