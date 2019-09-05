Главная > Смартфоны Meizu > Meizu MX6: цена, технические характеристики и отзывы

Meizu MX6

Meizu MX6
Дисплей
55
Производительность
29
Батарея
55
Камера
43
Итоговая оценка
44
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей с отличной цветопередачей и контрастностью
  • Чувствительная сенсорная панель
  • Достойные обе основная и фронтальная камеры
  • Быстрая зарядка
  • Высокое быстродействие системы
  • Точный сканер отпечатков пальцев
  • Относительно плохая автономность
  • Отсутствует слот для карты памяти
  • Среднего качества звука в наушниках (нет аудиочипа)

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу MX6
55

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 72.43%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
606 нит

Смартфон получил великолепный 5.5-дюймовый экран от Sharp с разрешением 1920x1080 пикселей. Сенсорная панель занимает 72.2% всей поверхности фронтальной панели, которая защищена премиум-стеклом Gorilla Glass.

40

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu MX6
Инфо
Высота 153.6 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 7.2 мм
Вес 155 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
72.43%
29

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу MX6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6797
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A72), 4 ядра по 1.85 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 10
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 20 нанометров
Графика Mali-T880 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 780 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1568
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2995
AnTuTu Benchmark 7
90438

Характеристики Мейзу МХ6 включают десятиядерный чипсет Helio X20, работающий в тандеме с четырехъядерной графикой Mali T880 MP4 и 3/4 ГБ ОЗУ.

34

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0
Оболочка UI Flyme UI
55

Батарея

Характеристики
Объем 3060 мАч
Мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:27 ч.
Время просмотра видео
9:07 ч.
Время разговора (3G)
17:19 ч.
43

Камеры

Спецификации и тестирование камер Meizu MX6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (480p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27.53 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
62

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900, LTE 2500

Компания Meizu оснастила данный аппарат двухдиапазонным Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v4.1, GPS, ГЛОНАСС, но для NFC-модуля места не нашлось. Здесь, очевидно, имеется поддержка двух сим-карт, которые способны подключаться к сетям 4G LTE, однако отсутствует слот для карты памяти microSD. Более того, телефон оснащен сканером отпечатков пальцев, датчиком света, приближения и холла.

63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
65 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
72 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu MX6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu MX6

FAQ - Ответы на частые вопросы

Оборудован ли данный смартфон оптическим стабилизатором?

- Нет. К сожалению, основная камера обходится лишь цифровой стабилизацией.

Какую модель Мейзу МХ6 стоит сейчас покупать?

- Только международную — она носит номер модели M685H. В ее основе используется глобальная прошивка с реализованной поддержкой русского языка. 

Могут ли обе сим-карты работать одновременно?

- Конечно, нет. Это Meizu MX6 оборудован одним радиомодулем, который может работать только в попеременном режиме. 

Что делать, если на MX6 не приходят уведомления?

- Необходимо покопаться в параметрах управления питанием, а именно перейдите в раздел "Управление Спящим режимом" и поставьте галочки напротив приложений, от которых хотите получать уведомления. 

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Sax 12 февраля 2020 04:14
А моим будет меизу. 2 года - все отлично
0 Ответить
Семен 05 сентября 2019 14:14
Моим следующим телефоном будет точно не мейзу!
0 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях