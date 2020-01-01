Главная > Смартфоны Meizu > Meizu U20: цена, технические характеристики и отзывы

Meizu U20

Meizu U20
Дисплей
52
Производительность
21
Батарея
54
Камера
39
Итоговая оценка
40
Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2016 года
Дата начала продаж Октябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой дисплей с высоким разрешением
  • Стильный дизайн и качественная сборка
  • Автономная работа
  • Поддерживает подключения устрйоств по OTG
  • Кнопка "Домой" выполняет сразу несколько действий
  • Стекло царапается
  • Звук из внешнего динамика вызывает вопросы
  • Нет ФМ-радио
  • Отсутствуют ИК-порт и NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу U20
52

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.52%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит
35

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu U20
Инфо
Высота 153 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 158 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
72.52%

Meizu U20 обладает стильным дизайном, в создании которого использовались такие премиум-материалы, как стекло и металл.

21

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу U20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6755
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.2 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T860 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
795
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2276
AnTuTu Benchmark 7
49454

Характеристики Мейзу U20 включают чипсет MediaTek Helio P10, видеоускоритель Mali T860, 2/3ГБ ОЗУ и 16/32 ГБ встроенной памяти. В этом телефоне также имеется слот для карты памяти microSD, однако он совмещен со второй SIM-картой, так что пользователю придется делать выбор.

Стоимость смартфона с 3/32 ГБ памяти составляет 9 990 рублей, а модель с 2/16 ГБ памяти обойдется в 8 тысяч рублей. Если вы хотите использовать две сим-карты, тогда определенно нужно брать первый вариант, у которого больше памяти. Таким образом вы сможете обойтись без карты microSD.

34

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0
Оболочка UI Flyme UI
54

Батарея

Характеристики
Объем 3260 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
39

Камеры

Спецификации и тестирование камер Meizu U20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24.99 мм
- Размер пикселя: 1.157 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 41.44 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800
3G сети HSDPA 850, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2016 года
Дата начала продаж Октябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu U20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu U20

FAQ - Ответы на частые вопросы

Обновится ли Meizu U20 до Android 7.0 Nougat?

- Компания Meizu выпустит обновление Android 7 для этого смартфона, однако дата его релиза пока неизвестна.

Как сделать снимок экрана на этом устройстве?

- Как и на любом другом Android-смартфоне, зажмите одновременно кнопки "Громкость вниз" и "Питание". Вы также можете установить приложение Screenshot Capture, которое предоставляет расширенный функционал создания скриншотов. Вы можете мгновенно сделать снимок и отправить его друзьям.

Есть ли в U20 индикатор событий?

- Да, он оборудован одноцветным индикатором, который уведомляет о пропущенных звонках и сообщениях. 

Можно ли в Мейзу U20 переносить приложения на карту памяти?

- К сожалению, программное обеспечение лишено этой возможности. 

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (16 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях