Сколько времени нужно для того, чтобы смартфон измерил пульс?

- Процесс занимает не больше 5 секунд.

64-гигабайтная модель Мейзу Про 6 Плюс менее производительная, чем другие?

- К сожалению, да. На этой модели производитель занизил максимальную тактовую частоту до 2 ГГц, а также оснастил его 10-ядерным графическим ускорителем, а не 12-ядерным, как в других вариантах.

Второй слот SIM-карты не гибридный?

- Нет, Pro 6 Plus не имеет поддержки microSD-карт памяти.

Планируется ли обновление Meize Pro 6 Plus до Android 7.0 Nougat?

- Представители компании пока молчат, поэтому неизвестно наверняка, однако любые флагманы получают, по меньшей мере, одно крупное обновление операционной системы.