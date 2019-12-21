Все характеристики чипа Мейзу М6Т и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

На этом смартфоне не поиграешь в игры. Номинальная тактовая частота производительных ядер составляет всего 1500 МГц, но задействуются они только в определенных условиях. Встроенный видеоадаптер Mali-T860MP2 является бюджетным решением, и его мощности недостаточно для современных игр.

Внутри Мейзу М6Т имеется модуль оперативной памяти объемом 3 ГБ, который работает на небольшой частоте, из-за чего смартфон теряет в производительности.