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Meizu Pro 7 Plus

Meizu Pro 7 Plus
Дисплей
66
Производительность
48
Батарея
62
Камера
52
Итоговая оценка
55
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран с высокой плотностью пикселей
  • Хорошее быстродействие
  • 6 ГБ оперативной памяти в топовой версии
  • Функциональный дополнительный экран
  • Быстрая зарядка четвертого поколения
  • ИК-порт
  • Нет беспроводной зарядки
  • Нет NFC
  • Отсутствует поддержка microSD
  • Bluetooth 4.2

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу Про 7 Плюс
66

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 73.94%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
447 нит
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu Pro 7 Plus
Инфо
Высота 157.3 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 170 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.94%
48

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу Про 7 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6799
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.9 ГГц (Cortex-A35)
CPU ядер 10
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика PowerVR 7XTP-MT4
Частота GPU 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1633
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5626
AnTuTu Benchmark 7
127946

По характеристикам Мейзу Про 7 Плюс не уступает большинству своих конкурентов. Данный смартфон получил топовый десятиядерный процессор MediaTek Helio X30, который выполнен по 10-нанометровому техпроцессу. Благодаря этому он набирает больше 145 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu. На пару с ним работает 4-ядерный графический ускоритель PowerVR 7XTP. Внутри новинки оказалось 64/128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1 и 6 ГБ оперативной LPDDR4X. Meizu использует самую современную память, что доступна на рынке на данный момент.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0
Оболочка UI Flyme 6
62

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:14 ч.
Время просмотра видео
10:53 ч.
Время разговора (3G)
16:11 ч.

Несъемный аккумулятор на 3500 мАч заряжается при помощью технологии mCharge 4.0. Одного заряда хватает приблизительно на 12 часов в режиме разговора, на 28 часов в режиме прослушивания музыки или на 6 часов проигрывания видео. Беспроводной зарядки здесь нет, и причины вполне очевидны.

52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pro 7 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 3000 x 4000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.17 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 12 МП
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
74
Качества видео
65
Итоговая оценка камеры
71
69

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 10
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
74

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
87 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
90 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pro 7 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu Pro 7 Plus

FAQ - Ответы на частые вопросы

Для каких целей можно использовать дополнительный экран в Мейзу Про 7 Плюс?

- Благодаря этому экрану вы можете без проблем создавать селфи-фотографии на основную камеру.

Почему нет беспроводной зарядки?

- Корпус этого смартфона выполнен из металла, который препятствует передачи электрического тока посредством индукционных катушек.

Обладает ли основная камера оптической стабилизацией?

- Нет, но присутствуют неплохие алгоритмы цифровой стабилизации изображения.

А нажимается ли сканер отпечатков пальцев?

- Это обычный сенсора отпечатков пальцев, поэтому не нажимается, хотя он поддерживает некоторые жесты, упрощающие повседневные задачи.

Когда Pro 7 Plus появится в России?

- Релиз нового поколения флагманов компании Meizu в России запланирован на сентябрь.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (53 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Гость Анастасия 27 марта 2019 17:41
год пользовалась. сначала видела только плюсы, но потом оказалось, что минусов больше. 1- резкий зум. он приближает не мягко(особенно в инста сторис), 2- камера не такая хорошая как хотелось бы, 3- второй экран мешается и случайно все фоткает, 4- очень хрупкий(единственный телефон который я 3 раза разбивала и 1 из них это просто коснулась духами телефона). из какого хрусталя сделан-не знаю. меня не устроила эта модель вообще. на нее менять экран дорого 7+к и он немного круглый поэтому защитное стекло не всегда помогает в тех местах(вообще не помогает. бьется под защитным)
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