Meizu M6 Note
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран с точной цветопередачей
- Качество звука
- Быстрый сканер отпечатков пальцев
- Качество сборки
- Автономная работа
- Есть разъем для наушников
- Быстрая зарядка
- Нет USB Type-C
- Отсутствует NFC
- Нет беспроводной зарядки
- Bluetooth 4.2
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|71%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.6 мм
|Ширина
|75.2 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Архитектура
|8 ядер по 2 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Meizu M6 Note стал первым смартфоном китайского бренда, который работает на базе процессора Snapdragon. В его основе используется 625-я модель, оборудованная 8 ядрами. Их номинальная тактовая частота составляет 2 ГГц, и этого более чем достаточно для повседневных задач. Чипсет не перегревается, а видеоускоритель Adreno 506 обеспечивает отличной производительностью в играх.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.3
|Оболочка UI
|Flyme 7
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:33 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Больше всего этот аппарат радует своей автономной работой. В этом виноват мощный аккумулятор на 4000 мАч, который к тому же поддерживает 18-ваттную быструю зарядку. В режиме ожидания телефон работает до 320 часов, а в режиме звонков до 12 часов. Согласно отзывам о Meizu M6 Note, пользователи чаще всего жалуются на отсутствие беспроводной зарядки.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900
К недостаткам устройства относят некоторые отдельные характеристики, как, например, отсутствие NFC. Здесь также используется старый порт microUSB вместо современного USB Type-C, который обеспечивает лучшую скорость передачи данных.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Meizu M6 Note
FAQ - Ответы на частые вопросы
Хорошо ли Meizu M6 Note работает в российских сетях четвертого поколения?
- Если коротко, то да. Никаких проблем с этим не замечено. Смартфон поддерживает все необходимые диапазоны LTE 4G.
Можно ли оплачивать покупки при помощи Android Pay?
- Так как в М6 Ноте нет модуль NFC, бесконтактная оплата недоступна, но при помощи Android Pay можно оплачивать покупки в Интернете. Имейте в виду, что это приложение не работает на тех устройствах, на которых были получены права суперпользователя.
Есть ли здесь оконный режим?
- Да, вы можете одновременно открыть пару приложений.