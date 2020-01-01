Удобно ли пользоваться сканером отпечатков?

- Сенсор сканера отпечатков пальцев Meizu Note 8 находится на тыльной стороне, а пользоваться им вполне удобно. Конечно, он становится недоступным, если устройство лежит на спине, но в остальном все хорошо.

Хорошо ли ловит LTE на Мейзу Ноут 8?

- Здесь используется чипсет Snapdragon, который комплектуется отличным LTE-модемом, который обеспечивает скорость загрузки до 400 Мбит/с. Телефон ловит связь отменно.

Можно ли тут настроить бесконтактные платежи по NFC?

- Нет, в Мейзу Ноте 8 нет NFC-модуля, а это значит, что бесконтактные платежи работать не будут.