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Meizu Note 9

Meizu Note 9
Дисплей
62
Производительность
44
Батарея
76
Камера
57
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран с тонкими рамками
  • Высокая производительность и отличная многозадачность
  • Хорошая портретная камера на тыльной стороне
  • Премиальный внешний вид
  • Есть сканер лица
  • Датчик отпечатков находится сзади
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Нет слота для карты памяти
  • В комплекте нет наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу Ноте 9
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.35%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Meizu Note 9 оборудовали крупным 6.2-дюймовым экраном, края которого немного изогнуты, что создает приятный эффект объемности. Он вытянут вверх, как у большинства других смартфонов на рынке — это тоже хорошо.

Достоинство устройства кроется в тонких рамках со всех четырех сторон, благодаря чему оно становится намного компактнее, чем предшественники.

58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu Note 9
Инфо
Высота 153.1 мм
Ширина 74.4 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 169.7 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.35%
44

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу Ноте 9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 612
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2369
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6033
Geekbench 5 (одноядерный)
480
Geekbench 5 (многоядерный)
930
AnTuTu Benchmark 7
174657
AnTuTu Benchmark 8
202106

Смартфон является очень быстрым за счет одного из лучших процессоров среднего сегмента. Помимо высокопроизводительного графического ускорителя, который тянет любые игры, Мейзу Ноут 9 имеет 6 ГБ оперативной памяти, позволяющие держать открытыми достаточно приложений для обеспечения отличной многозадачности.

Переключение между программами происходит почти молниеносно. С другой стороны, модель на 6 ГБ ОЗУ стоит заметно дороже, чем стандартная на 4 ГБ.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Flyme 7.2
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 38 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5180 x 3880
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800
3G сети HSDPA 850, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu Note 9

FAQ - Ответы на частые вопросы

Защищен ли Meizu Note 9 от воды?

- Нет, смартфон лишен защиты внутренностей от воды. Его стоит беречь не только от водоемов, но и от влаги. Устройству может навредить дождь и даже пар.

Есть ли здесь режим многозадачности?

- Мейзу Ноут 9 получил огромный экран, и чтобы извлечь из этого максимум выгоды, производитель предусмотрел специальный режим многозадачности. Он позволяет открыть несколько приложений одновременно.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (119 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Ахмед Габдрахманов 24 октября 2019 20:27
"Датчик отпечатков находится сзади" Нда... вот это минус конечно. Да еще и наушников нет. Параша а не мобила
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Ольга 29 октября 2019 03:55
Ну да весомые минусы, на хрен такой телефон)))))
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