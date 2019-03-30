Главная > Смартфоны Meizu > Meizu Pro 6 Plus: цена, технические характеристики и отзывы

Meizu Pro 6 Plus

Meizu Pro 6 Plus
Дисплей
64
Производительность
40
Батарея
68
Камера
50
Итоговая оценка
51
Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Декабрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Быстрый Wi-Fi с поддержкой AC
  • Есть инфракрасный порт и NFC
  • Отличное соотношение экрана к корпусу
  • Прочная металлическая конструкция
  • Быстрая постоянная и оперативная памяти
  • Камера оснащена оптической стабилизацией и умеет снимать 4K-видео
  • Присутствует пульсометр
  • Нет слота для карты памяти
  • Процессор фаблета с 64 ГБ памяти работает на меньшей тактовой частоте
  • Нельзя заменить аккумулятор самостоятельно
  • Нет ФМ-радио
  • Завышенная стоимость версии на 64 Гб

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу Про 6 Плюс
64

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 74.71%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu Pro 6 Plus
Инфо
Высота 155.6 мм
Ширина 77.3 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 158 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
74.71%

Meizu Pro 6 Plus - это по сути более тонкий Pro 6 с увеличенным экраном до 5.7 дюймов. В новинке используются те же материалы и идеи, а расположение элементов дизайна не изменилось вовсе. Это то же самое сочетания премиум материалов, таких как стекло и металл, даже пластиковые вставки сверху и снижу идентичны. Оба аппарата отличаются лишь набором расцветки корпуса и оформлением ободка основной камеры. Фаблет доступен только в золотом и сером цветах, трудно поверить, что его в полностью черном цвете, как iPhone 7 Plus.

40

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу Про 6 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 8 Octa 8890
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Exynos M1 Mongoose), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-T880 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1794 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1444
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4109
AnTuTu Benchmark 7
111964

Что касается характеристик Мейзу Про 6 Плюс, устройство получило мощный процессор Exynos 8890, 12-ядерный графический ускоритель и 4 ГБ оперативной памяти. Многие потребители могут быть разочарованы отсутствием поддержки расширяемой памяти, однако ситуацию спасает большой объем встроенной памяти.

34

Программное обеспечение

Операционная система Android 6
Оболочка UI Flyme 7.3
68

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:51 ч.
Время просмотра видео
14:42 ч.
Время разговора (3G)
16:06 ч.

Аппарат может похвастаться быстрой зарядкой mCharge, которая способна зарядить аккумулятор емкостью 3400 мАч на 60% за полчаса.

50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pro 6 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.4 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
72

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 9
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2500

Вы будете рады узнать, что внутри новинки находится отличный модуль Wi-Fi с поддержкой Dual Band (2.4 ГГц + 5 ГГц), а также энергоэффективный Bluetooth 4.1, NFC и инфракрасный порт для управления техникой в доме.

60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
60 дБ
Музыка
69 дБ
Звонок
70 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Декабрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pro 6 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu Pro 6 Plus

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько времени нужно для того, чтобы смартфон измерил пульс?

- Процесс занимает не больше 5 секунд. 

64-гигабайтная модель Мейзу Про 6 Плюс менее производительная, чем другие?

- К сожалению, да. На этой модели производитель занизил максимальную тактовую частоту до 2 ГГц, а также оснастил его 10-ядерным графическим ускорителем, а не 12-ядерным, как в других вариантах. 

Второй слот SIM-карты не гибридный?

- Нет, Pro 6 Plus не имеет поддержки microSD-карт памяти.

Планируется ли обновление Meize Pro 6 Plus до Android 7.0 Nougat?

- Представители компании пока молчат, поэтому неизвестно наверняка, однако любые флагманы получают, по меньшей мере, одно крупное обновление операционной системы. 

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (30 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Виктор Дубилет 30 марта 2019 09:46
Фаблет кончено хороший, отличная замена ноуту 7, но блин. как можно было установить такую унылую камеру? это просто жесть.
+3 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях