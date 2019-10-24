Meizu Note 9
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой экран с тонкими рамками
- Высокая производительность и отличная многозадачность
- Хорошая портретная камера на тыльной стороне
- Премиальный внешний вид
- Есть сканер лица
- Датчик отпечатков находится сзади
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Нет слота для карты памяти
- В комплекте нет наушников
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2244 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.35%
Тесты дисплея
Meizu Note 9 оборудовали крупным 6.2-дюймовым экраном, края которого немного изогнуты, что создает приятный эффект объемности. Он вытянут вверх, как у большинства других смартфонов на рынке — это тоже хорошо.
Достоинство устройства кроется в тонких рамках со всех четырех сторон, благодаря чему оно становится намного компактнее, чем предшественники.
Дизайн и корпус
|Высота
|153.1 мм
|Ширина
|74.4 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|169.7 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 675
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 612
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Смартфон является очень быстрым за счет одного из лучших процессоров среднего сегмента. Помимо высокопроизводительного графического ускорителя, который тянет любые игры, Мейзу Ноут 9 имеет 6 ГБ оперативной памяти, позволяющие держать открытыми достаточно приложений для обеспечения отличной многозадачности.
Переключение между программами происходит почти молниеносно. С другой стороны, модель на 6 ГБ ОЗУ стоит заметно дороже, чем стандартная на 4 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Flyme 7.2
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (50% за 38 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5180 x 3880
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Meizu Note 9
FAQ - Ответы на частые вопросы
Защищен ли Meizu Note 9 от воды?
- Нет, смартфон лишен защиты внутренностей от воды. Его стоит беречь не только от водоемов, но и от влаги. Устройству может навредить дождь и даже пар.
Есть ли здесь режим многозадачности?
- Мейзу Ноут 9 получил огромный экран, и чтобы извлечь из этого максимум выгоды, производитель предусмотрел специальный режим многозадачности. Он позволяет открыть несколько приложений одновременно.