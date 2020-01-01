Обновится ли Meizu U20 до Android 7.0 Nougat?

- Компания Meizu выпустит обновление Android 7 для этого смартфона, однако дата его релиза пока неизвестна.

Как сделать снимок экрана на этом устройстве?

- Как и на любом другом Android-смартфоне, зажмите одновременно кнопки "Громкость вниз" и "Питание". Вы также можете установить приложение Screenshot Capture, которое предоставляет расширенный функционал создания скриншотов. Вы можете мгновенно сделать снимок и отправить его друзьям.

Есть ли в U20 индикатор событий?

- Да, он оборудован одноцветным индикатором, который уведомляет о пропущенных звонках и сообщениях.

Можно ли в Мейзу U20 переносить приложения на карту памяти?

- К сожалению, программное обеспечение лишено этой возможности.