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Meizu M6 Note

Meizu M6 Note
Дисплей
56
Производительность
27
Батарея
74
Камера
51
Итоговая оценка
49
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2017 года
Дата начала продаж Декабрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с точной цветопередачей
  • Качество звука
  • Быстрый сканер отпечатков пальцев
  • Качество сборки
  • Автономная работа
  • Есть разъем для наушников
  • Быстрая зарядка
  • Нет USB Type-C
  • Отсутствует NFC
  • Нет беспроводной зарядки
  • Bluetooth 4.2

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу М6 Ноте
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu M6 Note
Инфо
Высота 154.6 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71%
27

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу М6 Ноте и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625
Архитектура 8 ядер по 2 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
893
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3959
AnTuTu Benchmark 7
76085

Meizu M6 Note стал первым смартфоном китайского бренда, который работает на базе процессора Snapdragon. В его основе используется 625-я модель, оборудованная 8 ядрами. Их номинальная тактовая частота составляет 2 ГГц, и этого более чем достаточно для повседневных задач. Чипсет не перегревается, а видеоускоритель Adreno 506 обеспечивает отличной производительностью в играх.

48

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.3
Оболочка UI Flyme 7
74

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:33 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Больше всего этот аппарат радует своей автономной работой. В этом виноват мощный аккумулятор на 4000 мАч, который к тому же поддерживает 18-ваттную быструю зарядку. В режиме ожидания телефон работает до 320 часов, а в режиме звонков до 12 часов. Согласно отзывам о Meizu M6 Note, пользователи чаще всего жалуются на отсутствие беспроводной зарядки.

51

Камеры

Спецификации и тестирование камер M6 Note
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800
3G сети HSDPA 850, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900

К недостаткам устройства относят некоторые отдельные характеристики, как, например, отсутствие NFC. Здесь также используется старый порт microUSB вместо современного USB Type-C, который обеспечивает лучшую скорость передачи данных.

62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2017 года
Дата начала продаж Декабрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации M6 Note могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu M6 Note

FAQ - Ответы на частые вопросы

Хорошо ли Meizu M6 Note работает в российских сетях четвертого поколения?

- Если коротко, то да. Никаких проблем с этим не замечено. Смартфон поддерживает все необходимые диапазоны LTE 4G.

Можно ли оплачивать покупки при помощи Android Pay?

- Так как в М6 Ноте нет модуль NFC, бесконтактная оплата недоступна, но при помощи Android Pay можно оплачивать покупки в Интернете. Имейте в виду, что это приложение не работает на тех устройствах, на которых были получены права суперпользователя.

Есть ли здесь оконный режим?

- Да, вы можете одновременно открыть пару приложений.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (83 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (6)

коля 08 октября 2020 10:06
уже 2 года очень надежный
0 Ответить
Олег 30 апреля 2020 06:39
Пользовался-хороший! Аналог айфона 6...но айфон чуть лучше
0 Ответить
Андрей 01 декабря 2019 10:57
Вроде как хороший аппарат, но возникла проблема в системной клавиатуре (начала сама по себе печатать) - снёс и поставил от Гугла = и снова прекрасный телефон, с хорошей камерой, с достаточно хорошим арактеристиками и отличной батареей.
0 Ответить
ВИТАЛИЙ 09 января 2019 10:28
Сегодня год и три дня как купил данный аппарат, три дня назад закончилась ГАРАНТИЯ. А сегодня утром снявши телефон с зарядки было 100 процентов заряда, но прошло 15 минут смотрю на телефон а там уже 37 процентов, еще 10 мин. и 27. Браво меизу --- еще и тупит телефон при подключении любой гарнитуры через блютуз, если мне кто то звонит я не могу ответить приходится перезагружать телефон. Телефон конечно классный но нееоторые моменты очень бесят. А через сколько месяцев сдохла ваша батарея на меизу м6 ноте?
0 Ответить
Борис 28 июля 2018 15:41
Да отличный это телефон, камеру зря занизили в оценках, снимает круче конкурентов на голову. Геймерам надо брать более мощный смарт, всем остальным производительности хватит с избытком. Батарея очень мощная, держит как в Redmi 5 plus, звук отличный как для этого уровня. Из минусов разве что экран. Но хуже чем у Redmi 5. Flyme топ)
+1 Ответить
Юлия 15 июля 2018 08:56
Отличный аппарат. Пользуюсь месяц.шустрый, мощный (гонки прут без легла, специально проверяла) Ни одного нарекания к нему пока не было. До этого был м3. Улучшения налицо
-3 Ответить
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