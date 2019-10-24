Тесты дисплея

Meizu Note 9 оборудовали крупным 6.2-дюймовым экраном, края которого немного изогнуты, что создает приятный эффект объемности. Он вытянут вверх, как у большинства других смартфонов на рынке — это тоже хорошо.

Достоинство устройства кроется в тонких рамках со всех четырех сторон, благодаря чему оно становится намного компактнее, чем предшественники.