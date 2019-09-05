Meizu MX6
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2016 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей с отличной цветопередачей и контрастностью
- Чувствительная сенсорная панель
- Достойные обе основная и фронтальная камеры
- Быстрая зарядка
- Высокое быстродействие системы
- Точный сканер отпечатков пальцев
- Относительно плохая автономность
- Отсутствует слот для карты памяти
- Среднего качества звука в наушниках (нет аудиочипа)
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|72.43%
Тесты дисплея
Смартфон получил великолепный 5.5-дюймовый экран от Sharp с разрешением 1920x1080 пикселей. Сенсорная панель занимает 72.2% всей поверхности фронтальной панели, которая защищена премиум-стеклом Gorilla Glass.
Дизайн и корпус
|Высота
|153.6 мм
|Ширина
|75.2 мм
|Толщина
|7.2 мм
|Вес
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6797
|Архитектура
|2 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A72), 4 ядра по 1.85 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|10
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|20 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|780 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Характеристики Мейзу МХ6 включают десятиядерный чипсет Helio X20, работающий в тандеме с четырехъядерной графикой Mali T880 MP4 и 3/4 ГБ ОЗУ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0
|Оболочка UI
|Flyme UI
Батарея
|Объем
|3060 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (60% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (480p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27.53 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2500
Компания Meizu оснастила данный аппарат двухдиапазонным Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v4.1, GPS, ГЛОНАСС, но для NFC-модуля места не нашлось. Здесь, очевидно, имеется поддержка двух сим-карт, которые способны подключаться к сетям 4G LTE, однако отсутствует слот для карты памяти microSD. Более того, телефон оснащен сканером отпечатков пальцев, датчиком света, приближения и холла.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2016 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Meizu MX6
FAQ - Ответы на частые вопросы
Оборудован ли данный смартфон оптическим стабилизатором?
- Нет. К сожалению, основная камера обходится лишь цифровой стабилизацией.
Какую модель Мейзу МХ6 стоит сейчас покупать?
- Только международную — она носит номер модели M685H. В ее основе используется глобальная прошивка с реализованной поддержкой русского языка.
Могут ли обе сим-карты работать одновременно?
- Конечно, нет. Это Meizu MX6 оборудован одним радиомодулем, который может работать только в попеременном режиме.
Что делать, если на MX6 не приходят уведомления?
- Необходимо покопаться в параметрах управления питанием, а именно перейдите в раздел "Управление Спящим режимом" и поставьте галочки напротив приложений, от которых хотите получать уведомления.