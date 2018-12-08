Meizu Pro 7
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Двойная камера
- Дополнительный экран
- Быстрая зарядка
- Высокая производительность
- Быстрый сканер отпечатков пальцев
- USB Type-C 3.1
- В комплекте чехол
- Нет беспроводной зарядки
- Отсутствует NFC
- Относительно старый Bluetooth 4.2
- Автономность
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|71.63%
Тесты дисплея
Meizu Pro 7 является младшим флагманом серии, которая была представлена в июле 2017 года. Главным достоинством новинки оказался второй 1.9-дюймовый экран с разрешением 240 x 536 пикселей и плотностью пикселей 307 точек на дюйм. Основной дисплей, как и дополнительный, выполнен по технологии Super AMOLED, что позитивно сказывается на контрастности и автономности. Его диагональ равна 5.2 дюймам, а разрешение — 1920 x 1080 пикселей.
Дизайн и корпус
|Высота
|147.6 мм
|Ширина
|70.7 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6757CD
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.9 ГГц (Cortex-A35)
|CPU ядер
|10
|Частота
|2600 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP2
|Частота GPU
|800 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики Мейзу Про 7 включают 8-ядерный процессор Helio P25 в базовой конфигурации и 10-ядерный Helio X30 в максимальной. Оба варианта имеют на борту 4 ГБ оперативной памяти, а вот объем постоянной памяти отличается: 64 ГБ и 128 ГБ соответственно.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0
|Оболочка UI
|Flyme 7.3
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 12 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Еще одним достоинством новинки является двойная камера на тыльной стороне корпуса. Она получила пару 12-мегапиксельных сенсоров с объективами, которые состоят из 6 линз. Фронтальная камера может похвастаться 16-мегапиксельным модулем с апертурой f/2.0 и 5 линзами, встроенными в объектив.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|10
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Meizu Pro 7
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько телефон живет от одного заряда?
- Примерно один день. Все зависит от вашего стиля использования Meizu Pro 7.
Для чего нужен второй экран на спинке устройства?
- Дополнительный 1.9-дюймовый экран в этом устройстве предназначен для отображения уведомлений, прогноза погоды, количества пройденных шагов и не только. В его настройках полно различных параметров.
Долго ли Мейзу Про 7 заряжается от оригинальной зарядки?
- По факту процесс зарядки занимает чуть больше полтора часа, если в это время не пользоваться смартфоном.