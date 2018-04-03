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Meizu M6

Meizu M6
Дисплей
49
Производительность
17
Батарея
60
Камера
42
Итоговая оценка
43
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Декабрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Прочный металлический корпус
  • Очень быстрая зарядка
  • Есть сканер отпечатков пальцев
  • Функциональное программное обеспечение
  • Высокая скорость работы
  • Слабые по качеству камеры
  • В комплекте нет гарнитуры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу М6
49

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 69.32%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu M6
Инфо
Высота 148.2 мм
Ширина 72.8 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 143 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.32%
17

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу М6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6750
Архитектура 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1500 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T860 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 520 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
587
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2311
AnTuTu Benchmark 7
36526

Цена Мейзу М6 по-прежнему весьма низкая. В среднем по России его стоимость не превышает 12 900 рублей за начальную модель с 2/16 ГБ памяти. Топовая с 3/32 ГБ памяти обойдется на несколько тысяч дороже. На тот случай, если 16 или 32 гигабайт вам мало, используйте карту памяти microSD до 128 ГБ. Остальные характеристики Мейзу М6 соответствуют невысокой цене устройство. Под капотом находится ничем непримечательный процессор MediaTek MTK6750 и видеоускоритель Mali-T860 с двумя ядрами в арсенале.

45

Программное обеспечение

Операционная система Android 7
Оболочка UI Flyme 7.3
60

Батарея

Характеристики
Объем 3070 мАч
Мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
42

Камеры

Спецификации и тестирование камер Meizu M6
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Meizu M6, на самом деле, мало чем отличается от предыдущей итерации, M5. Новинка получила 13-мегапиксельную основную камеру, которая использует сенсор Sony IMX278 с апертурой F2.2, и 8-мегапиксельную фронтальную камеру с апертурой F2.0.

Интегрированная в заднюю панель двухтоновая светодиодная вспышка улучшает съемку в условиях плохого освещения. Максимальное разрешение записи видео составляет 1920 на 1080 пикселей (Full HD).

50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800
3G сети HSDPA 850, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Декабрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu M6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu M6

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (155 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Taxist 16 ноября 2019 11:11
Плохо,что фм радио нет！？
+4 Ответить
Настя 20 октября 2019 08:27
У меня тоже плохо заряжает последнюю неделю а купила в сентябре прошлого года.
0 Ответить
Шамиль 25 сентября 2019 10:03
Телефон супер,продавал айфон 6,предложили на обмен с доплатой, думал продам китайца, ради интереса воткнул сумку, уже полтора года с ним хожу,не глючит зарядка до сих пор держит уверенно, работает шустро, молодцы китайцы)))
+3 Ответить
Алексей 26 марта 2019 14:57
На самом деле телефон очень даже хороший, но почему срок службы 2 года, гарантия 1 год. и у меня спустя почти год перестал заряжаться перепробовал все что можно, менял зарядки, провода, до заводских настроек его скидывал. Может кто нибудь подскажет что делать, и это гарантийный случай?
+37 Ответить
серж 05 ноября 2019 19:32
подкинь новый аккумулятор и все будет ясно. смотри видео как снять аккумулятор
+4 Ответить
Мария 03 апреля 2018 13:22
Телефон не плохой но батарея садидьса быстрее но сам телефон меня очень удивил очень хороший гаджет за свою цену. Единственый минус батарея 3070 мАч, ну а все остольное просто супер.
-3 Ответить
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