Meizu Note 8
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS дисплей
- Чипсет с поддержкой быстрого LTE
- Большой аккумулятор с быстрой зарядкой mCharge
- Хорошая портретная камера
- Габариты
- Поддержка двух сим-карт
- Нет NFC
- Однодиапазонный Wi-Fi
- В комплекте нет наушников
- Старая версия Bluetooth
- Не самый быстрый модуль памяти ОЗУ
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|80.37%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|153.6 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Meizu Note 8 — фаблет с ценой выше среднего диапазона, который стал компактным благодаря тонким рамкам. Его высота составляет 153.6 мм, ширина 75.5 мм, а толщина 7.9 мм. Вес равен 168 граммам. В такие габариты поместился 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 точек. Он защищен защитным стеклом Gorilla Glass. Сзади находится сканер отпечатков пальцев и двойная камера.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 632
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|Flyme UI 7.3
Батарея
|Объем
|3600 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (47% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Что касается характеристик основной камеры, главный модуль имеет разрешение 19 мегапикселей, а дополнительный 5 мегапикселей. Апертура обоих составляет f/1.9. Спереди находится единственный 8-мегапиксельный модуль фронтальной камеры с апертурой f/2.0.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|13
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900
Отзывы о Мейзу Ноут 8 рассказывают о том, что он имеет быстрый и функциональный интерфейс Flyme 7. Сканер отпечатков удобный, но сканера лица не хватает. Еще смартфон получил достаточно старый Bluetooth 4.2, а также модуль памяти eMMC 5.1.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Meizu Note 8
FAQ - Ответы на частые вопросы
Удобно ли пользоваться сканером отпечатков?
- Сенсор сканера отпечатков пальцев Meizu Note 8 находится на тыльной стороне, а пользоваться им вполне удобно. Конечно, он становится недоступным, если устройство лежит на спине, но в остальном все хорошо.
Хорошо ли ловит LTE на Мейзу Ноут 8?
- Здесь используется чипсет Snapdragon, который комплектуется отличным LTE-модемом, который обеспечивает скорость загрузки до 400 Мбит/с. Телефон ловит связь отменно.
Можно ли тут настроить бесконтактные платежи по NFC?
- Нет, в Мейзу Ноте 8 нет NFC-модуля, а это значит, что бесконтактные платежи работать не будут.