Meizu M6
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Прочный металлический корпус
- Очень быстрая зарядка
- Есть сканер отпечатков пальцев
- Функциональное программное обеспечение
- Высокая скорость работы
- Слабые по качеству камеры
- В комплекте нет гарнитуры
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|69.32%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|148.2 мм
|Ширина
|72.8 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|143 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6750
|Архитектура
|4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1500 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T860 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|520 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Цена Мейзу М6 по-прежнему весьма низкая. В среднем по России его стоимость не превышает 12 900 рублей за начальную модель с 2/16 ГБ памяти. Топовая с 3/32 ГБ памяти обойдется на несколько тысяч дороже. На тот случай, если 16 или 32 гигабайт вам мало, используйте карту памяти microSD до 128 ГБ. Остальные характеристики Мейзу М6 соответствуют невысокой цене устройство. Под капотом находится ничем непримечательный процессор MediaTek MTK6750 и видеоускоритель Mali-T860 с двумя ядрами в арсенале.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7
|Оболочка UI
|Flyme 7.3
Батарея
|Объем
|3070 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (60% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Meizu M6, на самом деле, мало чем отличается от предыдущей итерации, M5. Новинка получила 13-мегапиксельную основную камеру, которая использует сенсор Sony IMX278 с апертурой F2.2, и 8-мегапиксельную фронтальную камеру с апертурой F2.0.
Интегрированная в заднюю панель двухтоновая светодиодная вспышка улучшает съемку в условиях плохого освещения. Максимальное разрешение записи видео составляет 1920 на 1080 пикселей (Full HD).
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты