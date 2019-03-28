Meizu M5S
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хороший экран с HD-разрешением
- Достаточно производительности для большинства игр
- Отличная многозадачность благодаря большому объему ОЗУ
- Очень точный и быстрый сенсор отпечатков пальцев
- Внутри M5S имеются многие нужные датчики
- Есть поддержка VoLTE
- Новый смартфон на старой версии Android 6.0.1
- Отсутствует отдельный слот для карты памяти
- Экран защищает стеклом неизвестного происхождения
- Нет LED-индикатора
- Отсутствует датчик освещения
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|69.6%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|148.2 мм
|Ширина
|72.5 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|143 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серый, Серебристый, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Смартфон оснащен 5.2-дюймовый IPS-экраном с разрешением 1280x720 пикселей. Его соотношение к корпусу составляет 69.3%, из-за чего рамки вокруг кажутся очень тонкими. Дисплей защищен 2.5D-стеклом неизвестного происхождения, но производитель заявляет об его стойкости к ударам и царапинам.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6753
|Архитектура
|8 ядер по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1300 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|450 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|666 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0
|Оболочка UI
|Flyme 5.2
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (60% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25.81 мм
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|41.44 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900, LTE 2500
Характеристики Meizu M5S совпадают с требованиями сегодняшних потребителей. Благодаря поддержке VoLTE вы сможете совершать звонки через 4G-интернет, а Bluetooth 4.0 обеспечивает энергоэффективное соединение с каким-либо носимым гаджетом.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Meizu M5S
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько времени заряжается аккумулятор Meizu M5S?
- С 0 до 100% требуется 120 минут. Его конкуренту Xiaomi Redmi 4 с аккумулятором на 4100 мАч требуется чуть больше 140 минут.
Смартфон обновят до Android 7.0 Nougat?
- Очевидно, производитель планирует обновить Мейзу М5S, но точной даты пока не сообщается.
Сколько ядер имеется в видеоускорителе Mali-T720?
- Данный аппарат получил 3-ядерный ускоритель.
Существует ли модель Meizu M5S с 64 ГБ встроенной памяти?
- Нет. К сожалению, в магазинах появится только две модели: 3/16 ГБ и 4/32 ГБ памяти.