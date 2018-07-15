Хорошо ли Meizu M6 Note работает в российских сетях четвертого поколения?

- Если коротко, то да. Никаких проблем с этим не замечено. Смартфон поддерживает все необходимые диапазоны LTE 4G.

Можно ли оплачивать покупки при помощи Android Pay?

- Так как в М6 Ноте нет модуль NFC, бесконтактная оплата недоступна, но при помощи Android Pay можно оплачивать покупки в Интернете. Имейте в виду, что это приложение не работает на тех устройствах, на которых были получены права суперпользователя.

Есть ли здесь оконный режим?

- Да, вы можете одновременно открыть пару приложений.