Meizu M5 Note
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Есть радио и инфракрасный порт
- Поддерживается быстрая зарядка
- Большой экран с прекрасной плотностью пикселей
- Поддержка двух сим-карт
- Отличная двойная двухцветная вспышка
- Малопроизводительный процессор
- Гибридный слот для карты памяти
- Всего один динамик громкой связи
- Несъемная батарея
- Нет USB Type-C
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|71.86%
Тесты дисплея
Новый смартфон от Meizu также получил 5.5-дюймовый дисплей с Full HD-разрешением, и при этом его плотность составляет 403 ppi. Вся лицевая панель защищена ударопрочным стеклом Gorilla Glass, выполненным по технологии 2.5D.
Дизайн и корпус
|Высота
|153.6 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6755
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.2 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T860 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|700 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
По сравнению с Meizu M3 Note начинка свежеиспеченного M5 Note спрятана под металлической оболочкой, напоминающую другие устройства бренда. Что касается характеристик, аппарат работает на базе восьмиядерного решения Helio P10, который не выделяется хорошей производительностью. В зависимости от выбранного варианта, вы получаете 3/16 ГБ, 3/32 ГБ или 4/64 ГБ памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0
|Оболочка UI
|Flyme 5.2
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (35% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Meizu M5 Note, в отличие от многих других бюджетных телефонов, имеет быструю зарядку. Эта возможность использует технологию MediaTek PumpExpress 3.0, которая позволяет зарядить современный телефона до 70% за 20 минут.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24.99 мм
- Размер пикселя: 1.157 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2576 x 1936
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|52.49 мм
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Meizu M5 Note
FAQ - Ответы на частые вопросы
Имеет ли Meizu M5 Note поддержку русского языка?
- Да, но только международная модель смартфона. Это вопрос необходимо уточнить у продавца перед покупкой.
Он будет работать в 4G-сетях России?
- Международная версия имеет радиомодуль, который дружит со всеми российскими частотами 4G LTE.
А в Мейзу М5 Ноте есть поддержка OTG-подключения?
- По заявлениям производителя, каждый смартфон бренда Meizu имеет поддержку OTG.
Смогу ли я поставить на паузу запись видео и через некоторое время продолжить съемку?
- Конечно, вы сможете без проблем приостановить видеосъемку и даже делать в этом время фотографии.
Как сделать скриншот экрана на Meizu M5 Note?
- Зажмите одновременно кнопки "Громкость вниз" и "Питание". За секунду раздастся щелчок, который оповестит вас, что скриншот был создан.
Сколько нужно времени для полной зарядки аккумулятора?
- Процесс займет примерно полтора часа.