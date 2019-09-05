Оборудован ли данный смартфон оптическим стабилизатором?

- Нет. К сожалению, основная камера обходится лишь цифровой стабилизацией.

Какую модель Мейзу МХ6 стоит сейчас покупать?

- Только международную — она носит номер модели M685H. В ее основе используется глобальная прошивка с реализованной поддержкой русского языка.

Могут ли обе сим-карты работать одновременно?

- Конечно, нет. Это Meizu MX6 оборудован одним радиомодулем, который может работать только в попеременном режиме.

Что делать, если на MX6 не приходят уведомления?

- Необходимо покопаться в параметрах управления питанием, а именно перейдите в раздел "Управление Спящим режимом" и поставьте галочки напротив приложений, от которых хотите получать уведомления.