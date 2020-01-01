Meizu U20
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2016 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой дисплей с высоким разрешением
- Стильный дизайн и качественная сборка
- Автономная работа
- Поддерживает подключения устрйоств по OTG
- Кнопка "Домой" выполняет сразу несколько действий
- Стекло царапается
- Звук из внешнего динамика вызывает вопросы
- Нет ФМ-радио
- Отсутствуют ИК-порт и NFC
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|72.52%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|153 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|158 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Meizu U20 обладает стильным дизайном, в создании которого использовались такие премиум-материалы, как стекло и металл.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6755
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.2 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T860 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|700 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Характеристики Мейзу U20 включают чипсет MediaTek Helio P10, видеоускоритель Mali T860, 2/3ГБ ОЗУ и 16/32 ГБ встроенной памяти. В этом телефоне также имеется слот для карты памяти microSD, однако он совмещен со второй SIM-картой, так что пользователю придется делать выбор.
Стоимость смартфона с 3/32 ГБ памяти составляет 9 990 рублей, а модель с 2/16 ГБ памяти обойдется в 8 тысяч рублей. Если вы хотите использовать две сим-карты, тогда определенно нужно брать первый вариант, у которого больше памяти. Таким образом вы сможете обойтись без карты microSD.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0
|Оболочка UI
|Flyme UI
Батарея
|Объем
|3260 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24.99 мм
- Размер пикселя: 1.157 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|41.44 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2016 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Meizu U20
FAQ - Ответы на частые вопросы
Обновится ли Meizu U20 до Android 7.0 Nougat?
- Компания Meizu выпустит обновление Android 7 для этого смартфона, однако дата его релиза пока неизвестна.
Как сделать снимок экрана на этом устройстве?
- Как и на любом другом Android-смартфоне, зажмите одновременно кнопки "Громкость вниз" и "Питание". Вы также можете установить приложение Screenshot Capture, которое предоставляет расширенный функционал создания скриншотов. Вы можете мгновенно сделать снимок и отправить его друзьям.
Есть ли в U20 индикатор событий?
- Да, он оборудован одноцветным индикатором, который уведомляет о пропущенных звонках и сообщениях.
Можно ли в Мейзу U20 переносить приложения на карту памяти?
- К сожалению, программное обеспечение лишено этой возможности.