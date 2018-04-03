Meizu M6, на самом деле, мало чем отличается от предыдущей итерации, M5. Новинка получила 13-мегапиксельную основную камеру, которая использует сенсор Sony IMX278 с апертурой F2.2, и 8-мегапиксельную фронтальную камеру с апертурой F2.0.

Интегрированная в заднюю панель двухтоновая светодиодная вспышка улучшает съемку в условиях плохого освещения. Максимальное разрешение записи видео составляет 1920 на 1080 пикселей (Full HD).