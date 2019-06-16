Имеет ли Meizu M5 Note поддержку русского языка?

- Да, но только международная модель смартфона. Это вопрос необходимо уточнить у продавца перед покупкой.

Он будет работать в 4G-сетях России?

- Международная версия имеет радиомодуль, который дружит со всеми российскими частотами 4G LTE.

А в Мейзу М5 Ноте есть поддержка OTG-подключения?

- По заявлениям производителя, каждый смартфон бренда Meizu имеет поддержку OTG.

Смогу ли я поставить на паузу запись видео и через некоторое время продолжить съемку?

- Конечно, вы сможете без проблем приостановить видеосъемку и даже делать в этом время фотографии.

Как сделать скриншот экрана на Meizu M5 Note?

- Зажмите одновременно кнопки "Громкость вниз" и "Питание". За секунду раздастся щелчок, который оповестит вас, что скриншот был создан.

Сколько нужно времени для полной зарядки аккумулятора?

- Процесс займет примерно полтора часа.