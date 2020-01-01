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Meizu Note 8

Meizu Note 8
Дисплей
60
Производительность
31
Батарея
69
Камера
50
Итоговая оценка
53
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS дисплей
  • Чипсет с поддержкой быстрого LTE
  • Большой аккумулятор с быстрой зарядкой mCharge
  • Хорошая портретная камера
  • Габариты
  • Поддержка двух сим-карт
  • Нет NFC
  • Однодиапазонный Wi-Fi
  • В комплекте нет наушников
  • Старая версия Bluetooth
  • Не самый быстрый модуль памяти ОЗУ

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу Ноут 8
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.37%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu Note 8
Инфо
Высота 153.6 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.37%

Meizu Note 8 — фаблет с ценой выше среднего диапазона, который стал компактным благодаря тонким рамкам. Его высота составляет 153.6 мм, ширина 75.5 мм, а толщина 7.9 мм. Вес равен 168 граммам. В такие габариты поместился 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 точек. Он защищен защитным стеклом Gorilla Glass. Сзади находится сканер отпечатков пальцев и двойная камера.

31

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу Ноут 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1240
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4751
Geekbench 5 (одноядерный)
274
Geekbench 5 (многоядерный)
1201
AnTuTu Benchmark 7
102172
AnTuTu Benchmark 8
135364
57

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI Flyme UI 7.3
69

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч
Мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (47% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Что касается характеристик основной камеры, главный модуль имеет разрешение 19 мегапикселей, а дополнительный 5 мегапикселей. Апертура обоих составляет f/1.9. Спереди находится единственный 8-мегапиксельный модуль фронтальной камеры с апертурой f/2.0.

54

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 13
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800
3G сети HSDPA 850, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900

Отзывы о Мейзу Ноут 8 рассказывают о том, что он имеет быстрый и функциональный интерфейс Flyme 7. Сканер отпечатков удобный, но сканера лица не хватает. Еще смартфон получил достаточно старый Bluetooth 4.2, а также модуль памяти eMMC 5.1.

62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu Note 8

FAQ - Ответы на частые вопросы

Удобно ли пользоваться сканером отпечатков?

- Сенсор сканера отпечатков пальцев Meizu Note 8 находится на тыльной стороне, а пользоваться им вполне удобно. Конечно, он становится недоступным, если устройство лежит на спине, но в остальном все хорошо.

Хорошо ли ловит LTE на Мейзу Ноут 8?

- Здесь используется чипсет Snapdragon, который комплектуется отличным LTE-модемом, который обеспечивает скорость загрузки до 400 Мбит/с. Телефон ловит связь отменно.

Можно ли тут настроить бесконтактные платежи по NFC?

- Нет, в Мейзу Ноте 8 нет NFC-модуля, а это значит, что бесконтактные платежи работать не будут.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (46 голосов)

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