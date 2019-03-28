Сколько времени заряжается аккумулятор Meizu M5S?

- С 0 до 100% требуется 120 минут. Его конкуренту Xiaomi Redmi 4 с аккумулятором на 4100 мАч требуется чуть больше 140 минут.

Смартфон обновят до Android 7.0 Nougat?

- Очевидно, производитель планирует обновить Мейзу М5S, но точной даты пока не сообщается.

Сколько ядер имеется в видеоускорителе Mali-T720?

- Данный аппарат получил 3-ядерный ускоритель.

Существует ли модель Meizu M5S с 64 ГБ встроенной памяти?

- Нет. К сожалению, в магазинах появится только две модели: 3/16 ГБ и 4/32 ГБ памяти.