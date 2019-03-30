Meizu Pro 6 Plus
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Быстрый Wi-Fi с поддержкой AC
- Есть инфракрасный порт и NFC
- Отличное соотношение экрана к корпусу
- Прочная металлическая конструкция
- Быстрая постоянная и оперативная памяти
- Камера оснащена оптической стабилизацией и умеет снимать 4K-видео
- Присутствует пульсометр
- Нет слота для карты памяти
- Процессор фаблета с 64 ГБ памяти работает на меньшей тактовой частоте
- Нельзя заменить аккумулятор самостоятельно
- Нет ФМ-радио
- Завышенная стоимость версии на 64 Гб
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|74.71%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155.6 мм
|Ширина
|77.3 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|158 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Meizu Pro 6 Plus - это по сути более тонкий Pro 6 с увеличенным экраном до 5.7 дюймов. В новинке используются те же материалы и идеи, а расположение элементов дизайна не изменилось вовсе. Это то же самое сочетания премиум материалов, таких как стекло и металл, даже пластиковые вставки сверху и снижу идентичны. Оба аппарата отличаются лишь набором расцветки корпуса и оформлением ободка основной камеры. Фаблет доступен только в золотом и сером цветах, трудно поверить, что его в полностью черном цвете, как iPhone 7 Plus.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 8 Octa 8890
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Exynos M1 Mongoose), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP12
|GPU-ядер
|12
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Что касается характеристик Мейзу Про 6 Плюс, устройство получило мощный процессор Exynos 8890, 12-ядерный графический ускоритель и 4 ГБ оперативной памяти. Многие потребители могут быть разочарованы отсутствием поддержки расширяемой памяти, однако ситуацию спасает большой объем встроенной памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6
|Оболочка UI
|Flyme 7.3
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (55% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Аппарат может похвастаться быстрой зарядкой mCharge, которая способна зарядить аккумулятор емкостью 3400 мАч на 60% за полчаса.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|9
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2500
Вы будете рады узнать, что внутри новинки находится отличный модуль Wi-Fi с поддержкой Dual Band (2.4 ГГц + 5 ГГц), а также энергоэффективный Bluetooth 4.1, NFC и инфракрасный порт для управления техникой в доме.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Meizu Pro 6 Plus
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько времени нужно для того, чтобы смартфон измерил пульс?
- Процесс занимает не больше 5 секунд.
64-гигабайтная модель Мейзу Про 6 Плюс менее производительная, чем другие?
- К сожалению, да. На этой модели производитель занизил максимальную тактовую частоту до 2 ГГц, а также оснастил его 10-ядерным графическим ускорителем, а не 12-ядерным, как в других вариантах.
Второй слот SIM-карты не гибридный?
- Нет, Pro 6 Plus не имеет поддержки microSD-карт памяти.
Планируется ли обновление Meize Pro 6 Plus до Android 7.0 Nougat?
- Представители компании пока молчат, поэтому неизвестно наверняка, однако любые флагманы получают, по меньшей мере, одно крупное обновление операционной системы.