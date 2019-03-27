Тесты в бенчмарках

По характеристикам Мейзу Про 7 Плюс не уступает большинству своих конкурентов. Данный смартфон получил топовый десятиядерный процессор MediaTek Helio X30, который выполнен по 10-нанометровому техпроцессу. Благодаря этому он набирает больше 145 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu. На пару с ним работает 4-ядерный графический ускоритель PowerVR 7XTP. Внутри новинки оказалось 64/128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1 и 6 ГБ оперативной LPDDR4X. Meizu использует самую современную память, что доступна на рынке на данный момент.