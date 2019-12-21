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Meizu M6T

Meizu M6T
Дисплей
51
Производительность
18
Батарея
54
Камера
48
Итоговая оценка
45
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Двойная камера с портретным режимом
  • Соотношение цены к качеству
  • Есть сканер отпечатков, находится сзади
  • Небольшие размеры — удобный в использовании
  • Нет ни USB Type-C, ни быстрой зарядки
  • Модуль NFC отсутствует
  • Второй слот SIM совмещен с microSD
  • Простая комплектация

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу М6Т
51

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.66%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Meizu M6T получил IPS-экран большой диагонали — 5.7 дюймов. Плотность 282 пикселя на дюйм далека от рекордной, однако этого хватает для повседневных задач. Благодаря широким углам обзора сохраняется отличная цветопередача и насыщенность практически в любых условиях. Не стоит беспокоиться, что под яркими лучами солнца вы не сможете разглядеть, что изображено на дисплее.

42

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu M6T
Инфо
Высота 152.3 мм
Ширина 73 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 145 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
75.66%
18

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу М6Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6750
Архитектура 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1500 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T860 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 520 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
594
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2405
AnTuTu Benchmark 7
40278

На этом смартфоне не поиграешь в игры. Номинальная тактовая частота производительных ядер составляет всего 1500 МГц, но задействуются они только в определенных условиях. Встроенный видеоадаптер Mali-T860MP2 является бюджетным решением, и его мощности недостаточно для современных игр.

Внутри Мейзу М6Т имеется модуль оперативной памяти объемом 3 ГБ, который работает на небольшой частоте, из-за чего смартфон теряет в производительности.

56

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI Flyme UI 7
54

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Meizu M6T
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25.81 мм
- Размер пикселя: 1.13 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 32.9 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800
3G сети HSDPA 850, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu M6T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu M6T

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (42 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Влада 03 октября 2020 18:02
***ьмо редкосное, лучше обротите внимание на сяоми или самсунг. почему ***ьмо? да потому что камера ***мище , как фронтальная так и основная, памяти ну очень мало, глючит конкретно , начал кстати после 7 месяцев использования, пожалуйста не трате на Мейзу денег вообще, а кстати батарея ужасная.
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Михаил 09 сентября 2020 16:44
Апарат херня с новя месяц поработал и начал глючить, сеть пропадает 4дж то горит то говорит, меню симкарты выскакивает 8 рас надень, одно токо и знай что симкарту отключи та включи тогда времено работает. Смартфон дерьмо чтоб отремонтировать надо 600гр. Наберите ету гадость несоветую.
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Евгений 09 февраля 2020 10:23
Телефон полностью разочаровал. Память не соответствует заявленной, два приложения установил, свободной осталось 4 гб. Камера желает лучшего. Вопрос к Плей маркет, вообще отдельный. После установки приложения , обратно не войти, белый экран и все. Требуется стирать его из памяти, и снова заходить. Лучше добавить, и купить телефон получше
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Алина 27 декабря 2019 20:03
Купила ребенку, хороший аппарат, и себе такой хочу, правда брала за 3000 в киевстаре.
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Александр 21 декабря 2019 23:05
Пользуюсь 4 месяца машина устраивает
+3 Ответить
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