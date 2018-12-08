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Meizu Pro 7

Meizu Pro 7
Дисплей
59
Производительность
46
Батарея
66
Камера
51
Итоговая оценка
54
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Двойная камера
  • Дополнительный экран
  • Быстрая зарядка
  • Высокая производительность
  • Быстрый сканер отпечатков пальцев
  • USB Type-C 3.1
  • В комплекте чехол
  • Нет беспроводной зарядки
  • Отсутствует NFC
  • Относительно старый Bluetooth 4.2
  • Автономность

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу Про 7
59

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 71.63%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
350 нит

Meizu Pro 7 является младшим флагманом серии, которая была представлена в июле 2017 года. Главным достоинством новинки оказался второй 1.9-дюймовый экран с разрешением 240 x 536 пикселей и плотностью пикселей 307 точек на дюйм. Основной дисплей, как и дополнительный, выполнен по технологии Super AMOLED, что позитивно сказывается на контрастности и автономности. Его диагональ равна 5.2 дюймам, а разрешение — 1920 x 1080 пикселей.

45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu Pro 7
Инфо
Высота 147.6 мм
Ширина 70.7 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 163 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.63%
46

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу Про 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6757CD
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.9 ГГц (Cortex-A35)
CPU ядер 10
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-T880 MP2
Частота GPU 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1623
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5579
AnTuTu Benchmark 7
128467

Технические характеристики Мейзу Про 7 включают 8-ядерный процессор Helio P25 в базовой конфигурации и 10-ядерный Helio X30 в максимальной. Оба варианта имеют на борту 4 ГБ оперативной памяти, а вот объем постоянной памяти отличается: 64 ГБ и 128 ГБ соответственно.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0
Оболочка UI Flyme 7.3
66

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pro 7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 12 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Еще одним достоинством новинки является двойная камера на тыльной стороне корпуса. Она получила пару 12-мегапиксельных сенсоров с объективами, которые состоят из 6 линз. Фронтальная камера может похвастаться 16-мегапиксельным модулем с апертурой f/2.0 и 5 линзами, встроенными в объектив.

73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 10
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pro 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu Pro 7

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько телефон живет от одного заряда?

- Примерно один день. Все зависит от вашего стиля использования Meizu Pro 7.

Для чего нужен второй экран на спинке устройства?

- Дополнительный 1.9-дюймовый экран в этом устройстве предназначен для отображения уведомлений, прогноза погоды, количества пройденных шагов и не только. В его настройках полно различных параметров.

Долго ли Мейзу Про 7 заряжается от оригинальной зарядки?

- По факту процесс зарядки занимает чуть больше полтора часа, если в это время не пользоваться смартфоном.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (36 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Юрий З 10 марта 2019 16:37
Долго держит заряд, в хороших наушниках отличное качество звука, мне нравится, на втором экране чаще смотрю быстро погоду и звук, который нужен под рукой, вообще звук громкий...
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Гость виктор 08 декабря 2018 11:26
Прекрасный телефон за такие деньги. Очень радует быстрая зарядка, режимы энергосбережения. Прикольный второй экран. Не тормозов, ни зависаний. Рекомендую, сам использую с апреля 2018. Из минусов, это низкая громкость разговора передается через блютус в медиасистему авто, но жить можно (на айфоне такой проблемы не было, может дело и в настройках), ну и пожалуй второму экрану функциональности добавить. Но это уже привязываюсь
-2 Ответить
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