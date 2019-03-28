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Meizu M5S

Meizu M5S
Дисплей
46
Производительность
19
Батарея
51
Камера
41
Итоговая оценка
40
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хороший экран с HD-разрешением
  • Достаточно производительности для большинства игр
  • Отличная многозадачность благодаря большому объему ОЗУ
  • Очень точный и быстрый сенсор отпечатков пальцев
  • Внутри M5S имеются многие нужные датчики
  • Есть поддержка VoLTE
  • Новый смартфон на старой версии Android 6.0.1
  • Отсутствует отдельный слот для карты памяти
  • Экран защищает стеклом неизвестного происхождения
  • Нет LED-индикатора
  • Отсутствует датчик освещения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу М5С
46

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 69.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
402 нит
42

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu M5S
Инфо
Высота 148.2 мм
Ширина 72.5 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 143 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.6%

Смартфон оснащен 5.2-дюймовый IPS-экраном с разрешением 1280x720 пикселей. Его соотношение к корпусу составляет 69.3%, из-за чего рамки вокруг кажутся очень тонкими. Дисплей защищен 2.5D-стеклом неизвестного происхождения, но производитель заявляет об его стойкости к ударам и царапинам.

19

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу М5С и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6753
Архитектура 8 ядер по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1300 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T720 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 666 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
610
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2394
AnTuTu Benchmark 7
38258
34

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0
Оболочка UI Flyme 5.2
51

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8:32 ч.
Время просмотра видео
8:24 ч.
Время разговора (3G)
16:09 ч.
41

Камеры

Спецификации и тестирование камер Meizu M5S
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25.81 мм
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 41.44 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
49

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800
3G сети HSDPA 850, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900, LTE 2500

Характеристики Meizu M5S совпадают с требованиями сегодняшних потребителей. Благодаря поддержке VoLTE вы сможете совершать звонки через 4G-интернет, а Bluetooth 4.0 обеспечивает энергоэффективное соединение с каким-либо носимым гаджетом.

66

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
65 дБ
Музыка
69 дБ
Звонок
84 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu M5S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu M5S

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько времени заряжается аккумулятор Meizu M5S?

- С 0 до 100% требуется 120 минут. Его конкуренту Xiaomi Redmi 4 с аккумулятором на 4100 мАч требуется чуть больше 140 минут.

Смартфон обновят до Android 7.0 Nougat?

- Очевидно, производитель планирует обновить Мейзу М5S, но точной даты пока не сообщается.

Сколько ядер имеется в видеоускорителе Mali-T720?

- Данный аппарат получил 3-ядерный ускоритель.

Существует ли модель Meizu M5S с 64 ГБ встроенной памяти?

- Нет. К сожалению, в магазинах появится только две модели: 3/16 ГБ и 4/32 ГБ памяти. 

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (75 голосов)

Отзывы (1)

Oleg Samoylov 28 марта 2019 22:27
Ладно, внесу лепту во все это актуальное. 1. Батарея - объема в 3000мач мне в полне хвататет на день использования в режиме "выше среднего" и это очень хорошо с учётом диагонали экрана. Есть функция быстрой зарядки(до 100% за час двадцать). 2. Оболочка Флейм - на этот телефон доступна 5,6,7 версия(для тех кто что-то понимает в этом, а так бесполезная информация которая сильных изменений обычным пользователем не даст). Простота и лёгкая адаптация- больше я её никак не назову, лёгкая схожесть с Айфоном (вишенка) 3. Внешний вид - т.к я тот ещё аккуратный человек мне без чехла и защитного стекла никак, поэтому меня это не волновало. Есть схожесть с айфоном, т.е в полне стильный. 4. Экран - как обычному пользователю(тебе) могу сказать что максимальное разрешение на Ютубе это 720р, вполне нормально. Многие говорят что им не хватает яркости на нем, тут дело уже сугубо личное, мне хвататет). Только знайте при покупке что экран закруглен по краям и не каждое защитное стекло ему подойдёт (просите 3д стекло) 4. Процессор и видео ускоритель Тут прям гвоздь моей хвалы за эти деньги. Старый МТК на 8 ядер(это не есть знак мощности) и 1.3гц(это знак мощности, чем больше тем лучше в плане производительности) Конкуренты за эти деньги могут предложить лучше НО на обычные задачи и простые игрушки хватает. 5. ОЗУ/ПЗУ Оперативной памяти 3 Гб и этого лично мне за глаза. Внешней 32 Гб и тоже в полне хвататет. 6. Камеры... Тут тоже не все так гладко, при идеальных обстоятельствах шик фи блеск(освещение и прямые руки).13 мп основная, 5 фронтальная. Ну вроде все что нужно знать, наверное, (выбрал по этим характеристикам) и выбором доволен. Советовать могу, но советую поискать что-то ещё🙃 Удачи вам и отличных сматрфонов. P.s Смотреть обзоры сейчас опасно, там людей и их мнение покупают... не всех но все же. И это печально.
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