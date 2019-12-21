Meizu M6T
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Двойная камера с портретным режимом
- Соотношение цены к качеству
- Есть сканер отпечатков, находится сзади
- Небольшие размеры — удобный в использовании
- Нет ни USB Type-C, ни быстрой зарядки
- Модуль NFC отсутствует
- Второй слот SIM совмещен с microSD
- Простая комплектация
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|75.66%
Тесты дисплея
Meizu M6T получил IPS-экран большой диагонали — 5.7 дюймов. Плотность 282 пикселя на дюйм далека от рекордной, однако этого хватает для повседневных задач. Благодаря широким углам обзора сохраняется отличная цветопередача и насыщенность практически в любых условиях. Не стоит беспокоиться, что под яркими лучами солнца вы не сможете разглядеть, что изображено на дисплее.
Дизайн и корпус
|Высота
|152.3 мм
|Ширина
|73 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|145 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6750
|Архитектура
|4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1500 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T860 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|520 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
На этом смартфоне не поиграешь в игры. Номинальная тактовая частота производительных ядер составляет всего 1500 МГц, но задействуются они только в определенных условиях. Встроенный видеоадаптер Mali-T860MP2 является бюджетным решением, и его мощности недостаточно для современных игр.
Внутри Мейзу М6Т имеется модуль оперативной памяти объемом 3 ГБ, который работает на небольшой частоте, из-за чего смартфон теряет в производительности.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|Flyme UI 7
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25.81 мм
- Размер пикселя: 1.13 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|32.9 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты