Сколько телефон живет от одного заряда?

- Примерно один день. Все зависит от вашего стиля использования Meizu Pro 7.

Для чего нужен второй экран на спинке устройства?

- Дополнительный 1.9-дюймовый экран в этом устройстве предназначен для отображения уведомлений, прогноза погоды, количества пройденных шагов и не только. В его настройках полно различных параметров.

Долго ли Мейзу Про 7 заряжается от оригинальной зарядки?

- По факту процесс зарядки занимает чуть больше полтора часа, если в это время не пользоваться смартфоном.