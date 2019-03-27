Meizu Pro 7 Plus
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой экран с высокой плотностью пикселей
- Хорошее быстродействие
- 6 ГБ оперативной памяти в топовой версии
- Функциональный дополнительный экран
- Быстрая зарядка четвертого поколения
- ИК-порт
- Нет беспроводной зарядки
- Нет NFC
- Отсутствует поддержка microSD
- Bluetooth 4.2
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|73.94%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.3 мм
|Ширина
|77.2 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|170 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6799
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.9 ГГц (Cortex-A35)
|CPU ядер
|10
|Частота
|2600 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|PowerVR 7XTP-MT4
|Частота GPU
|800 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
По характеристикам Мейзу Про 7 Плюс не уступает большинству своих конкурентов. Данный смартфон получил топовый десятиядерный процессор MediaTek Helio X30, который выполнен по 10-нанометровому техпроцессу. Благодаря этому он набирает больше 145 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu. На пару с ним работает 4-ядерный графический ускоритель PowerVR 7XTP. Внутри новинки оказалось 64/128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1 и 6 ГБ оперативной LPDDR4X. Meizu использует самую современную память, что доступна на рынке на данный момент.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0
|Оболочка UI
|Flyme 6
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Несъемный аккумулятор на 3500 мАч заряжается при помощью технологии mCharge 4.0. Одного заряда хватает приблизительно на 12 часов в режиме разговора, на 28 часов в режиме прослушивания музыки или на 6 часов проигрывания видео. Беспроводной зарядки здесь нет, и причины вполне очевидны.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3000 x 4000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 12 МП
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|10
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Meizu Pro 7 Plus
FAQ - Ответы на частые вопросы
Для каких целей можно использовать дополнительный экран в Мейзу Про 7 Плюс?
- Благодаря этому экрану вы можете без проблем создавать селфи-фотографии на основную камеру.
Почему нет беспроводной зарядки?
- Корпус этого смартфона выполнен из металла, который препятствует передачи электрического тока посредством индукционных катушек.
Обладает ли основная камера оптической стабилизацией?
- Нет, но присутствуют неплохие алгоритмы цифровой стабилизации изображения.
А нажимается ли сканер отпечатков пальцев?
- Это обычный сенсора отпечатков пальцев, поэтому не нажимается, хотя он поддерживает некоторые жесты, упрощающие повседневные задачи.
Когда Pro 7 Plus появится в России?
- Релиз нового поколения флагманов компании Meizu в России запланирован на сентябрь.